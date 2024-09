Kako se najbolj zdravo znebimo jeze

V prejšnjem življenju sem imel svoj niti ne tako mali fitnes, potem mi je standard padel in sem imel vrečo v otroški sobi, potem mi je še malo padel in sem imel vrečo v kolesarnici bloka, kjer sem živel. Poleg dveh pralnih strojev, stare televizije in kompleta letnih gum mojih sosedov. V redu je bilo.

Služi svojemu namenu. To je moja psihiatrija, psihoanaliza in prečudovit fitnes.

V DNK vsakega moškega, ne glede na spolno usmerjenost, je agresija, civilizacija jo je naredila tako, da jo lahko krotimo z besedo – rekreacija.

Civilizacija je prinesla še nekaj: da so ženske postale malo podobne moškim. To mi ni všeč, všeč pa mi je, da punce tudi tolčejo po vreči. Bolje kot da po meni.

Kako torej začeti?

Najprej je treba vedeti tole. Če udariš vrečo, se zaziba, upogne ali strese in je nič ne boli. Če bi udarili človeka, ga lahko celo zelo šibki ljudje hudo poškodujemo.

Boks na vrečo je del boksa, boks pa je plemenita veščina. Kdor ima v glavi, nikoli nikogar ne udari, razen tedaj, ko brani nemočne ali sebe, če ga kdo napade. Morda je težko razumljivo, a običajni ljudje, ki poznajo boks skozi lastne pesti, skoraj nikoli ne zaidejo v težave.

Namig pacifistom: dobra stran vreče je tudi, da ne vrača udarcev.

Pri vadbi na boksarski vreči lahko razvijamo hitrost ali vzdržljivost, ne pa toliko moči, vsaj tiste ne, za katero mislimo, da jo dobimo pri vadbi z dodatnimi bremeni. A počasi boste ugotovili, da človek v vsakdanjem sodobnem življenju potrebuje manj moči in več spretnosti, hitrosti in vzdržljivosti.

A nekaj naj bo jasno: tudi vadba na vreči je lahko zelo zahteven trening, intervali so taki, da po njih ne le da ne moreš dvigniti rok, še vstaneš težko.

Preden začnemo tolči na vrečo, je dobro poznati nekaj udarcev in pravil tolčenja na vrečo, vendar se lahko za silo usposobite tudi sami.

Pomembno je, da imate dobre rokavice, da ne udarjate z vso močjo in da ob udarcu stisnete pesti, da sta, ko zategnete podlakti, zapestna sklepa trdna, drugače se vam lahko zgodi, da si boste zapestje zvili. Zato je dobro, da si zapestja povijete s trakom.

Udarci na vrečo neverjetno zaposlijo vse mišice telesa, zlasti tiste v ramenskem obroču. Če boste pravilno udarjali, vam bo to trening popestrilo, kakovostneje ga boste lahko izvedli, predvsem pa boste v razmeroma kratkem času prišli v osupljivo dobro kondicijo.

Toda če le imate možnost, pojdite v eno kar številnih telovadnic, kjer poučujejo boks, da vas bodo poučili o osnovah boksa. Ja, boksa, ne zgolj udarcev. Boks pomeni tudi delo nog in telesa, ne zgolj dela rok; tu pa že potrebujete nekoga, da vas pouči, kako se kaj počne.

Ne boste verjeli: bolj prijaznih fantov, kakor so boksarji, ne boste pogosto srečali! Predvsem pa spoznavanje z osnovami boksa pomeni veliko manjše možnosti za poškodbe.

Za osnovno sprostitev na vreči se lahko tehnike za silo naučite s spleta ali iz knjig (Galetova knjiga Boks je odlična), a napačno naučeno se vam bo vtisnilo kot motorični vzorec, kot spomin, in verjetno boste do konca življenja nekaj lepega delali narobe. Ne rečem, da je to kaj slabega, samo povem.

Tolčenje na vrečo

Želja vsakega resnega rekreativnega športnika, ne glede na starost ali spol, je, da bi svoje početje brez pretiranih naporov lahko opravljal čim dlje. Boks je naporen šport, pa če besede še tako obračamo, ni nikoli drugače.

