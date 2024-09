Potovalni kajaki ponujajo veliko veselja na jezerih, mirnih rekah in na morju

A za slanico potrebujemo povsem drug tip plovila kakor za sladko vodo. Veslanje po morju in mirnih vodah je enostaven šport. Vse, kar potrebujemo, je kajak, veslo, rešilni jopič in dobro vremensko napoved.

Priporočljivo je, da nam pred prvimi zavesljaji nekdo pokaže osnove, ker je potem potepanje po vodi toliko prijetnejše. Imamo kar nekaj kakovostnih vaditeljev po vsej državi, ki znajo dobro svetovati.

Če želite veslati vse leto, velja seči malo globlje v žep, tako bo čoln zdržal desetletja.

Osnov veslanja po mirnih vodah in morju nas lahko nauči večina kajakaških učiteljev na rekah in jezerih, ni nujno iti na morje. Soča, Sava, Ljubljanica, Krka, Drava in Kolpa so primerne za prve zamahe in učenje, kako prijeti veslo, kako hrbet držati pokonci, kaj narediti, če se prevrnemo, kakšno osnovno opremo moramo imeti in druge malenkosti, ki so ključne, da na vodi sproščeno uživamo.

Izbira kajaka

Morski kajaki so daljši kakor rečni, prav tako se razlikujejo po materialih. Sam jih delim v tri kategorije. Takšni, ki so le za na jezera in mirne reke, kajaki za na morje in (zelo) dobri morski kajaki. Kot ponavadi na koncu odloča globina ali plitvina našega žepa. A glede na to, da kajaki zdržijo tudi desetletja, so splača na začetku vložiti denar v nekaj boljšega.

Kajak za jezera in mirne reke

Za veslanje po jezerih in mirnih rekah lahko uporabljamo kar koli, kar pluje po vodi. Tudi napihnjeno zračnico tovornjaka, a vseeno priporočam kajak, je le bolj okreten.

Za takšne mirne vode lahko imamo napihljiv kajak ali takšnega iz plastičnih mas. Najcenejši napihljivi kajaki imajo ponavadi slabše platno in se prej poškodujejo, a so v primerjavi s trdnim kajakom bolj uporabni za tiste, ki živijo v stanovanju in nimajo prostora za skladiščenje štirimetrskega ali še daljšega kosa plastike.

Za jezera in mirne reke so zelo uporabni tudi cenejši kajaki iz plastičnih mas, ki so trpežni in jih lahko vlečemo po tleh, z njimi zadevamo ob skale in ne potrebujejo ravno veliko nege. Slabost takšnih plovil pa je, da niso tako trdna, kar nas pripelje do naslednje kategorije.

Kajaki za na morje

Če si boste kdaj v prihodnje zaželeli za vikend kajakaški izlet po Dalmaciji, ni priporočljivo, da se nanj odpravite s kajaki, ki sem jih opisal v prejšnjem odstavku. Zato ker so preveč občutljivi na veter in valove. Ne govorim o metrskih lomečih se valovih ali močni burji, vendar se kajaki, ki imajo veliko površino (napihljivi) ali so premalo trdni (tisti cenejši plastični), začnejo obnašati zelo drugače že pri šibkem vetru in majhnih valovih.

Naložba v pravi morski kajak je sicer večja, okoli tisoč evrov, a na to moramo gledati s stališča, da imamo tak kajak tudi več deset let. Če nanj pazimo, nas bo skoraj gotovo preživel.

Priporočam, da ima morski kajak enega ali več prekatov, ki so ločeni od dela, v katerem sedimo. Zato ker lahko v prekate damo vso potrebno opremo, hrano in obleke, ki jo potrebujemo za nekajdnevne izlete in kampiranje, prekati pa hkrati zagotavljajo, da se kajak, tudi če ga prevrnemo in pride vanj voda, ne potopi, saj je prekat samostojna zaprta enota. V to kategorijo spadajo znamke Prijon, Dagger, Tahe Marine.

Potovalni kajak. FOTO: Arhiv Polet/Shutterstock

(Zelo) dobri morski kajaki

Osebno sem ljubitelj kajakov iz steklenih vlaken in epoksi smole. Zato ker imajo najboljše razmerje med ceno, uporabnostjo, težo, togostjo in možnostjo popravila. Dober morski kajak se od dokaj dobrega morskega kajaka loči največ po trdnosti in teži. Bolj tog kot je, bolj varen in vodljiv je, lažji kot je, laže je z njim veslati ali ga dati na streho avtomobila.

So pa lahko tudi dvakrat dražji od plastičnih. Moramo jih tudi bolj paziti, saj so steklena vlakna bolj občutljiva kakor plastika, a se jih po drugi strani da tudi enostavno in poceni popraviti. V to kategorijo spadajo CS Canoe, Epic, Rockpoolm Sea Kayaking UK … Najboljši in najdražji so seveda karbonski kajaki, veslaške formule ena. Izredno hitri in lahki so, seveda imajo tudi višjo ceno.

