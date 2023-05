Sedem bolečin, ki jih nikoli ne smete prezreti

Sedem bolečin ni sedem smrtnih grehov, lahko pa je smrtni greh, če bolečini ne prisluhnemo.

Nekateri ljudje mislijo, da biti močan pomeni nikoli ne čutiti bolečine. V resnici so najmočnejši tisti, ki jo čutijo, razumejo in sprejmejo.

Ignoriranje bolečin je slaba poteza. Vsakdo ima različen prag bolečine. Kar se vam zdi smrtonosno, je lahko za nekoga drugega le bolečinski ščepec. Poleg občasnih bolečin v telesu in naključnih bolečin obstajajo nekatere bolečine, ki jih morate preveriti.

Te bolečine lahko kažejo na resne osnovne bolezni, kot so rak, artritis in vnetje. Če jih ignorirate, se lahko stanje še poslabša. V nekaterih primerih lahko ignoriranje teh bolečin ogrozi tudi življenje.

Sedem bolečin, ki jih ne smete ignorirati, zlasti če so premočne ali trajajo že več dni. Našteli so jih na spletni strani MedicineNet, avtor zapisa je Jabeen Begum, dr. med.

Hude bolečine v trebuhu

Bolečine v trebuhu ali v predelu trebuha so pogoste. Vzrok je lahko nekaj, kar ste pojedli, ali pa so to le plini. Če pa imate nenadno in močno bolečino v desnem spodnjem delu trebuha, ki se sčasoma še stopnjuje, morate na pregled.

Bolečina je lahko posledica vnetja slepiča. Za odstranitev vnetega organa je potrebna operacija, preden se razpoči in povzroči smrt. Podobno velja, če imate bolečino na sredini trebuha proti vrhu, je to lahko znak za zaskrbljenost.

Če bolečina izžareva v zgornji del hrbta in vam povzroča tudi slabost, je lahko vzrok pankreatitis. Gre za vnetje trebušne slinavke. Morda imate tudi žolčne kamne, ki jih mora kirurg takoj odstraniti.

Bolečina po vadbi

Neredko se zgodi, da med vadbo ali po njej začutite bolečino. Če gre le za »pekoč občutek«, ki ga čutite pri kardio vadbi ali dvigovanju uteži, vas to ne sme skrbeti. Če pa se bolečina stopnjuje, od dalj časa trajajoče in ostre do utripajoče in boleče, morate obiskati zdravnika.

Če bolečina traja še nekaj dni po vadbi, je to prav tako razlog za skrb. Morda imate raztrganino ali zlom, ki povzroča tako veliko bolečino.

Bolečina z otekanjem

Če kakršno koli bolečino spremlja oteklina, je to lahko znak okužbe. Če bolečina in oteklina po nekaj urah ne izgineta ali se še poslabšata, se posvetujte z zdravnikom.

Strašen glavobol

Glavobol je lahko le migrena ali pa simptom možganskega tumorja. Zato morate sami določiti, kdaj morate poiskati zdravniško pomoč in kdaj bo zadostovalo zdravilo proti bolečinam.

Če so simptomi hujši, kot ste jih kdajkoli doživeli, pojdite na pregled. Obstaja veliko različnih bolezni, ki vam jih lahko diagnosticirajo, kot so zastrupitev z ogljikovim monoksidom, možganska kap ali možganski tumor. Bistvo je, da če menite, da imate »najhujši glavobol v življenju«, se odpravite na urgenco.

Bolečine v prsih

Vse bolečine v prsih ne pomenijo srčnega napada. Vendar je bolečina v prsih najznačilnejši simptom srčnega napada. Če čutite, da vam na prsih leži nekaj zelo težkega, pokličite reševalno službo. Moški, ki so doživeli srčni napad, opisujejo občutek, kot da jim na prsih sedi slon.

Ženske in starejši imajo bolj subtilne simptome, kot so bolečina v prsih, težko dihanje, bruhanje, slabost in bolečine v ramenih ali vratu.

Če menite, da imate srčni napad, se ne vozite v bolnišnico sami. Prosite prijatelja, da vas odpelje, ali pokličite reševalno vozilo.

Bolečina palca na nogi

Če imate bolečine v palcu na nogi, je to lahko znak protina. To je oblika artritisa, ki je bolj boleča od drugih in nastane zaradi kopičenja sečne kisline. Urinska kislina nastaja, ko telo prebavlja nekatera živila, kot so alkohol, rdeče meso, brezalkoholne pijače in druga živila, bogata s fruktozo.

Uporaba zdravil proti bolečinam, ki so na voljo brez recepta, lahko pomaga odpraviti bolečino. Vendar za zdravljenje težave še vedno potrebujete zdravniško pomoč specializiranega zdravnika.

Nezdravljen protin lahko povzroči hujše težave, kot sta odpoved ledvic in ledvični kamni.

Neznosni menstrualni krči

Menstrualni krči so lahko neznosni, če imate nizek prag bolečine. Toda po tem, ko jih doživljate vsak mesec, veste, kakšna je vaša »normalna« jakost bolečine.

Če so bolečine močnejše, je čas, da obiščete ginekologa. Zdravnik bo opravil določene preiskave in telesni pregled, da bi izključil resne težave, kot so rak na jajčnikih, spolno prenosljive bolezni in nerakavi tumorji maternice.

Prekomerna bolečina je lahko tudi znak endometrioze. Endometrioza je pojav tkiva s histološkimi in funkcionalnimi značilnostmi endometrija (sluznice maternice) zunaj maternične votline. Čim prej jo boste pregledali, tem boljše zdravljenje boste lahko dobili. Če endometrioza v vašem primeru povzroča neplodnost, vam bo zdravnik priporočil operacijo za odstranitev tega tkiva in vam pomagal zanositi.