Joga za izpolnjene poslovne ženske

Že na začetku se je smiselno vprašati, kaj je joga in kdo sploh so izpolnjene poslovne ženske? Meni osebno joga predstavlja način življenja. To pa pomeni skupek vsega, kar življenje predstavlja. Tudi vsa tista mala vsakodnevna opravila, ki jih počne vsaka ženska.

Za poslovno žensko pa je skrb zase še toliko bolj pomembna. Da je fit, predihana in povezana sama s seboj, ko mora opravljati svoje službene dolžnosti, naloge in pomembne odločitve.

Praksa joge namreč poslovni ženski lahko predstavlja podporo, neke vrste temelj in sidranje v svojo bit. Pomeni ji več kot samo telovadba, saj ji nudi zatočišče, da zna ostati povezana s svojimi občutki ne glede na položaj, v katerem se znajde.

Zaradi prakse joge in drugačnega načina življenja poslovna ženska ni zgolj poslovna, ampak lahko z delom na sebi postane tudi izpolnjena v širšem pomenu besede.

Joga ima namreč lahko močan pozitiven vpliv tako nanjo kot osebo ter posledično tudi na njen poslovni svet. Če nič drugega, se lažje sooča in premaguje izzive. Gre torej za nekakšno sozvočje in ravnovesje vsega, kar življenje ponuja.

Kdo je potemtakem izpolnjena poslovna ženska?

Na tej točki se mi zdi bistveno izpostaviti to, da se izpolnjena ženska ne rodi sama po sebi, temveč se izoblikuje v tisto, kar si sama želi in kar je tudi potrebno.

Biti izpolnjena poslovna ženska je želja mnogih izmed nas, zato se mi zdi o tem tudi pomembno pisati.

Upam si trditi, da je taka ženska v prvi vrsti preprosta, a hkrati zahtevna, saj razume dinamiko življenja. Zaveda se, da kljub svoji karizmi nima vpliva na vse, kar bi si želela, zato je stvari ne morejo kar tako spraviti iz ravnovesje. Realna je, a ostaja tudi srčna in ranljiva.

Prvi korak, da poslovna ženska postane tudi izpolnjena, je torej uvid, da v resnici ni popolna in ima še dosti prostora za lastno izboljšavo.

Ne gre za to, da bi se ženska smilila sama sebi in se vedla kot žrtev ter iskala krivca, temveč, da spozna, da se občutek in vir izpolnjenost nahajata v njej. Zato je včasih pripravljena stopiti tudi korak nazaj, ker se zaveda, da bo ravno zaradi tega prav kmalu lahko naredila tudi velik korak naprej.

Povezanost s seboj

Poslovna ženska je zahtevna ženska, saj od sebe pričakuje veliko. Zaveda se svojih moči in odgovornosti do svojega življenja. Sposobna je konstruktivno pogledati vase, zato je usmerjena v svoj notranji svet, da potem lahko kakovostno deluje tudi navzven.

Zaveda se svojih potreb in šibkosti, hkrati zna in zmore biti pogumna in kreativna. In na ta način je izpolnjena celostno. Ne le v karieri, pač pa zelo osebno, individualno, kot tudi v družini in v odnosih.

Izpolnjena poslovna ženska namreč zna ceniti svoj čas, saj se zaveda, da je z njim omejena. Zato ga skrbno in načrtovano izkoristi za vse svoje dejavnosti, predvsem pa zase vedno izbere najboljše.

Ker se zaveda, da mora zase poskrbeti tako navznoter kot tudi navzven, zase pogosto izbira prav jogo, ki ji je neprecenljiva. Omogoča ji namreč stik s seboj in povezavo na višjem nivoju.

Zaveda se, da bolj, kot bo skrbela za svoje notranje počutje, bolj se bo to odražalo v okolici. Izpopolnjen poslovna ženska, je ženska, ki je stabilna, to pa pomeni, da se raje umakne, ko začuti neravnovesje, kot to, da bi se podala v boj.

Izpopolnjena poslovna ženska ne dela samo tistega, kar je dobro, temveč tisto, kar je prav. In vedno se ceni in se ima rada. Ali kot pravi Katharine Hepburn: »če delaš tisto, kar ti je ljubo, je na koncu zadovoljna vsaj ena oseba.”

In z njo se strinjam tudi jaz.