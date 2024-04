Na vratih Vesele Štajerke se je pojavil oboževalec iz tujine: »Nisem mogla verjeti svojim očem«

Osrednja gosta petkove oddaje Glasbeni pozdrav, ki jo ureja in vodi Andrej Hofer, pri tem pa mu pomaga Primorec Sandi Morel, sta bila nedavno Mitja Ferenc, glavni vokalist Prifarskih muzikantov, in Loti Žlaus, pevka in kitaristka ter frontmanka Veselih Štajerk, ki letos praznujejo 30-letnico glasbenega ustvarjanja in bodo oktobra priredile tudi jubilejni koncert. Prav Morel je veselo Štajerko Loti, ki je pred dvema letoma postala mamica mali Sofii, pobaral, kako je kaj z oboževalci in na veliko presenečenje vseh je Loti razkrila, da se je pred kratkim na njenih vratih pojavil oboževalec iz Francije.

Vesele Štajerke letos praznujejo. FOTO: arhiv RTV

»Nisem mogla verjeti svojim očem, ko sem ga zagledala. Mi je pa vse to zakuhala naša harmonikarka Mojca Črešnar. Ko je namreč oboževalec priletel na letališče Brnik, je tam osebju pokazal našo fotografijo, oni pa so nas takoj prepoznali in poklicali na kontaktno številko, na katero se je oglasila naša Mojca. Povedali so ji, da se nekdo iz Francije želi srečati z njo oziroma z menoj in tako mi je naša Mojca uredila zmenek. Dejansko je prišel gospod z ženitno ponudbo, a je bilo kar težko komunicirati z njim, ker je govoril zgolj v francoščini, zato nam je pri sporazumevanju pozneje pomagala prevajalka,« je Loti zaupala Morelu.

Posnele so številne največje domače uspešnice. FOTO: osebni arhiv

Seveda je oboževalcu povedala, da iz te moke žal ne bo kruha, obenem pa je gledalcem oddaje zaupala, da so ga Vesele Štajerke povabile na jubilejni koncert ob 30-letnici, ki jo bodo praznovale v Oplotnici.

Sicer pa smo po dolgem času na televiziji v tej oddaji videli tudi fante z Dolenjske, ansambel Novi spomini, njihov pevec Jože Mikec pa je Morelu v zadregi priznal, da pravzaprav ne ve, kaj točno je v cvičku, saj sam raje poseže po pivu. Poleg Prifarskih muzikantov in Mitje Ferenca, ki je skupaj z Loti sodeloval tudi v kvizu, ki ga v vsaki oddaji Hofer opravi z osrednjimi gosti, sta v oddaji sodelovali tudi večkratna zmagovalka Popevke Eva Hren, tokrat na kitari, z mezzosopranistko Ireno Yebuah Tiran.