Pot do izpolnitev novoletnih zaobljub je trnova pot. Kako jo prehoditi?

Kolikokrat ste si že rekli: »Po novem letu bo pa vse drugače«. Kolikokrat?

V plan ste si dali različne cilje, vendar jim niste sledili dovolj dolgo, da bi dosegli ustrezne rezultate. Zaradi tega se morda niste imeli več motivacije, da bi s takšnim načinom nadaljevali.

Najpogostejši cilji vseh ljudi na začetku novega leta so, da bodo začeli s fizično aktivnostjo, uvedli boljše prehranske navade, zmanjšali kajenje ter nasploh izboljšali psiho-fizično stanje.

Na tem seznamu pa bi se našlo še marsikaj drugega v kategoriji novih začetkov.

Kako do izpolnitve?

Ko ste na začetku novih zaobljub, se je treba vprašati, zakaj sploh bi nekaj počeli in od kod izvirajo takšne misli ter postavljanje ciljev. Sledenje sebi in svoji poti nam omogoča, da to počnemo dolgoročno ter ob tem uživamo in se dobro počutimo.

Ko si postavljate določene cilje, si jih je najprej treba zapisati in razčleniti. To je ključnega pomena, da ne zavijemo s poti. Včasih se zgodi, da nam na poti zmanjka motivacije, kar je čisto običajno. A ravno zato, da bi se dano obljubo tudi izpolnili je potreben skrbno načrtovan načrt.

Z načrtom se daleč pride

Če nimate izdelanega načrta, je to tako, kot če bi pluli z barko in ne bi vedeli, kam pluti ter kaj storiti ob prvi najmanjši nevihti. Enako velja pri postavljanju novih ciljev.

Na začetku mora biti zato plan natančno razdelan po korakih. Prvo vprašanje, ki si ga je treba ob samem začetku zastaviti, je, zakaj. Zakaj si denimo sploh želimo shujšati, spremeniti jutranje navade ali kako drugače izboljšati kakovost življenja?

Običajno, če nekaj delamo zaradi drugih, ali ker nam tako narekujejo modne smernice, je težje doseči rezultat. Težko je tudi, če se ne počutimo dobro med tem, kar počnemo.

Že v samem izhodišču in kreiranju svojih zaobljub se je zato treba najprej ozreti in pogledati vase ter se orientirati po lastnem kompasu, ki ga vsak od nas nosi v globinah svoje zavesti.

Bolj ko bomo poslušali svojo zavest, več možnosti bomo imeli, da bomo dosegli želeni rezultat, saj je izbrana pot bolj pomembna od končnega cilja.

Novoletne zaobljube FOTO: Branko Babič

Naredite selekcijo in določite prioritete

Kot pri vsaki stvari, je potrebno ločiti bistvo od plevela. Verjamem, da vas zanima, kaj to pomeni v praksi, ko se odločite, da boste živeli kvalitetno življenje. Katere pomembne dejavnike je treba upoštevati že na začetku?

Prva stvar je ta, da se nikoli ne primerjate z drugimi. Ne veste, kakšne okoliščine ima nekdo drug, saj so te odvisne od posameznikove osebnosti ter vsega ostalega, kar ga opredeljuje.

Na primer, kadar želite shujšati, a ste netolerantni na določeno prehrano, morate že vnaprej prilagoditi svoj izbor hrane, če želite doseči dolgoročne rezultate in jih tudi obdržati po doseženem cilju.

Če imate družino, imate manj časa zase kot nekdo, ki teh obveznosti nima. To pomeni, da morate skrbno načrtovati urnik svojih fizičnih aktivnosti, kot nekdo drug, ki teh obveznosti nima.

Če imate določena telesna neravnovesja, morate prilagoditi način gibanja, da se boste gibali kakovostno in brez poškodb. Če vas omejujejo finance, je tudi na tem področju pomembno prilagoditi plan vašega dela, saj je doseganje določenega cilja lahko povezano tudi s finančnimi sredstvi.

FOTO: Marko Kočevar

Zakaj želim to kar želim?

Preden začnete nekaj, se skrbno prilagodite načrtu vsakodnevnih obveznosti, saj boste na ta način lažje in hitreje dosegli zastavljeni rezultat.

Najpomembneje pa je, da v sebi ozavestite motivacijo, zakaj sploh želite narediti določeno spremembo. Bolj ko se poglabljate vase in spoznavate določene plasti in ozadje svojih razlogov, bolj jasen odgovor dobite na to, ali spremembo resnično želite ali ne.

Kaj je tisto, zaradi česar vas tako vleče k spremembi in izboljšavam? Jasen odgovor na to je ključni dejavnik, da se ne boste ujeli v lastno past, ampak da boste na svoji poti napredovali ter se veselili vsakodnevnih izzivov.

Kdo me pri tem lahko podpira?

Spominjam se svojih začetkov, ko sem si želela narediti korake naprej, a nisem vedela, kam in kako naj začnem. V tem času so me podpirali mentorji, ki so se že srečali z enakimi vprašanji.

Prepričana sem, da so lahko verodostojni le tisti, ki imajo znanje in so sami nekaj naredili v svojem življenju ter so podprti z veliko modrosti. To so ljudje, ki sijejo iz globin svoje biti in nesebično kažejo pot tudi drugim.

Sedaj pa vprašanje za vas, dragi bralci. Ali veste, kakšni so vaši resnični motivi? Kaj vas bo držalo na pravi smeri, da ne boste zašli s svoje začrtane poti? Kaj je tisto, kar vam vliva pogum in ohranja zavest, da živite kakovostno življenje?

Veselim se vaših resničnih notranjih spoznanj, saj ima vsak od nas pomembno vlogo pri gradnji lepšega in bolj kakovostnega življenja vseh nas na zemlji.