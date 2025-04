Miša Molk, Nika in Domen Prevc: srečanje titanov (Suzy)

Tako eminentnega tria še ne. Bilo je navdihujoče, ko so moči združili prva dama slovenske televizije Miša Molk in zmagovita bratsko-sestrska naveza Prevc. Voditeljica je priznala, da sta Nika in Domen ljubezniva, prisrčna, predvsem pa edinstvena. »Prav pomirjujoče je bilo srečanje z njima. Nika je rekla, da že dolgo ni bila toliko časa prosta, saj se bodo treningi spet začeli šele konec aprila. Po vseh teh izjemnih podvigih ji želim en krasen oddih. Predvsem sem jima hvaležna za kratko in nadvse prijetno druženje. Velik poklon obema,« je vtise strnila Miša Molk.

Kako spontana sta Prevčeva, dokazuje fotografija, na kateri je Domen povsem pozabil na fotografa. Ta ga je ujel ravno med pogledovanjem proti televizijski legendi in nastal je posnetek, ki ni ravno idealen za v spominski album. A rekorder bo kmalu popravil vtis na daljnem Zanzibarju, kamor se menda odpravlja lovit valove, uživat na soncu in se hladit v morju. Vmes bo zagotovo nastala kakšna bolj sproščena počitniška fotka.