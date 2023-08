Pitje mrzle vode je škodljivo

Čeprav je to najljubša pijača večine ljudi, je nujna tudi za hidracijo telesa, zelo pomembno pa je, kakšno uživamo oziroma kako. Hladna najbolje osveži, zelo slabo pa vpliva na naše telo.

Številne raziskave so se ukvarjale z vplivom mrzle vode na zdravje in izkazalo se je, da škodljivo vpliva na telo, in tukaj je opisano, kako.

Negativni učinek na črevesje

Celice se v mrazu skrčijo. Enak učinek je v želodcu, žile se zožijo, kar ovira prebavni proces. Če ob mastni hrani pijete hladno vodo, se maščobe v požiralniku »strdijo«.

Moti imunski sistem in energijo telesa

Mrzla voda, ki prehaja skozi črevesje, negativno vpliva na energijsko presnovo. Telo ne porablja energije za prebavo hrane, temveč za uravnavanje temperature, kar na koncu povzroči dodatno izgubo tekočine. Hladna voda povzroča nastajanje sluzi, kar močno zmanjša imunsko delovanje telesa.

Zato je tisto, kar so vam v otroštvu govorile mame in babice – ne pij mrzle vode, ker se boš prehladil –, dejansko smiselno.

Prednosti tople vode

V nasprotju s hladno vodo je lahko pitje tople vode zelo koristno.

Tukaj so prednosti uživanja tople vode:

- bistveno se pospeši hidracija telesa,

- spodbuja se tvorba naravnih prebavnih encimov,

- razgradnja hrane je veliko lažja,

- zmanjša se napihnjenost črevesja,

- pospešijo se procesi razstrupljanja skozi kožo,

- kri in notranji organi (ledvice, jetra) se učinkoviteje čistijo.

Če se boste navadili piti vodo sobne temperature ali še bolje, nekoliko toplejšo, boste po kratkem času opazili izboljšanje prebave in manjšo potrebo po sladkorju.