Kakšno je zdravo poslovno okolje

Prostor, kamor se radi vsak dan vračamo na svoje delo. Takšno je zdravo poslovno okolje. Tam sta skrb za vitalnost in dobro počutje na prvem mestu.

Da so lahko zaposleni več kot samo delovna sila, mora biti vodja tisti, ki zna pravilno in celostno poskrbeti zase. Saj direktor lahko le z zgledom vpliva tudi na druge zaposlene v podjetju.

Vodilni v podjetju so namreč tisti, ki sprejemajo končne odločitve, katere potem vplivajo na to, v katero smer se bo podjetje razvijalo. Tako s svojo ponudbo kot tudi interno in kadrovsko.

Ste vedeli, da je sodobni trend merila uspešnosti nekega podjetja ne le njegov letni prirastek, pač pa tudi zadovoljstvo zaposlenih?

Zato bi moralo biti zdravo poslovno okolje ena izmed prioritet v vsakem podjetju, ki se želi razvijati.

Zakaj je to tako pomembno?

Ko je poslovno okolje zdravo, se ustvari dobra klima, ki je pogoj za to, da se zaposleni v podjetju počutijo dobro. Na ta način so posledično še bolj produktivni, delajo manj napak in se radi vračajo na delo.

Obstaja nepisano pravilo, da bolj, kot so vodilni šefi podporni in razumni do zaposlenih, bolj uspešno in zdravo je poslovno okolje.

Lep zgled je naš slovenski podjetnik Ivo Boscarol, ki zase pravi, da ni samo inovativen, temveč je na prvem mestu človek, ki se zaveda pomena zdravega poslovnega okolja.

Zaveda se, da je on tisti, ki je na prvem mestu in mora najprej poskrbeti zase, saj šele nato s tem lahko dobro vpliva tudi na druge, ki so odvisni od njegovega vodenja.

Največ, kar uspešen vodja lahko naredi za rast podjetja, je zato med drugim prav zdravo poslovno okolje. To pomeni, da je fit tako na zunaj kot tudi navznoter.

Vodja je torej ne le direktor na poziciji, pač pa oseba, ki ima vse kvalitete dobrega vodje. Strokoven je in rad ima ljudi. Zato skrbi zase, da bo lažje in bolje potem skrbel tudi za vse, ki so pod njegovim okriljem. Ne prepušča se lenobi in slučajem, pač pa odgovorno skrbi za svojo psihofizično kondicijo in se prehranjuje zdravo.

Kako ustvariti zdravo poslovno okolje?

Prostor ustvarjamo ljudje. S svojim delovanjem, navadami, dekoracijo, ki jo tja postavimo, besedami, ki jih v njem izgovarjamo in hrano, ki jo v njem zaužijemo. Zato je zelo pomembno, kaj dajemo tako v svoja usta kot tudi v prostor, v katerem preživimo dobršen del dneva.

Lahko se zamislimo nad nezanemarljivim podatkom, da 40-urni delovnik enega tedna pomeni 2096 ur v enem letu. Izračunajte dragi bralci, koliko ur svojega življenja potem takem preživite samo na delu?

Zato nekateri rečejo, da je služba njihov drugi dom, saj preživijo več časa v službi kot doma. Dobro klimo v poslovnem prostoru torej ustvarjajo tako vodja kot vsi zaposleni. In prav vsak člen je še kako pomemben.

Zdravi ljudje, zdravo podjetje

Zavedam se, da niso potrebne dodatne razlage, kako pomembno je naše zdravje, počutje in kondicija za rast podjetja.

In prav lepo je videti sodobne trende v podjetništvu, kjer se vodje vse bolj zavedajo dejstva, da je uspešnost firme premo sorazmerno odvisna od zdravega in uspešnega posameznika.

Direktorji in menedžerji se zato vse bolj zavzemajo ustvarjati zdravo poslovno okolje, kjer ni več pomembna samo finančna rast pač pa tudi zadovoljen in zdrav posameznik.

Uspešen direktor zato ne prepušča stvari, da se zgodijo spontano in nikakor ni samo sledilec drugim, pač pa je inovativni ustvarjalec zdravega napredka tako firme kot zaposlenih. V svojem poslovnem načrtu ima zato vsekakor predvideno tudi zdravo poslovno okolje.

Ali kot je rekel Abraham Lincoln: »Najboljši način za napovedovanje prihodnosti je ustvarjanje.«