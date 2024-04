Pravljični svet Janje Garnbret: Ko gledam proti vrhu, sem svobodna (Suzy)

Vsak od nas o nečem sanja – včasih z zaprtimi, drugič z odprtimi očmi. Pomembno je, da ne ostane le pri hrepenenju, temveč si drznemo sanje uresničevati, tako kot športna junakinja Janja Garnbret, ki ves čas premika meje. Od plesalke do plezalke »Kot otrok nikoli nisem razmišljala o tem, da bom zmagovala in bom najboljša v plezanju. Niti o tem nisem razmišljala, da bom športnica,« se svojega zgodnjega otroštva, ko je še niso premamile višine, spominja najboljša plezalka na svetu. Na začetku je plesala in njeni mami Darji je bilo všeč, kako je bila videti v čudovitih pisanih oblekicah. Želi ...