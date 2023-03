Grd padec Petra Prevca zasenčil planiško dogajanje

Kako hitro se lahko v smučarskih skokih zgodi kaj nepredvidljivega, je pokazal tudi včerajšnji uradni trening pred današnjimi moškimi kvalifikacijami na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici. Sestavni del tega športa so seveda tudi padci. Pred njimi ni nihče varen – niti najizkušenejši skakalci ne. Usoda je včeraj izbrala Petra Prevca, ki je na Bloudkovi velikanki grdo strmoglavil pri 70 metrih.

Potem ko je 30-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih v uvodni seriji za trening poletel 124 metrov daleč, kar je bila skupno 26. ocena in šesta med Slovenci, mu je v drugo kmalu po odskoku močno dvignilo desno smučko. Peter je poskušal visoko nad hrbtiščem rešiti, kar se je še dalo, toda padcu se ni mogel več izogniti. V zraku ga je zasukalo, potem pa je pri visoki hitrosti z vso silo udaril ob tla, nakar ga je še kakšnih 100 metrov premetavalo po doskočišču, dokler ni obležal v izteku.

Reševalci so hitro pritekli do njega in ga z akijem, s katerega je naš nesrečni šampion dvignil roko in pozdravil navzoče, premaknili v bližnji šotor. Zatem so ga prepeljali v bližnjo mobilno bolnišnico (Rola), od tam pa s helikopterjem v Univerzitetni klinični center v Ljubljano, kjer so zdravniki – kot je ob takšnih primerih tudi običaj – opravili dodatne preiskave.

Ostal na opazovanju

»Peter je ob lažjem pretresu možganov pri tem na srečo utrpel le udarce, zaradi katerih čuti udarce po vsem telesu. Zaradi tega bo čez noč ostal na opazovanju,« je malce pred začetkom ženske skakalne tekme sporočil Tomi Trbovc, predstavnik za odnose z javnostmi pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).

»Peter je bil pri zavesti in se je normalno pogovarjal,« je še zaupal Trbovc. Njegovemu avstrijskemu kolegu Danielu Fettnerju, sicer bratu olimpijskega podprvaka Manuela Fettnerja, pa je prišlo na uho, da naj bi skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2015/16 sprva vztrajal, da si želi takoj spet na vrh zaletišča. Zakaj je prišlo do grozljivega padca, zaradi katerega je navzočim zastal dih, je razkrila fotografija, ki je uspela enemu od fotografov. Na njej je bilo jasno vidno, da se je Prevcu v zraku iztaknil zatič iz desnega čevlja. To je pozneje potrdil tudi glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota.

Slovenke brez odličja Kanadčanka Alexandria Loutitt si je priskočila zlato kolajno na tekmi smučark skakalk na veliki napravi na SP v Planici. Srebro je osvojila Norvežanka Maren Lundby, bron Nemka Katharina Althaus. Slovenke so zaostale za visokimi pričakovanji, najvišje je bila Ema Klinec na sedmem mestu. Nika Križnar je osvojila 10. mesto, Maja Vtič 24., v finale pa se ni uvrstila Nika Prevc, ki je bila 40.

»Zakaj se je to zgodilo, bomo seveda proučili, vendar pa to ne spremeni dejstva, da je Prevc padel. Ko sem videl, da se mu je odpela smučka, sem se obrnil stran. Takšnih stvari ne gledam rad, sploh če se to zgodi tvojemu tekmovalcu – še posebej Petru. Samo upam, da bo z njim čim prej vse v redu in da se bo vrnil še močnejši,« si je zaželel 34-letni Velenjčan.

Petrovo strmoglavljenje je dobro videl Lanišek. »Ravno sem bil na sedežnici, ko je bil Peter v zraku in mu je nenadoma vrglo smučko proti glavi. Potem ko je padel, ga je še enkrat odbilo od tal. Videti je bilo grozno, verjetno sem postal kar malo bled. Tudi meni se je to že zgodilo, kaj takšnega pa ne privoščim nikomur. Upam le, da bo z njim vse v najlepšem redu, o čemer pa niti ne dvomim. Saj poznamo Petra, on je stari maček,« je poudaril 26-letni Domžalčan.