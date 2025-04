Janša od jutra na sodišču: kmalu bo znano, ali bo moral znova v zapor (FOTO)

Na celjskem okrožnem sodišču se bo danes predvidoma končala glavna obravnava v sojenju Branku Kastelicu, Janezu Janši in Klemnu Gantarju zaradi očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri prodaji nekdanje Janševe parcele v Trenti. Naša dopisnica Mojca Marovt dogajanje spremlja v živo.

Tožilstvo za Branka Kastelica in Janeza Janšo zahteva 2 leti zapora, za Klemena Gantarja pa 1 leto pogojne, s preizkusno dobo dve leti.

Za vikend je po spletu zakrožilo anonimno pismo o razmerah na celjskem sodišču, iz katerega naj bi izhajalo, da naj bi bila sodba obtoženim v zadevi Trenta že spisana. Na celjskem sodišču so za STA pojasnili, da s sodišča niso ušli nobeni dokumenti, pri domnevnem osnutku obsodilne sodbe pa gre po njihovi oceni za čisto ponarejanje.

Iz anonimke med drugim izhaja, da naj bi bil sodni proces Trenta vnaprej načrtovan in nadzorovan, kar avtorica anonimke med drugim podkrepi z domnevnim osnutkom obsodilne sodbe z izrekom kazenskih sankcij zoper obtožene v zadevi Trenta, tudi prvaka SDS Janeza Janšo, ki naj bi se mu obetala zaporna kazen.

Odzval se je tudi Janša

Na anonimno pismo se je odzval tudi Janša, ki je na omrežju X med drugim ponovil, da oškodovanja v zadevi Trenta ni bilo, da gre za sodno farso in da so mu v postopku ukradli veliko časa in naredili veliko stroškov.

Spomnimo. V zadevi Trenta specializirano državno tožilstvo nekdanjemu direktorju Imosa Branku Kastelicu očita kaznivo dejanje zlorabe položaja na škodo podjetja, nekdanjemu direktorju Eurogradenj Klemnu Gantarju in predsedniku SDS Janezu Janši pa pomoč pri omenjenem dejanju. Janša je namreč pri Imosu leta 2005 kupil stanovanje v Ljubljani, ki ga je financiral tako, da je zanj ponudil dotedanje enosobno stanovanje, znesek drugega obroka pa naj bi mu družba podarila prek navideznega posla z več kot 15.000 kvadratnih metrov velikim zemljiščem in propadajočo kmetijo v Trenti, ki naj bi ga po mnenju tožilstva precej preplačala.

Sodnica Cvetka Posilovič je, če ne bo večjih presenečenj in dodatnih dokaznih predlogov, za danes napovedala tudi sklepne besede, po družbenih omrežjih pa podporniki Janše napovedujejo tudi vnovični protest ob robu obravnave.