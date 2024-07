Motivacija za zdravje na delovnem mestu je ključ do večje učinkovitosti

Toda za izpolnitev želja je treba nekaj narediti, saj začetni navdih in motivacija lahko hitro upadeta, če jima ne sledi prvi korak.

Še posebej, če večino časa preživimo na delovnem mestu rabimo načrt, da bi tudi tam lahko kakovostno jedli in se gibali. Če ne gre drugače, je zame recimo, najlažje že en dan prej skuhati in pripraviti vse, kar potrebujem za naslednji dan.

Hrane in gibanja nikoli ne prepuščajte naključju, saj je zelo malo ponudbe v restavracijah, ki bi vam nudile svež in zdrav obrok. Na vsakodnevno prehranjevanje nikoli ne bi smeli gledati, kot da gre zgolj za užitek, pač pa naj bo prehrana naše zdravilo, kar je stara modrost. Zato jo načrtujmo.

Med tednom preprosto, za vikend pa lahko tudi nekoliko bolj bogato in »pregrešno«. Tako kot načrtujete svoje službene obveznosti, naj bo načrtovan tudi vaš jedilnik in telesna aktivnost.

Zakaj je to pomembno? Izkušnje kažejo, da če stvari nimamo pod nadzorom oziroma v nekem načrtu, se kaj hitro lahko zgodi nek slučaj, ki vas bo odvrnil od reda pri prehrani, ali pa boste ostali brez obroka.

V najslabšem primeru boste jedli preveč, saj boste jedli šele takrat, ko boste že sestradani. Pred časom, ko sem bila službeno veliko na poti v avtomobilu, mi ni preostalo nič drugega, kot da sem si obroke za vsak dan posebej pripravila en dan prej.

Na ta način sem prihranila svoj čas, energijo, in tudi zavržene hrane ni bilo, saj sem si vedno pripravila le toliko, kolikor sem potrebovala, glede na dnevne dejavnosti.

Majhni koraki, veliki rezultati: Ustvarite zdrave navade v službi

Za optimalen obrok si je najprej treba zastaviti cilj. Treba se je vprašati, ali želite vzdrževati svojo telesno težo tudi na delovnem mestu?

Želite hujšati ali pa preprosto želite samo vzdrževati svojo telesno težo? Da bi jedli optimalno, si je zato najprej priporočeno izračunati, koliko kalorij dnevno porabite, da obrok ne bo presegal energijske vrednosti.

Vsaj približno bi vam moralo biti jasno kolikšna je vaša energijska poraba in kolikšen je vnos hranil v telo. Od tega je namreč odvisno ali se boste redili, ali pa bo obrok kalorijsko prenizek in boste zaradi tega še naprej lačni in brez energije. Če je vaše delo denimo bolj stacionarno, predlagam, da imate pet manjših obrokov na dan.

Ali ste vedeli, da se tudi eno jabolko šteje kot en obrok? Veliko ljudi zmotno misli, da je obrok samo polno obilno kosilo? In ali veste, da bi se morali v osemurnem delovniku pregibati vsako polno uro? To ne pomeni, da si morate za to vzeti posebej čas in iti v telovadnico. Zadostuje že, da nekaj vaj naredite kar pri pisalni mizi.

Predlagam, da si na telefonu nastavite opomnik, kdaj je čas, da se pregibate, predihate ali pa samo odprete okno in se sprehodite po službenem hodniku. Gre za to, da se morate telesno sprostiti in pretegniti togost v mišicah in sklepih. Še posebej, če je vaše delo bolj sedeče narave.

Všeč mi je kar pravi Terri Guillemets: »Zdravje je odnos med nami in našim telesom.« Zato začnite z načrtovanjem in izvajanjem svojih dobrih navad že danes tudi vi.