Odkrivamo, kakšne zdravstvene koristi ima seks (Nekateri seksajo zato, da bi bili bližje bogu)

Razlog za seks je od posameznika do posameznika različen in se med spoloma celo razlikuje. Nekatere razloge lahko štejemo za v redu, drugi pa so nevarni.

Od antičnih časov naj bi bili razlogi, da ljudje seksajo, le redki - in preprosti. Oboje so povzeli in nadgradili pri medicine.net,kjer je o tem pisala dr. Jasmine Shaikh, zdravnica s certifikatom in medicinska publicistka z doktoratom iz ajurvedske medicine.

1. Za razmnoževanje

2. Doživeti užitek

3. Za lajšanje spolne napetosti

Vendar pa zdaj več teorij nakazuje, da so razlogi za izvajanje tega telesnega dejanja lahko številčnejši in psihološko bolj zapleteni. V eni izmed raziskav med odraslimi ljudmi, starimi 17 in 52 let, so odkrili kar 237 razlogov za posebno počutje v dvoje. Vsi ti razlogi so bili razdeljeni v štiri kategorije in nadaljnje podkategorije:

Fizični razlogi:

• Zmanjšanje stresa

• Užitek

• Fizična zaželenost

• Iskanje izkušenj

Doseganje ciljev:

• Viri (v zameno za službo)

• Socialni status (da se pred prijatelji pohvalimo z osvajanji)

• Maščevanje (maščevanje partnerju, ki vara)

• Utilitaristično - praktično (za izboljšanje spolnih veščin)

Čustveni razlogi:

• Ljubezen

• Naklonjenost

• Izražanje

Negotovost:

• Povečanje samozavesti

• Občutek dolžnosti /pritiska

• Zavarovanje partnerja (uporaba taktike, ki preprečuje, da bi zakonski partner iskal druge partnerje)

Študentje so se potrudili

Nato je seznam z 237 razlogi prejelo 1.549 študentov psihologije in ti so ocenili, kako pogosto so imeli spolne odnose zaradi teh razlogov. Iz tega se je bil rodil zanimiv seznam, z zanimivimi razlogi.

Nastal je seznam glavnih razlogov, zakaj ljudje seksajo:

1. Biti privlačen za osebo

2. Doživeti fizični užitek

3. Da se počutim dobro

4. Izkazati naklonjenost osebi

5. Izraziti ljubezen do osebe

6. Sprostitev spolnega vzburjenja

7. Za zabavo

8. Uresničitev ljubezni

9. Doseči orgazem

10. Vročina trenutka

11. Ugajati partnerju

12. Velika privlačnost zaradi fizičnega videza osebe

13. Želja po čustveni bližini (tj. Intimnosti)

14. Čisti užitek

15. Navdušenje in pustolovščina

16. Radovednost

17. Da se počutijo povezane z osebo

18. Zaradi romantičnega okolja

19. Privlačen obraz osebe

20. Da bo partner zadovoljen

21. Ker se je oseba dobro poljubljala

22. Zgolj priložnost

23. Za krepitev odnosa

24. Preizkusiti nove spolne tehnike ali položaje

25. Da se počutim ljubljenega

26. Nesposobnost upiranja človekovi spolni privlačnosti

27. Za praznovanje rojstnega dne, obletnice ali drugih posebnih priložnosti

28. Raziskovanje lastnih spolnih sposobnosti

29. Izboljšati svoje spolne veščine

Znanstveniki so opazili, da je splošni razlog, da moški seksajo, bolj osredotočen na fizične užitke, medtem ko je pri ženskah spolnost bolj vezana na čustva. Vendar je v zadnjem času opaziti, da je vse več žensk, ki imajo seks zaradi fizičnih užitkov, in vse več moških, ki se tega lotevajo iz čustvenih razlogov.

Temna stran seksa

Nekateri razlogi za seks so manj privlačni:

1. Dati nekomu spolno prenosljivo bolezen (npr. herpes, aids)

2. Da bi v zameno dobili droge

3. Da bi v zameno zaslužili denar

4. Za dvig ali napredovanje

5. Kaznovati samega sebe

6. Kot iniciacijski obred za včlanitev v klub ali organizacijo

7. Da bi prekinili neki drug odnos

8. Za službo

9. Zaradi strahu pred telesno poškodbo

10. Poškodovati/ponižati osebo

11. Da se počutim bližje Bogu

12. Da dobite občutek, da ste uporabljeni ali poslabšani

13. Zaradi stave

14. Dostop do prijatelja te osebe

15. Prekiniti odnos tekmeca s seksom s partnerjem, za katerega se tekmec zanima

16. Vrnitev k svojemu nezvestemu partnerju

17. Strah pred škodo za ugled nekoga, ko reče ne

18. Iz usmiljenja

19. Da bi postali priljubljeni

Raziskovalci so opazili, da je splošni razlog, da moški seksajo, bolj osredotočen bolj na fizične užitke, medtem ko je pri ženskah spol bolj na čustva. Vendar v zadnjem času opažamo več žensk, kot prej, ki imajo seks zaradi fizičnih užitkov, in več moških, ki bi to verjetno storili iz čustvenih razlogov.

Kakšne zdravstvene koristi ima seks?

Seks prinaša kar nekaj koristi za zdravje. Predstavljamo 10 prednosti spolnega odnosa:

• Izboljšan libido

• Izboljšan nadzor nad mehurjem pri ženskah

• Izboljšan imunski sistem

• Šteje kot telesna vadba

• Znižan krvni tlak

• Znižano tveganje za srčni napad

• Zmanjšano tveganje za nastanek raka na prostati

• Izboljšan spanec

• Nižja raven bolečine

• Lajšanje stresa

• Izboljšana samozavest in boljše duševno zdravje