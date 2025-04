Se je tretja svetovna vojna že začela – in tega še ne vemo?

Zdi se, da svet znova drsi proti robu velikega vojaškega spopada. Vojna v Ukrajini traja že več kot tri leta, na Bližnjem vzhodu se ponovno zaostrujejo spopadi, ZDA in Kitajska pa bijeta trgovinsko vojno, ki bi lahko prerasla v kaj hujšega.

Trumpove carine in Kitajska

Ponoven dvig ameriških carin proti Kitajski, ki ga je sprožil Donald Trump, je povzročil val negotovosti. Gospodarska vojna med največjima svetovnima silama se poglablja, vse več držav pa je prisiljenih izbirati stran. Strah pred neposrednim spopadom narašča – zlasti glede vprašanja Tajvana, ki ga Peking vidi kot del kitajskega ozemlja, Washington pa ga vojaško in politično podpira.

Bližnji vzhod: stare vojne, nova nevarnost

Po kratkotrajnem premirju med Izraelom in Hamasom se je nasilje znova razplamtelo. Na tisoče ljudi je umrlo, spopadi so se razširili v Libanon, Sirijo in Jemen. Iran medtem razvija jedrsko tehnologijo, kljub zanikanju vojaških namenov, in je osumljen sodelovanja z Rusijo pri izmenjavi vojaških zmogljivosti.

Vsaka iskrica bi lahko v trenutku sprožila širši konflikt, v katerega bi bile potegnjene tudi ZDA, piše The Week.

Po kratkotrajnem premirju med Izraelom in Hamasom se je nasilje znova razplamtelo. Na fotografiji: palestinska mati žaluje ob smrti svojih šestih otrok po izraelskem zračnem napadu. FOTO: Ramadan Abed Reuters

Rusija: Ukrajinska vojna kot uvod v širši spopad?

Na evropskih tleh je položaj vse bolj napet. Če Ukrajina izgubi vojno, številni analitiki opozarjajo, da bo Rusija okrepila pritisk na Baltske države, Finsko in celo Poljsko. To bi neizogibno potegnilo NATO v neposreden spopad. »Če ne ustavimo Rusije zdaj, bo naslednja tarča Evropa,« opozarja novinar in obrambni strokovnjak Francis Tusa.

Nekateri analitiki menijo, da je svet že vstopil v obdobje nove globalne vojne. Fotografija iz ukrajinske regije Doneck. FOTO: Anatolii Stepanov Reuters

Severna Koreja in novo hladno zavezništvo

Severna Koreja je okrepila sodelovanje z Rusijo – ne le politično, temveč tudi z napotitvijo vojakov na ukrajinsko fronto. Kim Džong Un je dokončno opustil cilje zbliževanja z Južno Korejo, kar je pripeljalo do prekinitve dogovora o nenapadanju. To pomeni, da bi lahko bil Korejski polotok znova tik pred vojaško eskalacijo.

Se Kim Džong Un pripravlja na vojno? FOTO: Kcna Via Reuters

Svetovni red na prelomnici

Nekateri analitiki menijo, da je svet že vstopil v obdobje nove globalne vojne – ne nujno s formalnimi napovedmi, temveč skozi vrsto regionalnih kriz, ki so povezane prek zavezništev in sovražnosti. »Svet lahko vstopi v globalni spopad brez, da bi se tega sploh zavedel,« opozarja britanski časnik New Statesman.

Če Ukrajina izgubi vojno, številni analitiki opozarjajo, da bo Rusija okrepila pritisk na Baltske države, Finsko in celo Poljsko. FOTO: Tetiana Dzhafarova Afp

ZDA, Kitajska, Rusija, Iran in Severna Koreja tvorijo kompleksno mrežo geopolitičnih napetosti, ki bi lahko v nekaj letih – ali celo mesecih – sprožile globalni vojaški konflikt z nepredvidljivimi posledicami.

»Če mir v Ukrajini propade, se lahko svet zelo hitro znajde v tretji svetovni vojni,« je posvaril Donald Trump.