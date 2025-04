Najboljša kisla župa je gasilska (FOTO)

Praznik šentjurjevo je konec tedna v Zgornji trg v Šentjurju, kjer so nekoč živeli znameniti skladatelji in zdravniki bratje Ipavec, znova privabil številne obiskovalce. V petek so prikazali prebadanje zmaja s sulico, kot ga je po legendi izvedel sveti Jurij, upodobljen v občinskem grbu. Trideset fantov iz Botričnice, Kamenega, Svetega Štefana, Loke pri Žusmu in Gorice pri Slivnici je pripeljalo in postavilo 31 metrov visok mlaj, sledila je svečana gasilska parada s povorko starih gasilskih vozil in blagoslovom novega vozila.

Najbolj pestra je vedno sobota in nič drugače ni bilo tokrat, ko je v Zgornji trg obiskovalce vozil tudi turistični vlakec. Obiskovalci so na Jurijevem sejmu našli pestro ponudbo različnih izdelkov in dobrot, nekateri so se odpravili na Jurijev pohod, najmlajši so uživali ob čarodeju Andreju in ogledu predstave Super čarovnica Mici, starejši pa občudovali starodobna kolesa in avtomobile.

V kotel smo dali natanko osem kilogramov občinskega mesa, dodali osem litrov občinske vode, korenje za dober vid, lovor za spomin, poper za ljubezen ...

Ob stojnicah je medtem devet ekip pripravljalo vse potrebno za kuhanje kisle župe. Tekmovale so ekipe Osnovna šola Hruševec, Gasilska zveza Šentjur, govedorejsko društvo, primestna četrt Kameno-Botričnica, KS Šentjur-Rifnik, Moški pevski zbor skladateljev Ipavcev Šentjur, Šentjurčan, Folklorna skupina 63 in POŠ Blagovna.

Najprej so uredili stojnice in nanje razporedili suhomesne narezke in pekovske dobrote, ki so jih prinesli s seboj in pripravili že doma, poskrbeli so tudi, da nihče ni bil žejen, zakurili ogenj in namestili kotličke. Rezali so čebulo in zelenjavo pa seveda meso, odmerjali začimbe.

Posebna postrežba

»Mi smo vzeli kuhanje kisle župe zelo zares, stojnico pa opremili igrivo, pomladno in v duhu skorajšnjih praznikov,« nam je zaupala Petra Artnak, vodja POŠ Blagovna, ki smo jo pobarali za recept za njihovo župo. »Vsak, ki je že kdaj kuhal kislo župo, ve, da mora biti v njej več delov prašička. No, mi smo dali v kotel natanko osem kilogramov občinskega mesa, dodali osem litrov občinske vode, sol, šalotko proti naduhi, česen, da je bolj dišalo po juhi, šop peteršilja in korenje za dober vid, lovor za spomin, poper za ljubezen, mlinarjevo moko za zgostitev in še majaron in drobnjak, da je bil zadovoljen vsak,« nam je poetično razkrila recept Artnakova.

31 metrov visok mlaj so postavili.

Kuhala je tudi ekipa lokalnega časopisa Šentjurčan, in to po starem s pridihom sodobnosti. »Župo smo postregli na prtičkih s klekljano idrijsko čipko z motivom gorenjskega naglja, v ročno izrezljanih skledah iz slivovega lesa in lesenimi žlicami mojstra Jerneja Slapšaka,« je poudarila Klavdija Simler.

Stojnico so okrasili s pogrinjki iz predelanih zaves in žakljevine za krompir, dišalo jhe po domačem kruhu in orehih, suhih hruškah in jabolčnih krhljih. Pozabili pa niso niti na zelenega Jurija, ki bo kmalu čisto zares prinesel pomlad. V župo so dali vaserknedlne s pivom in jo okrasili s čemažem, trobenticami in pljučnikom. Njihova župa je bila po oceni komisije druga najboljša.

Najbolj pa je komisijo, v kateri so bile Alenka Milenkovič iz Društva Mavrica, kuharica Katja Mastnak iz gostilne Pri Katrci ter učiteljica praktičnega pouka na Šolskem centru Šentjur Dragica Keše, prepričala kisla župa, ki so jo skuhali šentjurski gasilci. Postregli so jo v ličnih lončenih skodelicah in jo komisiji prinesli ob glasnem spremstvu treh harmonikarjev. Ne vemo, ali je bila odločilna prav ta taktika, da so jo članice okušale ob glasbeni spremljavi, a zagotovo je bila zmaga zaslužena. Ne nazadnje Gasilska zveza Šentjur ravno letos zaznamuje 70 let delovanja, združuje pa 2060 članov v 12 prostovoljnih gasilskih društvih v občinah Šentjur in Dobje.

Ekipa OŠ Hruševec Foto: Mojca Marot

Za kuhalnico so poprijeli tudi člani KS Rifnik. Foto: Mojca Marot

Pevci Moškega pevskega zbora skladateljev Ipavcev so kuhali in se zabavali. Foto: Mojca Marot

Govedorejsko društvo Šentjur je ponudilo dobrote obiskovalcem. Foto: Mojca Marot

Ekipa POŠ Blagovna z vodjo Petro Artnak in ravnateljem OŠ Franja Malgaja Šentjur Juretom Radiškom Foto: Mojca Marot

Gasilci ob kotličku, v katerem se kuha zmagovalka. Foto: Mojca Marot

Komisija (na desni) okuša župo, ki so jo skuhali gasilci in ob tem še zaigrali. Foto: Mojca Marot