Jelinčič udaril po Hrvatih: »Tudi Ustaši so vzeli nemali del našega ozemlja«(VIDEO)

Ob državnem prazniku, ki je bil v preteklosti imenovan dan OF, se spomnimo dogodkov leta 1941, ko so sile osi na čelu z nacistično Nemčijo 6. aprila 1941 napadle Jugoslavijo in jo vključno s Slovenijo okupirale. Slovensko ozemlje so razdelili med okupatorke Nemčijo, Italijo in Madžarsko. Območje petih naselij v okolici Brežic je okupirala tudi hrvaška fašistična NDH.

Ob državnem prazniku se je s posebnim posnetkom oglasil šef SNS. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenci so se odločili upreti in 26. aprila 1941 so predstavniki Komunistične partije Slovenije, krščanskih socialistov, Sokolov in kulturnih delavcev na srečanju v hiši književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini v Ljubljani ustanovili protiimperalistično fronto.

Uperjena je bila proti takratnim imperialistom, saj so vojno videli predvsem kot spopad imperialističnih sil, tedaj pa je tudi še veljal sporazum Ribbentrop - Molotov iz avgusta 1939 o nenapadanju med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. Po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 pa so kot Osvobodilna fronta slovenskega naroda (OF) pozvali Slovence k oboroženemu odporu proti okupatorju.

»Tudi Ustaši so vzeli nemali del našega ozemlja«

Ob državnem prazniku se je s posebnim posnetkom oglasil šef SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Tako je prepričan, da Slovenije niso okupirali samo Italijani, Nemci in Madžari. Tudi Ustaši so vzeli nemali del našega ozemlja, je zagotovil šef izvenparlamentarne stranke.

»Kaj pa Hrvaška? Ustaška neodvisna država je tudi vzela doberšen del Slovenije in del Slovenije je ta država zadržala še po drugi svetovni vojni. In še več: po naši osamosvojitveni vojni so naši osamosvojitelji prepustili velik del slovenskega ozemlja sedanji državi tako imenovani Hrvaški.«

Tako se Jelinčič še sprašuje, kdaj bomo nehali lagati o zgodovini in kdaj bomo vedeli vse kar je treba vedeti ...