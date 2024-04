Tresla se je gora, rodila se je miš. 63-letni Rolandi Hribar iz Trebnjega je tožilstvo sprva očitalo poskus goljufije, oderuštvo in izneverjanje na škodo 73-letnega Petra Okorna, a na zadnji obravnavi se je zgodil preobrat. Tožilka Renata Brodarič Trentelj je za izneverjanje in oderuštvo umaknila obtožbe, ker je kazenski pregon obeh kaznivih dejanj že zastaral, prav tako pa je umaknila tudi del obtožbe, ki se je nanašal na poskus goljufije, in sicer zaradi pomanjkanja dokazov, ker zbrani dokazi, še posebno pa odgovor likvidacijskega upravitelja, kažejo, da je Hribarjeva dejansko razpolagala s...