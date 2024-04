Strokovnjaki za govorico telesa in psihologi številnim zvezdnikom napovedali razhode

Čeprav se izteka šele četrti mesec letošnjega leta, je že precej slavnih parov oznanilo, da se razhajajo, kot meni skupina strokovnjakov za govorico telesa in psihologov, ki so se združili prav z namenom, da pod drobnogled vzamejo geste in obnašanje slavnih zaljubljencev, pa jim jih bo kmalu sledilo še kar nekaj. Preučili so fotografije Kylie Jenner in Timothéeja Chalameta, Hailey in Justina Bieberja, Kaie Gerber in Austina Butlerja ter Biance Censori in Kanyeja Westa, nobenemu od njih pa ne kaže najboljše.

Justin je v ženo zaljubljen bolj kot ona vanj. FOTO: Maria Alejandra Cardona/Reuters

Adam Lyons, ki je sodeloval pri raziskavi, je denimo prepričan, da je fizična privlačnost med mlajšo Jennerjevo in postavnim igralcem sicer močna, da pa na čustveni ravni morda nista najbolj kompatibilna. »Po njunih gestah sklepam, da je ona tista, ki v razmerju nosi hlače, po tem, kako ves čas obrača njegov obraz k sebi, lahko rečem tudi, da potrebuje veliko pozornosti. Oboje samo po sebi ni nujno slabo, a pri Kylie obstaja velika verjetnost, da preraste v skrb vzbujajoče obnašanje,« pravi Lyons, ki je zakoncema Bieber napovedal še dve leti zakonske sreče.

»On jo gleda ves čas, ona njega redko, tudi dotika se on nje pogosteje. To je očitni znak, da je on še vedno noro zaljubljen, njena čustva pa so se že začela ohlajati ali so se ohladila,« pravi strokovnjak za govorico telesa in dodaja: »Večini zakonov dam sedem let, po tem času začnejo razpadati, če partnerja nista zgradila trdnih temeljev. Justin in Hailey sta poročena dobrih pet in menim, da več kot še dodatni dve pri njiju ne bo trajalo.«

Kylie je tista, ki v razmerju nosi hlače, potrebuje tudi veliko pozornosti.

Še manj pristna je po njegovem mnenju ljubezen med hčerko ene najuspešnejših manekenk vseh časov Cindy Crawford Kaio in igralcem Austinom: »Njuna zveza je imidž, promocija, ljubezni tu ne vidim. Na vseh posnetkih, kjer se poljubljata, držita drug drugega za obraz, to ni spontani poljub iz ljubezni, ampak vizualno privlačen, namenjen fotografom, opazovalcem, v njem ni nič intimnega.«

Kaia in Austin sta skupaj bolj zaradi imidža. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Tudi v razmerju med Bianco Censori in kontroverznim raperjem Kanyejem Westom skupina strokovnjakov ni videla pristnosti, prepričani so, da gre za razmerje iz koristi.

»Nikoli se ne držita za roke ali kakor koli drugače dotikata, v javnosti se ne poljubljata, smejeta ali si drugače izkazujeta naklonjenosti. Videl sem eno fotografijo, na kateri Kanye Bianco objema okoli pasu, a gre bolj za posesivno kot ljubečo gesto. Rekel bi, da nista zaljubljena, ampak iz tega, da ju vidijo in fotografirajo skupaj, vsak potegne nekaj zase, za svoj posel, prepoznavnost. Ko se bo to izpelo, ko ne bosta dobila več dovolj pozornosti javnosti, bosta šla vsak svojo pot,« pravi Lyons.