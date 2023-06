Kaj, če bi šli s kajakom na dopust

Ko sonce na polno zažari, je veslanje po mirnih ali divjih vodah, poleg plavanja, oblika rekreacije, ki jo lahko izvajamo poleti. In ko se utrudimo, nas čoln lahko zaziba v prijeten počitek ...

Ko obvladamo osnovne veslaške veščine, nam voda ponuja odlično in zdravo rekreacijo. Ne le, da je bolj prijazna do kolen, druženje je tudi odlična vadba za mišičje trupa in ramenskega obroča.

Veslanje ni le prijetna rekreacija v naravnem okolju, da lahko res uživamo, je treba poskrbeti tudi za opremo. Brezhibna oprema ne ponuja le večjega veslaškega veselja, ampak zagotavlja tudi varnost. Ker se na začetku sezone odpravimo na manj zahtevno veslanje, največkrat v manjši skupini, po navadi nismo zelo pozorni na tehnični vidik veslanja.

Vendar, tako kot pri smučanju, tudi če je bila oprema še lani proti koncu sezone v redu, ni nujno, da bo tudi letos tako. Dobro stanje se »stara« in manjše poškodbe lahko hitro postanejo velike. Zato je treba opremo pred začetkom vsake veslaške sezone natančno pregledati in popraviti morebitne napake. Če je kakšen kos opreme že dotrajan ali načet, je velikokrat bolj varno, da ga zamenjate z novim.

Da bo vaša priprava na veslaško-kajakaško sezono dobra, se bomo v nadaljevanju dotaknili osnovnih opravil pri pregledu kajakaške opreme.

1. korak: preverite opremo

Preden se lotimo fizičnih popravil, si najprej ogledamo in preverimo, kaj je dobro, kaj lahko še popravimo in kaj je v slabem stanju in primerno za odpis. Nato si naredimo načrt glede na zahtevnost popravil. Na primer: če popravljamo sedež, hkrati preverimo še vrvice za krmiljenje, ki so pri sedežu.

Potovalni kajak

Pregled vrvic in sistema za krmiljenje. Vrvico za krmiljenje je potrebno pregledati in po potrebi zamenjati. Vrvica zdrži približno štiri leta. Preveriti je treba, ali suhe komore ne spuščajo vode.

Neprepustnost se preveri s polivanjem vode po predelih, ki bi lahko pomenili slabo tesnjenje.

Krovnice se po nekaj letih obrabijo, zato jih je treba zamenjati. Na trgu je kar nekaj ponudnikov, pri katerih lahko kupite nove krovnice.

Če je težava v peni, jo zamenjamo ali jo zalepimo nazaj. Včasih dno komore ni neprepustno, če je tako, se posvetujte s proizvajalcem, kaj narediti.

Pregled vseh vijakov. Vsak vijak posebej malo privijemo in preverimo, ali dobro tesni. Če ne tesni, lahko uporabimo silikon ali gumijasto podložko. Če tudi to ne pomaga, ga zamenjamo.

Sedež in položaj za veslanje. Pri sedežu je najbolj pomembno udobje. Zato natančno pregledamo sedežno peno, če je preveč obrabljena, jo je dobro zamenjati. Položaj si za prvo veslanje pripravimo tako, da se počutimo udobno.

2. korak: dodatna oprema

Veslo. Veslo je treba redno vzdrževati. Še posebno moramo biti pozorni, če imamo karbonsko veslo. Najbolje je, da list vesla vsako leto trikrat pobrusimo po robu in tako preprečimo, da bi se plasti karbona poškodovale.

Varnostni pripomočki. Preverimo datum na prvi pomoči in natančno pregledamo reševalne vrvi in rešilni jopič. Če je varnostna oprema poškodovana ali dotrajana, jo zamenjamo, saj je varnost na prvem mestu.

Plovnost kajaka

Za čoln (kajak) je pomembno, da ohrani plovnost, tudi ko je poln vode. To lastnost velikokrat zanemarimo. Priporočam, da kajak potopite v vodo in ga nato izpraznite. Obnašanje kajaka nam nakaže, ali je ploven, tudi ko je poln vode. Ta lastnost omogoča, da ga lahko rešimo iz reke ali morja. Pri reševanju kajaka ima ravno ta lastnost ključno vlogo.

Priprava kajaka je pogoj za varnost

Pregled in priprava čolna in dodatne opreme sta izhodišče za varnost pri naših veslaških avanturah. Če nismo pozorni na opremo, je možnosti za nesrečo večja.

Pred leti smo se odpravili na tedensko veslanje po Kornatih. Na pol poti se mi je zaradi dotrajanosti pretrgala vrvica za krmilo. Imel sem veliko srečo, da je imel nekdo v skupini pripomoček za menjavo vrvice v potovalnem kajaku.

Vedno se lahko zgodi kaj nepredvidenega in na to moramo biti pripravljeni. Zato preverite kajak, preden se prvič zapeljete užitkom nasproti!

***

Avtor prispevka Dejan Kralj je slovenski kajakaš na divjih vodah. Kralj je za Slovenijo nastopil na Poletnih olimpijskih igrah 2000 v Sydneyju, kjer je nastopil v slalomu in osvojil 10. mesto.