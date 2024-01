Kdo je ženska, ki moškemu vzame sapo

V prvi vrsti je to zavestna ženska tista, ki ne ljubi drame, temveč je mirna in vabljiva sama po sebi. Zaveda se, kdo je in se hkrati še vedno uči o sebi in življenju. Zaveda se kako govori.

Zaveda se, kako se obnaša in kako se oblači. To jo dela močno. To jo dela samozavestno in privlačno. In zato jemlje sapo.

V komunikaciji je zelo spretna - prijazna, zabavna in govori s pravim tonom. Nikoli ni nesramna, žaljiva ali nerazumna. S takšno žensko se lahko pogovarjate ure in ure.

In verjemite, tudi pogrešali jo boste, ko je ne bo poleg vas. Privlačna je, saj ima svojo notranjo držo in svoj nabor prepričanj. Čeprav je tolerantna, ne dovoli, da bi jo preusmerjali, ne prijatelji, ne trendi, niti družbena omrežja ali karkoli drugega, kar bi preganjalo njeno pozornost. Pri njej preprosto vse raste in cveti. Naprej, naprej.

Ženska, ki jemlje sapo, se ljubi. Ima zdravo samozavest, ni negotova in ni sumničava do drugih žensk. Ne boji se jih, saj ve, koliko je v resnici vredna ona.

Privlačna ženska je ženska s svojim ciljem in vizijo. Rada počne tisto, kar zaneti ogenj v njej. Dela tisto, kar jo navdihuje in zato deluje dobro. Živi svoje avtentično življenje, ko je preprosto ona, lahko ona. Edinstvena. In ja, takšna jemlje sapo.

Privlačna ženska ni pasivna, ki samo čaka, da ji moški naredi vse. Ona je tista partnerica v življenju, ki svojo vlogo ima. In jo tudi suvereno igra. Ve kdaj je na vrsti njen tekst. Ona zna izzvati, tako da navdihuje vse druge okoli nje.

Moški obožujejo žensko, s katero lahko hodi z roko v roki. In ona je še bolj privlačna tudi zato, ker je potrpežljiva. Zaveda se, da ne bo dobila vsega, kar si želi in je pomirjena s tem.

Ne vrši pritiska. Raje slavi osebno rast in napredek, ne glede na to, kako majhen je.

Privlačna ženska deluje iz svojih najglobljih notranjih motivov. Deluje iz globine sebe, ali kot bi rekla Alenka Rebula, »iz globin, ki so jo rodile«.

In takšna, povezana z izvorom, ni zgolj materialna, saj ljubi odprto srce ter zavest, ki raste v njem. Spoštuje inteligenco ter življenje takšno, kot je. A vendar ceni tudi lepe stvari in drage. Ni jo sram biti razkošna. In ni jo sram biti preprosta. Zna biti sita.

Privlačna ženska nikoli ne teži k temu, da bo vedno prva. Ona zna prisluhniti svojemu moškemu in ga slišati. Zna biti tiho.

In zna, ne težiti.

Privlačna ženska je veliko več kot objekt, na katerem sloni pogled drugih. Ni samo seksapilna mladost in norost. Kar v resnici privlači in vzame sapo, je njena zdrava notranja podoba in harmonija, ki jo sije navzven. Zaveda se, da je temu tako. Zaveda se, da je vse to prigarano. In je ponižna, kajti ve, da vse to v hipu lahko tudi izgubi.

In kdo je na drugi strani moški, ki vzame sapo?

To je zavestni moški, ki … ah … ja, jemlje sapo in krade ženski srce. Mogoče je privlačen in všečen že na prvi pogled. Čeprav ni to glavni atribut. Sploh ne. Dih ji bo zastal ob moškem, ki je v sebi stabilen, ki dela to, kar govori in stoji za svojimi dejanji.

Takšen moški ni prevzeten in ni samovšečen. To pomeni, da ima svoj ego pod kontrolo in deluje iz višjega razumevanja ter čutenja svojih potreb.

