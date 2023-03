Odličen trik za pripravo še boljših kokic v mikrovalovki

Čas svetovnega nordijskega prvenstva je in poraba kokic naraste, kajne? Čeprav niso ravno tako zdrave, so pripravljene v hipu, zato so velikokrat na mizi pred televizijo.

Natančneje, kot piše na navodilih za uporabo, ki jih verjetno nihče ne prebere, je dovolj, da pred vstavljanjem pokovke segrejete mikrovalovno pečico, piše Daily Mail. Da, vedno preberemo le, da bi ugotovili, na koliko časa nastavimo timer na mikrovalovki.

Na hrbtni strani vrečke so navodila: »Za najboljši okus najprej segrejte mikrovalovno pečico s segrevanjem skodelice vode približno eno minuto. Nato odstranite skodelico, preden dodate pokovko,« piše v navodilih.

Preden vrečko postavite v mikrovalovno pečico, jo dobro pretresite, da se sol enakomerno porazdeli. In koliko časa jih grejete? No, odvisno od vaše mikrovalovne pečice, kokice pokajo do največ pet minut.

Ker so mikrovalovne pečice drugačne, jo izklopite, ko se čas poka pokovke upočasni na vsaki dve do tri sekunde!