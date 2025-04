Peter, oče umrle deklice zaradi ošpic: »Ne obžalujem, da je nisem cepil«

V Teksasu v Združenih državah Amerike je pred kratkim umrla osemletna deklica Daisy Hildebrand, ki ni bila cepljena proti ošpicam. Kljub temu njen oče Peter vztraja, da ni umrla zaradi te bolezni, temveč zaradi neustrezne zdravniške oskrbe.

Daisy je druga žrtev trenutnega izbruha ošpic v zahodnem Teksasu, kjer se bolezen hitro širi, zlasti v okrožju Gaines. Za to okrožje velja, da so nezaupljivi do cepljenja in državnih institucij, širijo pa se tudi teorije zarote.

Oče krivi zdravstvo, ne ošpice

Čeprav so iz ameriškega Centra za nadzor bolezni (CDC) potrdili, da so ošpice neposreden vzrok smrti, oče trdi, da je njegova hči umrla zaradi slabega zdravljenja in predsodkov do njihove vere. Družina namreč pripada menonitski skupnosti, kjer zaupajo naravnim zdravilom in pogosto zavračajo sodobno medicino.

Daisy je najprej zbolela za vročino, bolečim grlom in pljučnico. V bolnišnici so ji diagnosticirali ošpice, streptokokno okužbo in mononukleozo. Po kratkem zdravljenju so jo odpustili domov, a je že po treh dneh zaradi poslabšanja stanja ponovno pristala v bolnišnici, kjer je umrla.

»Cepljenje ne pomaga«

Peter Hildebrand ne verjame v učinkovitost cepiva proti ošpicam in pravi, da ne obžaluje, da hčerke ni cepil. Trdi, da so se cepljeni družinski člani okužili huje kot tisti brez cepiva.

Toda znanstvena dejstva govorijo drugače: po podatkih CDC eno cepljenje proti ošpicam zagotavlja 93-odstotno zaščito, dve pa kar 97-odstotno. Ošpice so zelo nevarna bolezen – vsak peti okuženi otrok potrebuje bolnišnično oskrbo, eden od 1000 zboli za encefalitisom (vnetje možganov), medtem ko eden do trije od 1000 okuženih umrejo.

Skupnost z nizko stopnjo cepljenja

V menonitski skupnosti v okrožju Gaines je stopnja cepljenja zelo nizka – le 82 odstotkov otrok v vrtcih je bilo lani cepljenih proti ošpicam. Za t. i. čredno imunost bi morala biti ta številka najmanj 95 odstotkov.

Kljub temu mnogi člani skupnosti, tudi mlade matere in lokalni delavci, ne zaupajo cepivom. Mnogi verjamejo, da cepiva vsebujejo škodljive sestavine, in menijo, da farmacevtske družbe izkoriščajo ljudi zaradi dobička – trditve, ki niso znanstveno podprte.

Strokovnjaki opozarjajo

Zaradi naraščanja okužb in širjenja dezinformacij zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da bi se brez jasnih in odločnih kampanj za cepljenje lahko podobne tragedije ponavljale – še posebej v skupnostih, kjer zavračajo preverjene načine zaščite zdravja, poroča index.hr.

Preberite še: