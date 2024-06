Kar se Janezek nauči: Sprejemanje odgovornosti zase

Vsi ljudje imamo do nekaterih stvari večjo odgovornost kot morda do drugih. Meni osebno je lepo opazovati sosedo, ki vsako jutro uredi svoj vrt, in še bolj me razveseli njen odnos do tega, kar ima.

S tem kaže svojo odgovornost, vrt pa ji to v veliki meri vrača nazaj. Bi rekla, da je lep zgled sprejemanja odgovornosti in odnosa do svojih stvari.

Na tej točki se mi postavi vprašanje, kaj pa vse tisto, za kar bi morali vsi zemljani tega sveta biti na prvem mestu odgovorni? Kaj je to? Po mojem mnenju je to odnos do lastnega telesa, misli in duha oziroma odnos do sebe.

A kako se podpreti in biti celostno odgovoren do svojega telesa, ki je kot vrt, da nam bo lahko enako vračalo nazaj?

Kar se Janezek nauči

Vse se preprosto začne že z jutranjo nego telesa in našim »mindsetom«, oziroma kako si »naštelamo um«.

Nekateri med nami smo verjetno imeli srečo, da so nas starši že zgodaj naučili lepih navad, bontona, lastne higiene in vsakodnevne skrbi za svoje telo. A tudi če vas starši niso tega naučili, se lahko odnosa do sebe naučite danes.

Predvsem gre za to, da se zavedate, da lahko z majhnimi in pravilnimi koraki v sebi zasidrate nove trdne temelje. Zato, da boste življenje živeli še bolj kakovostno.

Kot gradnja hiše, ki se začne s postavljanjem trdnih temeljev, da je potem ne odnese ob najmanjšem vetriču. Enako velja za naše navade, ki so lahko kot »železna srajca«, ali pa dober temelj, na katerem stoji naša odgovornost do svojega telesa in življenja v njem. Biti odgovoren namreč pomeni biti odgovoren najprej do svojega življenja.

Zdrav duh v zdravem telesu

Če se tega zavedamo in smo odgovorni do sebe, lahko že danes nekaj naredimo, ko vas morda še ni uščipnilo v hrbtu in se počutite dobro. Biti odgovoren pomeni biti zavesten v vsakem trenutku svojega življenja, kar vključuje tudi to, da ne prelagamo svojega dela na druge. Vsakemu od nas je dana priložnost, da postane odgovoren za svoja dejanja, vprašanje je le, ali smo pripravljeni nekaj narediti za to? Ter kdaj?

Čudoviti poletni dnevi so kot nalašč, da odidete denimo v naravo, razgrnete dekico in naredite nekaj preprostih vaj, ki bodo razgibale vaše telo in umirile misli. To so osnove, zaradi katerih boste morda ob pogledu na sosedov vrt tudi vi veseli in ne zavistni. Če ne drugega, sem prepričana, da boste zaradi svojega odgovornega odnosa do sebe največ koristi imeli prav vi sami.

Odločitev pa je kot vedno seveda vaša, dragi bralci. Ali boste odgovorni do svojega početja in počutja ali pa boste odgovornost prelagali na druge.

Naj vam bo za navdih misel motivacijskega govorca Brina Tracyja, ki pravi, da je za uspeh v življenju treba sprejeti odgovornost za svoja dejanja in odnose.