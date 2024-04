To se je zgodilo sprevrženima pedofiloma, ki sta poskušala zapeljati 14-letnico

Neil Tranmer iz Bridlingtona v vzhodnem Yorkshiru in njegovo takratno dekle Kerry Burdall iz Hulla sta doživela hud šok, ko ju je nenadoma obkrožilo in pridržalo sedem članov spletne skupine, ki lovi pedofile.

Sprevrženca sta »deklici« povedala, da želita, da bi zanosila med občevanjem z njima. Dogovorila sta se za srečanje z njo, a v resnici so se za spletno identiteto deklice skrivali lovci na pedofile.

Neil Tranmer. FOTO: Facebook

Najstnica, ki sta jo spoznala na Facebooku, v resnici ni obstajala, a par tega takrat ni vedel. Želela sta jo spolno izkoristiti, zato sta ji pisala dlje časa in na njej uporabljala taktike, ki jih uporabljajo pedofili, da pridobijo zaupanje otrok.

Tožilec Harry Bradford je povedal, da je skupina za spletno zaščito vzpostavila lažne profile deklet, starih med 10 in 14 let, da bi ujela točno takšne ljudi.

HullLive poroča, da sta oba priznala poskus komunikacije za namen spolnosti z otrokom med 13. in 19. aprilom 2021. 14-letna deklica je od Burdallove prejela prošnjo za prijateljstvo na Facebooku in sporočilo: »Zdravo. Koliko si stara?« Neobstoječe dekle je odgovorilo: »Imam 14 let. Pa ti?«

Burdallova ji je rekla, da je stara 36, in poslala sliko in sporočilo z besedami: »To je moj fant. Ali ga želiš deliti z mano? Naj bo tudi tvoj fant,« nakar je »najstnica« vprašala, kako, in Burdallova je dejala: »Seksaj z njim.«

Želela sta, da deklica zanosi

Deklica je odgovorila: »Sem devica. Ali lahko seksam pri 14 letih?« Burdall ji je rekla: »Da. Bi želela, da uporabi kondom?« Rekla je, da živita v Bridlingtonu in da lahko deklica reče svoji mami, da gre k prijateljici, ko naj bi obiskala njiju. Najstnica je vprašala še, ali lahko zanosi, Burdall pa je odgovorila, da lahko.

Lažno dekle je od Tranmerja prejelo prošnjo za prijateljstvo in izmenjala sta si nekaj sporočil. Deklica je vprašala: »Si ti Kerryjin fant?« Odgovoril je: »Da. Ali me želiš za svojega fanta?« Dekle za vabo je vprašalo: »Ali ti je Kerry povedala, da sem stara 14 let? Še nikoli nisem imela fanta.«

Kerry Burdall. FOTO: Facebook

Nato ga je vprašala: »Ali želiš, da zanosim?« Odgovoril je, da to želi. Poslal ji je dve fotografiji intimnih predelov in tudi njo prosil za eksplicitne fotografije. Postavil ji je še več neposrednih, s spolnostjo povezanih vprašanj, nato pa se z njo dogovoril za čas in kraj srečanja.

Ko so ju na železniški postaji obkolili odrasli in obvestili policijo, je Burdall dejala: »Tega ne bi smela storiti. Počutim se krivo.«

Poskušal je okriviti svoje dekle

Tranmer je med policijskim razgovorom trdil, da ga je Burdall prisilila, da je šel na železniško postajo srečat 14-letnico. Trdil je, da dekletu ni nameraval pošiljati sporočil o seksu in da so bila namenjena njegovi partnerici in ne mladoletnici. Ženska je vse zanikala.

Odvetnica je navedla olajševalno okoliščino, da je Tranmer potem priznal krivdo. Imel naj bi težko vzgojo in mnoge težave. Dale Brook, ki je zastopal Burdallovo, je dejal: »Nadaljnjih kaznivih dejanj ni bilo. Kazniva dejanja dejansko niso bila izvedena, ker je šlo za vabo. Žrtve ni.«

Sodnik Richard Woolfall je dejal: »Pravzaprav sta šla na železniško postajo, da bi srečala otroka. Takrat sta oba mislila, da gre za resnično dekle. Z njo sta se dogovorila za nezaščiten spolni odnos, kar bi lahko vodilo v nosečnost. Bila je vaba, toda onadva sta verjela, da gre za pravo 14-letno dekle,« je dejal sodnik. »Rekla je, da je devica, a ju to ni odvrnilo.«

»Ne povej nikomur!«

Sodnik je Burdallovi dejal: »Govorila sta o tem, da ne bi uporabili kondoma in da bi tvoj fant želel, da bi zanosila, svoji materi pa naj bi rekla, da je oče otroka brat prijateljice. Rekla sta ji, naj tega ne pove nikomur,« je rekel sodnik.

»Govorilo se je o tem, kakšne spolne položaje bi želela. To je bila zavestna odločitev, ki sta jo sprejela oba. Škoda je manjša, ker dejanska žrtev ni obstajala. Še vedno pa gre za resen prekršek. Oba sta šla na železniško postajo z namenom, da srečata tega otroka in je bilo očitno, kaj sta hotela,« je bil oster.

Oba sta bila obsojena na nekaj več kot dve leti zapora, dobila pa sta tudi 8-letno odredbo o preprečevanju spolnega nasilja. Tranmer bo do smrti registriran kot spolni prestopnik, Burdallova pa mora svoje podatke sporočati policiji 10 let.