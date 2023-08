Sploh znamo piti vodo?

Naše telo je večinoma sestavljeno iz vode in jo potrebuje za pravilno delovanje. Ali hladna voda zožuje vaše krvne žile? Bi morali vodi dodajati sveže sadje ali zelenjavo?

Zapis smo povzeli večinoma po MedicineNet, avtor je Michael W. Smith.

BPA je kratica za kemikalijo bisfenol A. Uporablja se za izdelavo številnih izdelkov, vključno s steklenicami za vodo. Raziskave pa kažejo, da lahko BPA pride v hrano in pijačo. Obstaja tudi bojazen, da lahko prevelika izpostavljenost vodi do prirojenih napak.

Potrebnih je še več raziskav, vendar strokovnjaki menijo, da bi kemikalija lahko imela vlogo tudi pri nekaterih zdravstvenih stanjih. Med njimi so visok krvni tlak, hormonsko neravnovesje, sladkorna bolezen tipa 2 in bolezni srca in ožilja. Izberite steklenice za vodo, na katerih je navedeno, da ne vsebujejo BPA ali da so izdelane iz stekla ali nerjavečega jekla.

Mit o hladni vodi

Hladna voda ne zožuje krvnih žil ali otežuje prebave hrane. Je enostaven način ohlajanja in hidriranja, ko nam je vroče. Če smo prehlajeni, bo topla voda pomagala razredčiti sluz, a to je tudi vse.

Dodajanje narezanega sadja ali zelenjave

Zaradi tega bo voda morda okusnejša in bolj osvežilna. Toda, če nismo previdni, jo lahko napolnimo z boleznimi, ki se prenašajo s hrano, kot sta salmonela in E.coli. Če lupina ni čista, se z rezanjem bakterije prenesejo v meso. Tudi sadje in zelenjava, narezana na isti deski, ki se uporablja za rezanje surovega mesa, lahko povzroči bolezni, ki se prenašajo s hrano. Prav tako lahko pride do okužbe izdelkov, ki niso shranjeni pri pravi temperaturi. Sadje in zelenjavo obvezno operemo ali očistimo pod tekočo vodo.

Ne pijte vode z alkoholom

Alkoholne pijače so diuretiki, kar pomeni, da v telesu povzročijo več urina. Veliko uriniranja pa lahko povzroči dehidracijo. Da bi se temu izognili, pijače pijemo ena za eno: to pomeni en kozarec vode na vsako skodelico kave ali alkoholne pijače.

S tabletami ne spijete polnega kozarca

Ne pijmo le toliko, da jih bomo lahko le spustili v grlo. Vitamine in zdravila uporabimo kot priložnost za hidracijo. Če spijemo poln kozarec vode, tudi preprečimo, da bi se zdravilo zataknilo v požiralniku in ga razdražilo. Prav tako to pomaga telesu, da bolje absorbira v vodi topne vitamine.

Dodajanje česar koli umetnega

Občasno je to v redu, ni pa priporočljivo, da to počnemo vsak dan. Raziskave kažejo, da lahko umetne arome in sladila povečajo tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 in raka. Zaradi njih smo lahko tudi pogosteje lačni. Izogibajmo se vsem dodatkom, ki vsebujejo sladkor, koruzni sirup z visoko vsebnostjo fruktoze, aspartam (ime za neenergijsko, sintetično visoko intenzivno sladilo. Dodajajo ga približno 6000 živilom, predvsem dietnim brezalkoholnim pijačam in žvečilnim gumijem). Raje uporabimo limono, limeto, meto, zelišča ali kumare. Vendar jih ne pozabimo najprej umiti.

Ko ste utrujeni, ne posegate po vodi

Smo utrujeni in ne vemo, zakaj? To je lahko znak dehidracije. Za dehidracijo ni treba biti bolan ali intenzivno telovaditi. Vodo izgubljamo vsak dan že z osnovnimi telesnimi funkcijami, kot sta dihanje in kakanje.

Ne vzamete si časa za pitje

Kozarec ali dva vode sta v redu, vendar se zjutraj ne zbudimo in ni treba, da popijemo bokal vode. Ni dokazov, da bi s tem pospešili presnovo. Prav tako si ne želimo piti veliko vode pred spanjem in preživeti cele noči v kopalnici. To moti spanec. Namesto tega počasi srkajmo vodo čez dan

Pitje iz rek ali potokov

Naravni vodni viri so morda videti bistri in čisti, vendar jih lahko onesnaži veliko stvari. Med njimi so strupene rastline, živalska moča in iztrebki ter nezakonito odlaganje kemikalij.

Premalo pitja

Naše telo je večinoma sestavljeno iz vode in jo uporablja na številne načine. Pomaga pri prebavi ter lahko olajša in prepreči zaprtje ali težave z iztrebljanjem. Prav tako odplakne toksine, preprečuje nastajanje ledvičnih kamnov in vlaži kožo. Priporočena minimalna dnevna količina vode je nujna!