Pred nakupom je pametno kajak preizkusiti

Ponavadi pridejo v le eni velikosti, boljši kajaki tudi v dveh, »low volume« in »high volume«. Vsak kajak je malce drugačen, od sedeža do vodne linije in drugih malenkostih, ki jih lahko spoznamo le tako, da se vanj usedemo in naredimo nekaj zavesljajev. Veliko prodajalcev omogoča tudi izposojo, ki pride prav, preden kupimo prvi kajak. Pri morskih kajakih iz steklenih vlaken skoraj ni možno zgrešiti oziroma kupiti slabega.

Drugače pa je pri cenejših, ki so izdelani iz plastičnih mas. Nekateri proizvajalci so razvili svoje mase, ki so zelo dobre, drugi pa uporabljajo cenene materiale, ki res niso dobri za nič drugega kakor za poletno ležerno veslanje po Zbiljskem jezeru.

Cena obeh, teh iz dobrih plastičnih mas in tistih slabših, pa je skoraj enaka. Zato priporočam, da si pred nakupom sposodite kajak in greste z njim na morje. Tudi če ne bo valov, bo mimo gotovo pridrvel kakšen gliser, in dobili boste občutek, ali se bo na teh valovih kajak tresel kot šiba na vodi ali pa bo trdno zarezal vanje.

Zložljivi kajaki

Na trgu so že veliko časa tudi zložljivi kajaki, ki so lahko prave morske letalonosilke. Najbolj poznan je Klepper, s katerim je natanko pred šestdesetimi leti Atlantik preveslal Hannes Lindemann in ga še danes uporabljajo posebne enote britanske in ameriške vojske. A je tudi cena temu primerna, malo manj kot tri tisočake. Tudi ni tako enostaven za sestavljanje.

Za nekaj manj kot polovico tega zneska je že možno kupiti Oru kayak, ki je v zadnjih letih najbolj inovativno oblikovan kajak. Sestavi se v manj kot petih minutah, a je še vedno dovolj trden, da se lahko brez bojazni uporablja na morju.

Ima veliko prednost, da ga je mogoče zložiti v zelo priročno in majhno pravokotno škatlo in ga lahko imamo v stanovanju ter ga enostavno prevažamo okoli v prtljažniku ali celo na kolesu.

A je zaradi premičnih plastičnih delov in zaponk tudi manj vzdržljiv. Je še razmeroma nov na trgu, tako da ni še čisto znano, koliko časa zdrži, a ima enoletno jamstvo in izdelovalci obljubljajo, da plastika zdrži 20.000 sestavljanj.

Veslo za kajak

Če boste zaveslali samo enkrat na leto, res ni pomembno, kakšno veslo imate. Najcenejše aluminijasto bo dovolj. Če pa imate apetite po večjem morskem »guštiranju«, potem si le privoščite karbonsko ali lažje veslo s stekloplastičnim ročajem.

Pri kajaku dve kili razlike skoraj nista opazni, to je recimo dva litra vode ali pa dobro kosilo. A pri veslu se pozna že vsak gram, ker moramo ves čas z njim mahati po zraku in vodi. Raje za sto evrov cenejši kajak in za to razliko boljše veslo kakor obratno. Slovenski proizvajalec izvrstnih karbonskih vesel je Ophion paddles, med tujinimi pa so zanimivi Werner, Lettmann, Mitchell Blades.

Obleke in rešilni jopič

Čeprav se zdi, da rešilni jopič včasih ni potreben, nikoli ne sedem v kajak brez njega. Tudi najboljšim kajakašem se kdaj zgodi, da jih kaj preseneti in jim potem rešilni jopič olajša plavanje.

Če imamo takšnega, ki ima spredaj žep, lahko vanj damo še piščalko, da ob morebitni nesreči z njo laže prikličemo pomoč, in kakšno čokoladico za malicanje na vodi med veslanjem. Sam vedno veslam v dolgih rokavih. Tudi v najhujši poletni pripeki.

Zato ker so dolgi rokavi edino, kar te zavaruje pred ultravijoličnimi sončnimi žarki. Z ne veliko vložka si lahko veslaško sezono podaljšamo tudi čez vse leto. Nepremočljive kajakaške hlače so ključnega pomena, da ne traja sezona za veslanje samo v toplih mesecih. V Sloveniji imamo enega boljših svetovnih izdelovalcev kajakaških oblek, Sandiline, dobri so tudi Peak, Palm, Kokatat in drugi.

Vreme

Ne glede na kajak, veslo in obleke pa je nujno pred vsakim morskim veslanjem preveriti vremensko napoved. Čeprav se nam zdi, da je Jadransko morje mirno, so že bile smrtne žrtve med morskimi kajakaši.

Tudi sam, ki sem na Jadranu preživel nekaj let in preveslal po njem nekaj tisoč kilometrov, se pred vsako potjo, tudi enodnevnim izletom, usedem za računalnik in pregledam slovensko ali hrvaško numerološko vremensko napoved Aladin, ta za nekaj dni vnaprej zelo dobro napove veter, ki je za veslače najpomembnejši.

Marin Medak, slovenski pomorski kajakaš, je najmlajši kapitan veslaške posadke, ki je prečkala Atlantik in edini Slovenec, ki je opravil to pot.