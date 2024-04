Kako s kolesarjenjem do idealne postave

Kolesarjenje je zabavna in zdrava dejavnost, ki lahko pomaga pri izgubi odvečnih kilogramov, še posebej, če jo kombinirate z uravnoteženo prehrano.

Vemo že, da je kolesarjenje eno od najlažjih oblik hujšanja. Seveda, če se izogibate klancem in imate že nekaj kolesarskih izkušenj. Da, klanci niso vse. Ni vam treba takoj na breg, prve spomladanske vožnje naj bodo po ravnih cestah, tistih, ki jih dobro poznate.

Tudi z dolžino ni treba pretiravati že na začetku sezone. Recimo, da je za začetek dovolj ena ura kolesarjenja po ravnih cestah, če je to le mogoče. Če ni, naj vam ne bo težko, kolo dati v ali na avto in se zapeljati na kake nove ceste, kjer še niste kolesarili. Ampak o tem, po tem ...

Koliko časa naj bi preživeli na kolesu, da bi shujšali?

Ena ura kolesarjenja na dan je odličen način za spodbujanje procesa hujšanja. Koliko kalorij boste izgubili, je odvisno od več dejavnikov, vključno s hitrostjo vožnje. Po podatkih Univerze Harvard bo oseba, težka 70 kilogramov, v pol ure zmerno intenzivne vožnje (19 do 22 km/h) izgubila približno 300 kalorij.

Znanstveniki so dokazali tudi, da kolesarjenje izboljša razpoloženje in pozitivno vpliva na zdravje. Ker se boste počutili bolj sproščeno in zadovoljno, boste manj nagnjeni k prenajedanju in uživanju nezdrave hrane. Tudi to smo že večkrat slišali in še kako drži.

Kakšna je primerna hitrost za hujšanje?

Pri večini voženj si prizadevajte za tempo, pri katerem se počutite zadihani, vendar ne tako močno, da ne bi mogli normalno govoriti. Se pravi, vozimo se v pogovornem tempu. Večina treninga, vožnje, naj bo izvedena pri ravni intenzivnosti, ki ne pripelje do popolne izčrpanosti. Vseeno bo naporno. Cilj je ena ura na dan.



Iz prakse sporočamo, da boste na prvih vožnjah v pol ure pokurili več kalorij, kot jih navajajo nekateri strokovnjaki. Preverjeno. Ampak, naj se vam ne mudi. Če pridete domov in vam števec na balanci pokaže 1000 pokurjenih kalorij, je misija izpolnjena. Verjemite, da jih boste toliko pokurili v dobri uri vožnje.

Vključite tudi visokointenzivno vadbo

Ko boste po nekaj vožnjah siti ravnine, se preizkusite na kakem kratkem klancu. Če se boste počutili dobro, izkoristite ta klanec za visokointenzivno vadbo. To pomeni, da ga prekolesarite z 80-odstotki vaše maksimalne moči. Torej, ne greste do konca z močmi, kajne? Ne. za to bo še čas.

Ne pozabite na spanje

Spanje je ključnega pomena za proces hujšanja. Študije kažejo, da ljudje, ki spijo od šest do osem ur na noč, uspešno izgubljajo težo in so manj pod stresom. Kakovosten spanec je nujen za okrevanje telesa po vadbi in ohranjanje telesne pripravljenosti.

Spremljajte svoj napredek

Ostanite motivirani z rednim spremljanjem napredka. Ne obupajte, če se stvari ne spreminjajo tako hitro, kot ste pričakovali. Kaj ste pričakovali? Da boste po dveh ali treh klancih že fit? Ne boste, ste pa na dobri poti. Napredek se lahko spreminja, vendar pomemben je končni rezultat.

Uživajte v procesu

Najboljše pri kolesarjenju je, da je zabavno. Uživajte v raziskovanju novih poti in narave, naj vam napor postane užitek. Poskrbite tudi za vsaj en dan počitka v tednu in se posvetujte s strokovnjakom, če imate kakršnekoli zdravstvene težave.