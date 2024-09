7 zgodnjih simptomov menopavze. Katere spremembe življenjskega sloga jih lahko omilijo

Tako kot imajo mlada dekleta veliko vprašanj, ko dobijo prvo menstruacijo, imajo ženske, ki vstopajo v menopavzo, pogosto veliko vprašanj.

Spomnimo se najprej, kaj menopavza sploh je.

Menopavza je naravni proces v življenju ženske, ki označuje konec njenega reproduktivnega obdobja. Pojavi se, ko ženska preneha imeti menstruacijo za vsaj 12 zaporednih mesecev, in pomeni konec plodnosti. Menopavza se običajno zgodi med 45. in 55. letom starosti, lahko pa se pojavi tudi prej ali kasneje.

Menopavza nastopi zaradi postopnega zmanjšanja delovanja jajčnikov, ki proizvajajo hormone estrogen in progesteron. Zmanjšanje ravni teh hormonov povzroči prenehanje ovulacije in menstruacije ter številne telesne in čustvene spremembe.

Med menopavzo so hormonske spremembe neizogibne. Žensko telo proizvaja manj estrogena in progesterona, kar vpliva na fizično, čustveno, duševno in socialno počutje.

7 zgodnjih simptomov menopavze

Vročinski oblivi (nenadni vročinski oblivi)

Nočno potenje

Suha nožnica

Bolečina med spolnim odnosom

Urinska inkontinenca

Nihanje razpoloženja

Depresija in tesnoba

Menopavza lahko povzroči tudi težave s spanjem, kar vodi v dnevno utrujenost in razdražljivost. Lahko se pojavi tudi izguba libida, včasih pa se lahko pojavijo občutki žalosti ali joka brez očitnega razloga.

Ali lahko spremembe življenjskega sloga ublažijo simptome?

Kratek odgovor je da. Ženske, ki redno telovadijo, so na splošno bolj zdrave in imajo lahko manj hude simptome menopavze, kot so vročinski oblivi. Joga je lahko skupaj z vajami globokega dihanja in masažo zelo koristna. Poleg tega lahko pomagajo tudi zdrava prehrana, ustrezno obvladovanje stresa in opustitev kajenja.

V eni študiji, objavljeni v reviji Medicine, so raziskovalci preučevali razmerje med telesno aktivnostjo in simptomi menopavze pri ženskah, starih od 40 do 65 let. Ugotovili so, da so imele ženske, ki so se redno ukvarjale s telesno dejavnostjo, predvsem rekreativno, manj izrazite simptome.

Kako deluje hormonska terapija?

Hormonska terapija je oblika nadomeščanja estrogena in progesterona v menopavzi, ki vodi do omenjenih simptomov.

Raziskava, objavljena leta 2023 v Canadian Medical Association Journal, kaže, da je to učinkovita prva linija zdravljenja za ženske, ki nimajo dejavnikov tveganja.

Koristi in tveganja se lahko razlikujejo glede na dejavnike, kot so starost, simptomi menopavze in posamezni dejavniki tveganja.

Za ženske, mlajše od 60 let, ki imajo hude simptome in niso izpostavljene visokemu tveganju za raka na dojki ali krvne strdke, lahko terapija zagotovi pomembne koristi.

Hormoni lahko ublažijo simptome, kot so vročinski oblivi, nočno potenje, motnje spanja, tesnoba, slabo razpoloženje in suhost nožnice. Pomagajo tudi pri preprečevanju osteoporoze z vzdrževanjem ravni estrogena, kar je še posebej pomembno, če menopavza nastopi pred 45. letom.

Vendar pa terapija ni brez tveganj, saj lahko poveča tveganje za nastanek raka dojke in krvnih strdkov in ni primerna za ženske z družinsko anamnezo raka dojke. Poveča lahko tudi tveganje za možgansko kap, pri ženskah z ohranjeno maternico pa lahko povzroči vaginalno krvavitev.