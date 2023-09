Demenca ali pozabljivost, kakšna je razlika

Demenca je skupek simptomov, ki spremljajo več kot 150 bolezni, ki prizadenejo spomin, mišljenje, čustvovanje in vedenje.

Pogosto se zgodi, da se v določenem trenutku ne moremo spomniti kakšne informacije, ali kakšne manjše obveznosti, še posebej, če smo imeli naporen dan.

Senilnost (demenca) se nam lahko prikrade, a vsaka pozabljivost nikakor ni demenca.

Kaj ni demenca?

Občasne težave s spominom so normalne, če le ne motijo ​​našega vsakodnevnega delovanja. Demenca je izguba spomina in sposobnosti razmišljanja, ki je lahko zelo resna in povzroči, da je bolnik odvisen od pomoči drugih ljudi, pojasnjuje dr. Sevil Yasar iz bolnišnice Johns Hopkins.

»Stres, preveč naporen dan, slabši spanec, nekatera zdravila lahko vplivajo na naše kognitivne sposobnosti in povzročijo začasno pozabljivost. Dejstvo, da se v nekem trenutku ne moremo spomniti, ime filma pa je na vrhu jezika, ni znak demence«, pravi dr. Yasar.

V veliki večini primerov te majhne težave niso razlog za skrb. Če pa opazimo, da so podobne motnje spomina vse pogostejše in povzročajo težave nam ali našim bližnjim, se moramo pogovoriti s strokovnjakom. Pomembno je, da znamo ločiti enostavne napake od resnejših težav, ki so včasih lahko prvi znaki demence.

Izgubili ali pozabili smo ključe

Škatlo čaja je mogoče na hitro postaviti v hladilnik, čeprav tja ne sodi. Vsakdo v naglici kaj izgubi ali pa se ne spomni, kje je pustil ključe. V tem primeru opazimo napako, se poskušamo spomniti in poiščemo ključe v torbi ali na polici v sobi.

Težave nastanejo, ko začnemo prepogosto izgubljati stvari ali pa nekatere stvari odlagati na napačna mesta. Sol in sladkor se tako namesto na kuhinjskih policah znajdeta v pečici ali kopalnici. Zgodi se, da oseba brez razloga vztrajno trdi, da je nekdo ukradel ključe, ki jih ne najde.

Problem z orientacijo

Majhne težave z orientacijo v novem okolju niso razlog za skrb. Pogoste so težave z orientacijo med vožnjo, na primer na obvozu, ki ga prej nismo uporabljali. Možno je, da med sprehodom pozabimo na pravo smer, vendar le zato, ker so naše misli odtavale v drugo smer.

Stanje, ko človek dolgo hodi in se popolnoma izgubi, pozabi, kje je, se usede na napačen avtobus, ne ve, kam gre in nikogar ne prosi za pomoč, je lahko resen znak demence.

Ne spomnimo se, kateri dan je

Možno je, da kdaj pozabimo, kateri dan v tednu je, običajno pa se hitro spomnimo, da ni petek, ampak četrtek. Skrb vzbujajoče je, če človek dolgo časa ne ve, kateri dan v tednu je ali celo kateri letni čas je.

Druga težava je dejstvo, da na primer pozabimo priti na poroko ali slavje, na katerega smo se pripravljali več tednov vnaprej.

Klicanje ljudi ali stvari z napačnimi imeni

Pogosto se zgodi, da se včasih v pogovoru v enem trenutku ne spomnimo pravih besed. To stanje je normalen proces staranja, ko človek morda potrebuje nekaj več časa, da obdela nekatere informacije. Vendar pa so izjemne težave pri pomnjenju novih informacij, klicanje ljudi z napačnimi imeni, lahko alarm.

Oseba, ki je bila prej družabna, se v tej situaciji pogosto umakne iz družbe, nenadoma preneha govoriti, težko sledi preprostemu zapletu filma. Vse to je lahko opozorilni znak, da morate poiskati strokovno pomoč.

Kaj pa, če ne veste, kje je vaš denar in vaši računi niso plačani?

Pozabiti ime sosedovega psa, ki ga ne vidimo vsak dan, je normalno, težava je, ko težave s spominom vplivajo na naše vsakdanje življenje.

Zgodi se, da človek, ki nikoli ni imel niti enega evra dolga, ne ve, da že več mesecev ni plačal računa za elektriko. Dodatna težava je, da se nekatere od teh situacij lahko zakomplicirajo, če na primer pride do izpada elektrike.

Prvi znaki spremenjenega vedenja

Ko nekdo, ki je šport spremljal z veliko strastjo, nima želje pogledati niti ene tekme ali ko izjemno urejena oseba preneha skrbeti za osebno higieno, so dejstva, ki opozarjajo, da je prišlo do sprememb.

Strokovnjaki svetujejo, da spremljamo spremembe pri naših bližnjih in reagiramo, če opazimo kaj netipičnega. Prvi znaki spremenjenega vedenja so lahko uvod v demenco. Nenadna izguba zanimanja, zmedenost, nihanje razpoloženja, zanemarjanje osebne higiene, težave z oblačenjem, pasivnost so lahko alarm za pregled pri nevrologu.