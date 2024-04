Astrologinja Lenka: Obnovite dogovore z nekom, ki vam je blizu

Luna je v Strelcu, kar je idealno vzdušje za vse, kar načrtujete in počnete. V trigonu z Merkurjem ta ognjena energija poka od dogovora, volje do vseh pogovorov, dogovorov in idej, ki jih želite uresničiti. Premočna energija, ki bi naredila vse takoj in zdaj, brez neke velike globine, pomemben je samo tisti notranji gon, ki človeka vleče k sebi. Celo nekaj stvari, ki jih je treba popraviti od prej, popraviti dogovor, ki ga je povzročil retrogradni Merkur, narediti načrt za prihodnjo pot. Obnovite dogovore z nekom, ki vam je blizu.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

In vse lepo in prav, da Saturn ne čaka na vogalu, ne čaka na nekoga, ki mu je mar za tradicijo, za nekaj, kar se vedno dela na enak način. In zdaj ta nenadna sprememba brez velikega premisleka v človeka vzbuja strah, ali je res tako hitro, preprosto in brez večjih posledic. Kajti Saturn rad gre počasi, previdno, da ne hiti, pa tudi da ne spremeni samih nekih starih običajev, navad, zgodb. Malce se bo vpletal, da pomiri ta veliki ogenj, ki so se osebe zahitele, a to ne bo kaj dosti vplivalo na njihove načrte. Da se za trenutek ustavijo, a načrta ne bodo spremenili. Morda je prav zdaj trenutek, da spremenite stare navade, izgovore, da ne boste takšni, kot so bili nekateri vaši predniki, ampak da greste tako, kot vas vodi srce. Ker le tako si živ in sam in samo tako si lahko srečen, ko stremiš k svojemu najglobljemu zadovoljstvu.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še dva dni v Ribah in z Marsom. To ni najbolj prijeten čas za to vodo, ko se ogenj hoče zakuriti, a ugasne, preden zagori. Ni dobro za energijo, za načrte, predvsem pa za ta notranji boj in nekatere trme ne popuščanja ali celo naredijo več škode kot koristi. Najbolje je, da se osredotočiš nase in na tišji in umirjenejši način ozavestiš, kaj je globoko v tebi, pa se komaj še enkrat ozreš, ker res veš, kako boli. Vsako zadrževanje v telesu, v čustvih pa vodi v zdravstvene težave. Bolje se je vsaj enkrat soočiti s tem, kot pa ga neprestano zavračati in ne sprejeti, kot da to ni tvoj problem.