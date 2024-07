Uspešen manager je v osnovi vodja, saj je vodenje temeljni element uspešnega managementa. Ne dolgo nazaj je bila opravljena anketa, kjer so managerji ovrednotili osebno zdravje med prvimi pomembnimi faktorji in to pred družino, pridobivanjem financ ter prostim časom.

Da bi vsak manager znal voditi tako sebe kot druge, bi moral zato imeti najprej urejeno prehrano in sprostitveno gibanje vsak dan. Tako doma kot v službi.

Moj oče denimo, ki je bil tudi direktor podjetja, bi morda živel dlje in bolj kakovostno, če bi znal bolje prisluhniti ter uslišati svoje lastne potrebe in bi se znal sprostiti, ko je bilo to potrebno. Tako pa se je preveč samo razdajal drugim, kar ga je pripeljalo v preveliko neravnovesje in na koncu je temu tudi podlegel.

Potrebe managerjev pa bi vsekakor morale biti prilagojene vsakemu človeku posebej. Nekdo potrebuje več gibanja, nekdo več sproščanja ali pa več pravilnega dihanja. Poti do ravnovesja so različne in ni samo ena in edina za vse.

Če bi vsak manager poslušal svoje potrebe, bi bil zato bolj sproščen in bi tudi lažje sprejemal pomembne odločitve. Saj so prav odločitve vodij tiste, ki hočemo, ali nočemo, vplivajo tudi na vse nas.

Morda si mislite, da se vas to ne tiče, da ste si ali si boste kot posameznik uredili življenje tako kot vam paše, in da to na vašo kakovost življenja nima vpliva. A vendar temu ni čisto tako.

Pa bi vas na tem mestu nekaj vprašala, dragi bralci. Ali vam je ljubše stopiti v delovno okolje, kjer boste lepo sprejeti ali biti v okolju, kjer se vas ne spoštuje? Kje mislite, da boste bolj produktivni?

Seveda lahko sami vplivamo na svoje počutje, a smo kot družba vendarle močno povezani med seboj. Zato se uspešen manager zaveda vpliva in uspešnosti podjetja od največjega do najmanjšega člena v podjetju.

In prav zato mi je všeč misel Anthea Turner, ki pravi, da je prvo pravilo v managementu delegiranje. Ne trudite se vsega narediti sami, ker pri tem ne boste uspešni.

Sproščene misli in telo managerjev

Dober manager zna ločiti med tem, kaj si želi in zmore in med tistim, kar so resnično njegove potrebe. Zavesten in odgovoren manager se zaveda tega in na takšen način tudi deluje. Vsakemu dobremu managerju bi moralo biti na prvem mestu njegovo psihofizično počutje.

Če je vodja v podjetju sproščen, pregiban in predihan, pomeni, da bo imel tudi več energije, ki je nikoli ni dovolj za človeka, ki je vsakodnevno postavljen pred veliko izzivov.

Zato bi se vsak manager moral prvo poskrbeti za svoje potrebe. To pomeni, da bi moral imeti urejeno vsakodnevno gibanje in prehrano, ampak ne tiste iz najbližjega avtomata ali težkih obrokov, ki utrujajo telo in misli, temveč tako prehrano, ki je lahka in bogata z vitamini in minerali. Hrana, ki je živa in zelene barve, po kateri ni občutka, da bi šel spat, ampak imaš še več energije in elana za delo.

Gibanje in prehrana delujeta sinhrona in podporno, zato naj bo to osnova vsakemu naprednemu managerju.