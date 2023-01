Telefon je krut gospodar. Zamenjajte svoj pametni telefon za neumnega

Rekreativni športniki imamo telefone s seboj med svojo vadbo kot pomagala, ki merijo razdaljo in čas, ali zaradi varnosti - zagotovo pa med vadbo ne klepetamo po telefonu. Če pač, nismo športniki, pač pa podaljški naprave, ki nas vodi naokoli.

Tisti, ki smo se sposobni ubraniti skušnjavi, se počasi zalotimo ob misli, da telefona niti dopoldne ne potrebujemo toliko, kot ga. O tem, kako čim manj časa zabiti na telefonu, je pri Medicine Net pisala Melinda Ratini, sicer specialistka za družinsko medicino.

Jasno, saj je telefon aparat, ki družinskemu življenju najbolj škodi.

Nad telefon s telefonom

Številne aplikacije - na telefonu, seveda - lahko povedo, koliko časa porabite za telefon in koliko časa ste v posamezni aplikaciji. Tudi, če se vam ne zdi, da ste preveč na telefonu, vas bodo neverjetne številke številke morda spodbudile, da ga odložite.

Izklopite opozorila

Lažje je ignorirati svoj telefon, če vsakih nekaj sekund ne zabrenči z besedilom, e-pošto ali posodobitvijo družbenih medijev. Vsi bodo še vedno prisotni v napravi, ne glede na to, kako dolgo boste čakali, da preverite svoj telefon, in morda se boste počutili bolje in bolj produktivno, če jim pustite, da se malo ohladijo. Če si ne morete privoščiti, da bi zamudili nekaj stvari – na primer sporočilo od zakonca ali otroka –, lahko telefon nastavite tako, da prejme le določena besedilna sporočila.

Na telefon namestite gumico

To je majhen opomnik, da izklopite del možganov, ko počnete stvari brez razmišljanja. Če je elastika preveč moteča, poskusite z ohranjevalnikom zaslona, ​​ki vpraša Ali res morate v svoj telefon?. Morda vam bo prihranilo tistih 45 minut nespametnega brskanja po slikah kmečkih hiš, preden se spomnite, da vam kmečke hiše niso ravno všeč.

Kupite si budilko

Ko zjutraj za prebujanje uporabljate alarm telefona, je večja verjetnost, da se boste takoj lotili pregledovanja e-pošte, SMS- sporočil in brbotanju družbenih medijev. Navadna budilka vsaj še nekaj minut drži telefon stran od rok. Druge ideje vključujejo polnjenje čez noč v drugi sobi in nastavitev določenega časa za ogled prispelega kasneje zjutraj.

Abstinenca

Nekateri strokovnjaki predlagajo, da ostanete brez telefona tri dni. To lahko pomaga opustiti slabe telefonske navade in namesto tega poiskati nove, bolj zdrave stvari. Lahko si olajšate pot nazaj k uporabi – recimo vrnitev samo na klice in sporočila ob določenih urah – nato postopoma začnete početi druge stvari.

Čas brez tehnike

Če si ne morete predstavljati življenja brez telefona niti tri dni, določite čas, ko v gospodinjstvu ne uporabljate telefona. To lahko traja kakšno uro vsak večer pred večerjo ali vsako nedeljo popoldne. Pojdite na sprehod ali igrajte karte ali družabno igro - vse, kar daje priložnost za pogovor in sodelovanje drug z drugim.

Načrtujte nekaj zabave brez povezave

Poskusite kaj preprostega, kot je branje knjige ali odhod s psom v park. O tem ni treba objavljati slik na družbenih medijih. Namesto tega povabite nekaj prijateljev, da se srečate na kavi ali teku ... Povejte jim, da izklapljate telefon, in morda se bodo tudi oni odločili storiti enako.

Ustvarite cone brez telefoniranja

Ni dobra ideja vzeti telefon v kopalnico ali v stranišče. Predvsem zaradi osnovne higiene, pa tudi zato, ker je dobro, da s telefonom ne posegate v nekatere dele svojega življenja. To lahko vključuje tudi srečanja, igranje z otroki in vožnjo. To je zdrav način, da se navadite na kratek čas brez njega.

»Ne moti«

Nekateri pametni telefoni imajo nastavitev, ki vam omogoča, da omejite nekatere dele telefona v določenem času vsak dan. Na primer, lahko ustavite vse klice in opozorila med peto uro popoldne in deveto uro zvečer, in po polnoči.

Znebite se igric

Te igre so zasnovane tako, da se vračate po več, vendar se to ne more zgoditi, če jih ni na telefonu. Morda bi se lahko živeli s telefonom le za SMS sporočila in e-pošto – družbena omrežja pa lahko preverite, ko ste v računalniku.

Uporabna orodja

Nekatere aplikacije lahko pomagajo omejiti čas, ki ga porabite za telefon, tako da vam zaklenejo dostop do določenih stvari ob določenih urah dneva ali po tem, ko ste jim namenili določeno količino časa. Druge vas spodbujajo ali nagradijo s časom, ko naredite stvari, kot je 5000 korakov na dan.

»Ne morem« je zakon

Verjetnejše je, da boste telefon pustili v žepu, če rečete »Ne morem preveriti telefona pri večerji«, kot če rečete »Ne morem preveriti telefona pri večerji.« Morda zato, ker »ne morem« pomeni, da so nekaj zavrnili, vendar znanstveniki ne vedo natančno, zakaj lahko ta ena beseda kaj spremeni.

Upravljajte sami sebe

Če želite preživeti manj časa na telefonu, vendar vas skrbi, da bodo ljudje mislili, da ste nesramni, ali se razburili, če se ne odzovete hitro, jim to preprosto povejte. Recimo, da poskušate prekiniti navado telefoniranja in morda bo minilo nekaj časa, preden se boste vrnili k njim.

Zamenjajte svoj pametni telefon za neumnega

Če je skušnjava žepnega računalnika prevelika, je morda rešitev mobilni telefon, ki omogoča le klicanje in pošiljanje sporočil. Ne more prenesti aplikacij ali dostopati do interneta, vendar je veliko cenejši in je morda ravno tisto, kar vas osvobodi.

Če ga boste dali otroku, vas bo verjetno pokončal.