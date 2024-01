Kaos med nami in izzivi v sodobnem svetu

Dragi bralci, samo poglejte okoli sebe in opazujte, kaj vidite in kaj čutite v svoji okolici. Od blizu in daleč. Zakaj mislite, da je temu tako? So drugi krivi? Ali je nemara odgovornost na vsakem posamezniku? Tudi na vas.

Odnosi so odraz dveh različnih miselnih svetov, ki se lepo srečujeta ali pa grdo zaletavata drug v drugega. A ta dva miselna svetova, ki sta povezana in hkrati ločena, ustvarjata nov tretji svet oziroma odnos.

Toda nanj niti pomislimo ne, ko se odločimo, da svoj svet povežemo še z nekom drugim.

Gradnja tretjega odnosa

Zakaj rečemo, da obstaja tretji odnos? Preprosto povedano gre za posledico srečanja dveh. Gre za neke vrste seštevek mojega in tvojega sveta.

Naši medčloveški odnosi so izredno kompleksna zadeva in o njih je bilo že mnogo napisanega in povedanega. A kakorkoli že, ta tretji odnos je kot nekakšen prostor, kamor shranjujete in beležite svoje izkušnje, spomine, občutke.

Tretji prostor oziroma odnos je tisti prostor, v katerem živite v svojem umu in kamor nabirate svoja doživetja in interpretacijo. Zato je tudi tako pomemben.

Predstavljajte si, kot da gradite svojo hišo. Vsekakor je pomembno iz kakšnega materiala bo zgrajena in kakšna bo razporeditev prostorov, da se boste počutili kar se da lepo v njej. Ravno zato je pomemben tudi vaš odnos do vsega, kar počnete. In tako je tudi pri gradnji tretjega odnosa.

Dobro je vedeti, da odnosi ne bodo vedno čisti, lahkotni in harmonični. Morda ste mislili, da je odnos popoln takrat, ko ste bili zaljubljeni do ušes, a ste verjetno kmalu spoznali, da ni vse tako, kot se je zdelo na prvi pogled.

Normalno je, da se v odnosu kdaj počutite razdvojeni, neslišani, osamljeni in izgubljeni. Kako vesela bi bila, če bi mi kdo pred nekaj leti povedal, da je nekaj čisto običajnega in normalnega, da v odnosu ni vedno vse lepo. Verjetno bi danes določene odločitve sprejela drugače, kot sem jih nekoč. Verjetno.

Kakorkoli že, res je tudi to, da bomo morda sovražili tisti novi svet, ki ga ustvarjamo s sočlovekom. Neki del nas bo vedno želel pobegniti iz tega novega sveta, misleč, da tam zunaj obstaja še drugi planet oziroma oseba, ki je veliko bolj primerna za nas.

Čeprav ste sposobni narediti raketo iz tega čudnega planeta, da bi ga zapustili, boste pristali spet nazaj. Le drugje, a vendar v svetu z enakimi fizikalnimi zakoni. In zakaj je tako?

Pomembnost sprejemanja nepopolnosti

Ker vsi ljudje tega sveta živimo v nekem svojem svetu, kjer pa ne glede na to, na katerem koncu planeta živimo, veljajo isti zakoni za vse nas zemljane.

Če bi se vsi tega zavedali, ne bi partnerjev zapuščali in jih menjali ob prvem večjem nestrinjanju in občutkih nelagodja, ki temu sledijo. Med ljudmi je ustvarjeno prepričanje o tem, da obstaja sanjski svet, ki naj bi bil vedno pravljičen.

Verjetno poznate pravljice o princeskah, kako jih princ na belem konju reši in kako živijo srečno do konca svojega življenja. Ali temu resnično verjamete?

Nikdar ne morete pobegniti sami sebi. Zato bodite nežni, ko se v odnosu srečate z drugim človekom. Prepričani ste lahko, da če bi kdorkoli od vaju znal biti bolj sočuten in nežen, bi to zagotovo naredil. A ker tega ne znamo in se nikoli nismo učili, so odnosi takšni, kot so.

Nihče, vsaj tisti, ki ima vest, ne gre v odnos zato, da bi nekoga uničil, ali da bi odnos na hitro končal.

Dragi bralci, preprosto se morate zavedati, da ko stopate v odnos z drugo osebo, s tem ustvarjate tretji odnos. To je svet, ki ga je treba zavestno in odgovorno negovati, da v njem rastemo in drug drugemu dajemo prostor.

Predvsem zato, da se slišimo, razumemo in razvijamo. Če si dovolite, da zavestno in skladno sledite svoji poti, boste morda odkrili obzorja, za katera si niti v najlepših sanjah niste predstavljali, da obstajajo. To so resnični svetovi, ki jih lahko dosežete le s trudom in razumevanjem sebe.

Najprej je treba poznati meje svojega sveta

Zakaj je treba razumeti najprej sebe? Zato, ker druga oseba deluje podobno kot delujemo mi sami. Iz sebe. Iz svojega sveta. Zato je prvo potrebno, da smo sami dobro in da prvo pozornost namenimo sebi. Če vas druga oseba ljubi, ima verjetno podobne ali pa kar enake dvome, kot jih imate vi sami, ne glede na to, kako varno se oba počutita v odnosu.

Vredno si je zaupati drugemu in mu razkriti vse svoje fantazije, kakor tudi sprejeti njegove. Edino pravilo, ki tukaj obstaja, je, da nikoli ne storite ničesar brez soglasja druge osebe.

V odnosu poskušajte ohranjati svet, ki je nedolžen. Naj ostane tak, kot je bil ob prvem zmenku, prvem poljubu in prvem globokem pogledu v oči. Spoštujte čas, ki vama je namenjen, saj je darilo. In šele nato se s tem zavedanjem poskušajte postaviti tudi v vlogo drugega. Zato, da lahko bolje razumete osebo nasproti vas.

Raziskujte sprejemanje in dajanje

Predstavljajte si, da potujete med dvema svetovoma - enim, ki predstavlja napetost, in drugim, ki predstavlja popolno sprostitev. Tako se boste v življenju lažje soočali in potovali med vsemi občutki, ki se vam pojavljajo.

Podobno kot orgazem, ki ne sme biti zgolj cilj spolnega akta, pač pa posledica, ki se lahko zgodi ali pa tudi ne. In s tem je vse v redu. Užitek ni le orgazem, temveč pot do tja, saj gre za srečanje dveh oseb in izmenjavo dveh različnih svetov.

Za vsako ceno si zato priznajte strahove in se s partnerjem o tem pogovorite. Ko komunicirate svoje strahove, se bo nekaj v vas sprostilo. Opazujte svoje občutke in se predvsem naučite sprostiti.

Dovolite si užitek in razumite, da tako kot si vi želite dajati, si isto na drugi strani želi druga oseba. Na vas je, da sprejmete, ko drugi daje.

In ko se srečata dve osebi, ki si želita dajati in prejemati, se zgodi raj na zemlji, oziroma zgodi se zavestno kakovostno partnerstvo, ki ne pozna razlik in naših meja, ki si jih določamo sami.

Za konec, dragi bralci, pa morda samo vprašanje v razmislek. Zakaj odnosi za vas niso takšni, kot bi si vi želeli?

Ali je tretji odnos oziroma svet, ki nastane kot posledica srečanja dveh odvisen od druge osebe ali od vas?

Veselim se vaših odgovorov in vas lepo pozdravljam do naslednjič.