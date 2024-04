Risi v prvem lovu ostali brez plena

Za slovensko hokejsko reprezentanco se je osrednje tekmovanje sezono, svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, na katerem lovi enega od prvih dveh mest za vrnitev med svetovno elito, začelo slabo. Doživela je nepričakovan poraz proti Južni Koreji z 2:4 (1:2, 1:0, 0:2; Robert Sabolič, Jaka Sodja; Kong, Shin, C. Lee, S. Kim). Po zadnjih zmagah v pripravljalnem obdobju so bila pričakovanja glede igre naših risov precej višja, zdaj se ti morajo zbrati in pokazati v želeni luči na naslednji tekmi, na jutrišnji ob 12.30 proti Romuniji.

Uvod je sicer obetal lepo uvodno poglavje zgodbe v Bolzanu, saj so risi že prvo nevarno akcijo na tekmi kronali z golom, in sicer po zaslugi natančne naveze z izkušnjami iz Beljaka in po novem dvojca Olimpijinega tabora Blaž Tomaževič-Robert Sabolič. Slednji, kapetan slovenske izbrane vrste, je natančno iz neposredne bližine matiral tekmečevega vratarja Yeon-Seunga Leeja. In glede na to, da so v naslednjih minutah naši hokejisti ohranjali nadzor nad dogajanjem na ledeni ploskvi, še ni kazalo na kakršenkoli črn scenarij.

To ni bila tista Slovenija, kot smo jo videli v pripravljalnih tekmah. Korejci so bili hitri in predvsem učinkoviti.

Toda ta je sledil prav hitro. Korejci so trdno zaprli prostor okrog svojih vrat, s hitrimi prehodi na slovensko polovico pa uresničevali tisto, na kar je pred to prvo tekmo opozarjal selektor risov Edo Terglav; so odlični drsalci in posledično nevarni v nasprotnih napadih. Nazadnje so tudi močno namučili domačo italijansko vrsto, ta se je na zadnji pripravljalni tekmi veselila zmage šele v podaljšku.

Selektor Edo Terglav je pred zahtevno nalogo dvigniti igro reprezentance na višjo raven. FOTO: Jože Suhadolnik

In tako so hokejisti iz Azije, ki so rise do včerajšnjega dne na prejšnjih 10 medsebojnih tekmah premagali le enkrat (s 5:3 na SP skupine 1A v Kazahstanu 2019), v presledku minute in petih sekund zabili gola za zasuk in vodstvo z 2:1. Slovenska vrsta pa je pozneje le strnila svoje vrste, se zbrala in kmalu po začetku drugega dela izenačila. Jaka Sodja je zabil svoj drugi gol v reprezentančnem dresu, prvega na svetovnem prvenstvu.

Brez popolnega zasuka

Upati je bilo, da se bo vzpenjajoča krivulja igre risov nadaljevala in res je bilo videti v polju njihovo premoč, vendar pa je bilo pred vrati tekmeca premalo nevarnosti. Povrh smo se za hip ustrašili, ko je naš odlični branilec Bine Mašič priletel v ogrado po močnem tekmečevem naletu, toda kot je bilo videti pozneje, jo je dobro odnesel.

11 tekem sta doslej igrali Slovenija in Južna Koreja, le dve sta pripadli Azijcem.

Zasuka v izidu pa zlepa ni bilo. Premalo je bilo konkretnih napadalnih akcij v režiji in izvedbi izkušenega dela slovenskega moštva, tudi Matija Pintarič v vratih ni čaral tako kot pred dnevi na pripravljalni tekmi v Parizu. Sad vsega skupaj sta bila še dva ploščka v mreži omenjenega vratarja. Veliko je ostalo nedorečenega in vrednega razmisleka. In če je kje treba iskati pozitivne plati spodletele premiere, je aktivna igra nekaterih novincev. In tako je tudi selektor Terglav podčrtal, da si največ pohval zasluži četrti slovenski napad Sodja-Mehle-Beričič. Za želeno prvo zmago, jutri z Romuni, pa bodo morali biti prav vsi do zadnjega na drugačni ravni kot v času tega včerajšnjega nedeljskega kosila.

»Zavedali smo se, da tu ne bo lahke naloge. Preveč smo iskali lepe priložnosti, premalo je bilo odbitih ploščkov. To ni bila tista Slovenija, kot smo jo videli v pripravljalnih tekmah. Korejci so bili hitri in predvsem učinkoviti. Na prvenstvu je pet tekem, hitro bo sledila nova preizkušnja. Zdaj moramo strniti svoje vrste in ohraniti moštveni duh,« je po tekmi povedal slovenski selektor Edo Terglav.