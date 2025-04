Če hočete živeti dlje, morate tole nujno storiti med 55. in 60. letom

Upravljanje petih ključnih dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja pred 50. letom lahko bistveno podaljša leta zdravega življenja.

Obsežna mednarodna študija razkriva, da imajo že majhne spremembe življenjskih navad dolgoročne koristi za zdravje, so zapisali na news-medical.net.

Srčno-žilne bolezni so še vedno vodilni vzrok smrti po vsem svetu, odgovorne za približno vsako tretjo smrt. Pet dejavnikov tveganja, ki jih lahko učinkovito obvladujemo; povišan krvni tlak, visok holesterol, sladkorna bolezen, kajenje ter nenormalna telesna teža (indeks telesne mase pod 20 ali nad 25) prispeva k skoraj polovici skupnega bremena teh bolezni.

Največja svetovna analiza do danes

Raziskovalci Globalnega konzorcija za srčno-žilno tveganje (GCVRC) so analizirali podatke več kot dveh milijonov odraslih, starejših od 18 let.

Podatki so bili zbrani v okviru 133 dolgoročnih študij, izvedenih v 39 državah na šestih celinah. Udeležence so spremljali do 47 let, pri čemer so iz nadaljnjih analiz izključili vse, ki so že imeli srčno-žilne bolezni ob začetku spremljanja.

Za oceno pričakovane življenjske dobe brez srčno-žilnih bolezni in skupne življenjske dobe so uporabili Weibullove modele preživetja, prilagojene spolu ter prisotnosti oziroma odsotnosti dejavnikov tveganja.

Dodatne analize so preučevale, kako spremembe teh dejavnikov med 55. in 60. letom vplivajo na pričakovano življenjsko dobo. Modeli so upoštevali tudi regionalne razlike ter bili naknadno prilagojeni na podlagi svetovnih podatkov o umrljivosti, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija. Za obdelavo podatkov so uporabili statistični programski paket R.

Kakšen je vpliv dejavnikov tveganja po 55. letu?

Posamezniki, ki so imeli vseh pet dejavnikov tveganja pri 50 letih, so bili izpostavljeni znatno večjemu tveganju za razvoj srčno-žilnih bolezni in za prezgodnjo smrt:

Ženske: 24-odstotno tveganje za srčno-žilne bolezni, 88-odstotna verjetnost, da ne bodo dočakale 90. leta

Moški: 38-odstotno tveganje, 94-odstotna verjetnost, da ne bodo dočakali 90. leta

Za primerjavo, posamezniki brez teh dejavnikov tveganja so imeli bistveno nižja tveganja:

Ženske: 13-odstotno tveganje, 53-odstotna verjetnost, da ne bodo dočakale 90. leta

Moški: 21-odstotno tveganje, 68-odstotna verjetnost, da ne bodo dočakali 90. leta

Prednosti nadzora dejavnikov tveganja pred 50. letom

Izogibanje tveganjem do 50. leta omogoča znatno podaljšanje življenja:

Ženske lahko pridobijo v povprečju 13,3 leta življenja brez srčno-žilnih bolezni in skupno 14,5 leta življenjske dobe. Moški pa 10,6 leta brez bolezni in skupno 11,8 leta daljše življenje.

Najizrazitejši posamezni vpliv sta imela:

Sladkorna bolezen: ženske brez sladkorne bolezni so živele v povprečju 6,4 leta dlje, moški pa 5,8 leta.

Kajenje: opustitev kajenja je življenjsko dobo obeh spolov podaljšala za 5 do 6 let.

Pomembnost tudi manjših izboljšav po 55. letu

Tudi zmerne izboljšave po 55. letu lahko pomenijo opazne koristi:

Znižanje sistoličnega krvnega tlaka pod 130 mmHg je ženskam podaljšalo življenje za 1,3 leta, moškim za 1,8 leta. Ureditev telesne mase v normalen razpon (BMI 20–24,9) je ženskam prinesla dodatnih 2,6 leta življenja, moškim 1,9 leta.

Čeprav so posamezniki izboljšali zdravstveno stanje šele med 55. in 60. letom, so bili rezultati še vedno spodbudni:

Znižanje visokega tlaka: +2,4 leta brez bolezni pri ženskah, +1,2 leta pri moških.

Prenehanje kajenja: +2,1 leta (ženske), +2,4 leta (moški).

Največjo korist so imeli tisti, ki so v tem obdobju izboljšali štiri ključne dejavnike tveganja, s tem so pridobili dodatnih pet let življenja brez srčno-žilnih bolezni.

Nikoli ni prepozno za spremembe

Izogibanje petim ključnim dejavnikom tveganja, visokemu krvnemu tlaku, povišanemu holesterolu, sladkorni bolezni, kajenju in nepravilni telesni teži do 50. leta je povezano z več kot desetletjem dodatnega življenja brez bolezni in prezgodnje smrti.

Ti podatki nedvoumno potrjujejo, kako pomembno je zgodnje vlaganje v zdravje. A obenem dokazujejo tudi, da nikoli ni prepozno za spremembe. Tudi v srednjih letih lahko obvladovanje dejavnikov tveganja bistveno podaljša življenje in izboljša njegovo kakovost, tudi če vseh tveganj ni mogoče popolnoma izključiti, so zaključili na news-medical.net.