Želja zdravega in v osnovi telesno pripravljenega rekreativca bi lahko bila, da bi v borbi z vrečo zdržal 12 krogov (rund) po tri minute, z minuto odmora med rundami.

Noro? Ja, na prvi pogled, če to primerjamo z bojem v ringu. Po premisleku pa nič več. Če primerjamo s športnim treningom rekreativca, to kljub vsemu pomeni približno 47 minut vadbe. Z ogrevanjem uro. Komur to uspe spraviti skupaj, ne glede na intenzivnost udarcev, je spodobno pripravljen za spopad z življenjem.

A nekaj naj bo jasno: tudi če zdržite toliko časa, niste boksar, ampak zgolj vzdržljiv in zdrav udarjalec v boksarsko vrečo. Udarjanje na vrečo ni boks, to je tako kot košarka na en koš in košarka na dva koša.

A do tega agregatnega stanja bi morali priti postopno, v nekaj tednih ali mesecih. Predvsem pa brez naglice.

Runda za rundo

Vadbo po ogrevanju začnite s počasnim plesom okoli vreče in s počasnimi udarci, z vsemi, s kratkim direktom, direktom, aperkatom in krošejem, največ pa naj bo udarcev s sprednjo roko, torej kratkih direktov. Če ste desničar, to pomeni, da največ udarjate z levo roko.

To naj traja tri, štiri runde. Nato naslednjo rundo ali dve povsem posvetite udarcu s sprednjo roko, sprednjemu kratkemu direktu.

Čeprav ta udarec, direkt naravnost ali tudi malo od strani, ni najmočnejši, pa velja za najpomembnejšega v boksu. S tem udarcem pripravimo vsak napad, tako rekoč vsako akcijo.

Zato ga je treba nenehno ponavljati. Ni potrebno, da je udarec močan, super pa je, če lahko ta udarec velikokrat zapovrstjo ponovimo, tudi če se vreče zgolj dotaknemo.

Ko končate opisane runde, se boste odločili, kaj početi naprej. Zelo pomembno je, kako se na dan vadbe počutite, kaj vam najbolj prija. Počnite to, kar vam sporoča športno srce, vodeno tudi z nekaj razsodnosti. Prisluhnite si.

Načeloma naslednjo ali dve rundi odboksajte z vsem repertoarjem udarcev.

Nato zamenjajte boksarski položaj: če ste desničar, to pomeni, da sta v običajnem položaju naprej pomaknjeni sprednja noga in sprednja roka, nekaj nazaj pa desna noga in desna roka – položaj pa spremenite tako, da potem stopite z desno nogo naprej in da premaknete desno roko naprej, leva noga bo ostala zadaj, prav tako leva roka.

Ti udarci bodo zdaj zahtevnejši, saj je to nenaraven položaj, a tako boste telo enakomerno obremenili in razvijali mišice na obeh straneh telesa.

Tako boste tudi izboljšali tehniko in moč udarcev z obema rokama.

Bodite divji

Ko boste ugotovili, kakšna ritem gibanja in hitrost udarcev vam ustrezata, je čas, da malo dvignete tempo, ritem. Vsaj pol minute vsake runde namesto plesanja okoli vreče začinite s čim močnejšimi udarci. Najbolje je to narediti v zadnje pol minute v rundi.

V naslednji rundi spet zaplešite okoli vreče, vadite udarce s sprednjo roko, povrnite si moč, nato pa na koncu spet na polno.

No, to so osnove.

***

Tako. Vreča za boks je orodje, ki ga boste vzljubili. Ob njem se boste lahko zgolj sprostili, lahko pa se boste tudi spravili v zavidljivo kondicijo.

Vsekakor svetujemo dvoje: da vam nekdo pokaže pravilno tehniko udarcev in vam svetuje, kakšno vrečo si postavite za vadbo doma. In velja si zapomniti, da udarjanje na vrečo ni boks in da ste kljub takemu treningu marsikaj drugega, le boksar ne.

Lahko pa to postanete, če se vpišete k boksarski rekreativni vadbi.