Dolgo časa je veljalo, da moški ne sme kazati svojih čustev, saj to nakazuje slabost in šibkost. Resnica pa je, da tudi pravi moški pokaže svoja čustva, a se nikoli ne poistoveti s tem, kar čuti, saj je minljivo. On kroji svojo identiteto in ne obratno. Ni ujetnik svoje usode, pač pa neustrašen kreator svojih jutranjih navad.

Pravi moški je ljubeč in samozavesten. In da to postane, zahteva veliko dela in soočenja s samim seboj, za kar je potrebno veliko poguma. A ženski vzame sapo prav to, ko sreča moškega, ki je pripravljen biti tak boj. Predvsem tisti notranji.

Pravi moški vidi in sliši in je pozoren. Zna voditi in je vedno pripravljen stati ob tistem, kar mu je sveto – tudi njegova ženska.

Živimo svojo notranjo naravo

Če želimo izbrati pravega partnerja zase, ki bo ljubeč, spoštljiv, topel, trden, odločen in jasen, je pomembno, koliko dela smo mi sami pripravljeni vložiti v odnos. Predvsem vase. Treba je razumeti, da takšni, kot smo mi, takšnega partnerja bomo privabili v svoje življenje. Zato je najprej postanimo tisto, kar si želimo videti v drugem.

In še to, če si upamo pogledati globlje vase, lahko spoznamo, da si vsi želimo živeti svojo pravo naravo. A to lahko dosežemo le, če jo dobro poznamo, si jo priznamo in nato spustimo tisto, kar nam ne služi več.

Ženska naj živi svojo žensko naravo, ki je v osnovi bolj mehka, mila in subtilna, ter ljubeča, a še vedno trdna, odločna in jasna, ko je to potrebno. In moški, vaša narava je, da živite svojo moškost, ki je bolj stabilna, jasna in odločna.

Zakaj je pomembno, da vsak od nas živi svojo naravo in kaj se zgodi, če je ne živimo?

Primer: Če ženska opazi, da je njen moški neodločen in nejasen, bo primorana prevzeti njegovo vlogo. A kadar ženska prevzame moško vlogo, se njuno razmerje konča. Ona mu ne zaupa več, ker je postala nekaj, kar v resnici ni v njeni naravi.

Vsaka ženska si želi moškega, ki jo bo zaščitil in varoval, ko je to potrebno. Ko je tako, se lahko ženska lažje odpre, saj mu zaupa. In ko ženska začuti, da lahko zaupa moškemu, postane ranljiva kar jo naredi še bolj privlačno. In prav v ranljivosti je njena glavna moč.

Odprto srce in zdrav razum

Dragi bralci, kaj pa vi? Ste se kdaj vprašali, kaj je tisto, kar vas privlači na vaši sanjski ženski ali sanjskem moškem?

Kaj lahko storite, da bo vaše razmerje v odnosu teklo v miru in sinhronosti, kljub morebitnemu nestrinjanju, ki je pač neizogibno? Ali gre res samo za zunanji videz? Se strinjate, da se v drugi osebi skriva še kaj drugega, kar vas tako zelo privlači?

V knjigi Mali princ piše, da je »bistvo očem prikrito«. A kaj pravzaprav pomeni ta citat? Kaj ima to skupnega s tematiko o privlačni ženski ali privlačnem moškem, če pa vsi ljudje tega sveta gledamo z očmi?

Kako je lahko bistvo očem prikrito in zakaj se nikoli ne naveličamo zavestne ženske in moškega, ki znata živeti svojo resnično naravo in s tem kakovostno življenje.

To pa je vprašanje za vas, dragi bralci, da razmislite o tem in se odprete sebi, saj se vaši odgovori skrivajo v vas, ne v drugi osebi.

Veselim se vaših komentarjev in povezovanja z vami.



***

Špela Juvan Brzovič, učiteljica joge