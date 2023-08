Elektroliti nam rešujejo življenje

Elektroliti skrbijo, da ima telo dovolj hidracije, pomagajo pa tudi pri drugih pomembnih organskih procesih, ki so pomemben del splošnega zdravja.

Kaj pravzaprav so elektroliti in kako pomembna je njihova vloga v našem telesu? Elektroliti so snovi, ki omogočajo pravilno prerazporeditev vode in uravnavajo normalen potek biokemičnih procesov znotraj in zunaj celic.

Elektroliti so snovi z električnim nabojem, zato lahko pride do neravnovesja, če čez dan izgubimo več tekočine, kot je vnesemo. Številne telesne funkcije v našem organizmu so na primer odvisne od majhnih odmerkov električnega toka, ki ga zagotavljajo elektroliti, ki so predvsem soli, ki se z raztapljanjem v vodi pretvorijo v ione.

Pomanjkanje elektrolitov je pogosto posledica banalnega dejstva, da ste popili premalo vode. Zdravi ljudje jih lahko v primeru izgube hitro nadomestijo, najlažje z naravnimi pijačami, kot sta voda in mleko.

V nekaterih primerih so dobri tudi sokovi in ​​športne pijače, vendar je pri teh pijačah priporočljiva previdnost, saj mnoge med njimi vsebujejo velike količine sladkorja.

Simptomi pomanjkanja elektrolitov

Elektroliti so minerali, kot so natrij, kalij in magnezij. So ključnega pomena za delovanje živcev in mišic, uravnavanje krvnega tlaka in hidracijo. Nekatere pijače so že same po sebi naravno bogate z elektroliti, druge pa so dopolnjene s posebno formulo.

Utrujenost, šibka cirkulacija, nereden srčni utrip so lahko nekateri od znakov, ki kažejo, da našemu telesu primanjkuje elektrolitov. Pojavi se lahko tudi oteženo dihanje, zmedenost. Če so prisotni krči, hitre spremembe krvnega tlaka, je treba poiskati strokovno pomoč.

Hidrirajo telo, nadzorujejo živčni sistem

Večina ljudi lahko vzdržuje zdravo ravnovesje elektrolitov z uživanjem hrane in pijače, bogate z elektroliti. Bolni ali dehidrirani ljudje, ljudje, ki so izpostavljeni močnejšim fizičnim naporom, bodo morda potrebovali dodatke, na primer v obliki napitkov, ki si jih lahko pripravite doma. V krvi, urinu in tkivih so elektroliti, vsebujejo pa kalcij, kalij, kloride, fosfate in magnezij. Pomembni so za številne telesne funkcije, vplivajo na hidracijo telesa, nadzorujejo živčni sistem in vzdržujejo kislinsko-bazično pH ravnovesje v telesu.

Kravje mleko

Nekatera živila so naravni vir elektrolitov, na primer kravje mleko, ki je bogato tudi s kalcijem, natrijem in kalijem. Ena skodelica kravjega mleka vsebuje 300 miligramov (mg) kalcija, 92,7 natrija in 366 mg kalija. Kravje mleko je dobra kombinacija elektrolitov in makrohranil, zaradi česar je odlična pijača za ljudi, ki opravljajo težja fizična dela in se ukvarjajo z zahtevnejšimi športi. Toda ljudje, ki so občutljivi na laktozo, naj se tega mleka izogibajo. Za vegane se priporoča sojino, mandljevo in ovseno mleko. Vendar je treba upoštevati, da nekatere raziskave kažejo, da rastlinsko mleko ne zagotavlja dovolj vitaminov in mineralov.

Sadni sokovi

Pomarančni, češnjev ali lubenični sok so dobri viri magnezija, kalija in fosforja. V 124 gramih čistega soka je 13,6 mg magnezija, 221 mg kalija in 34,7 mg fosforja. Sadni sokovi so lahko dober vir antioksidantov in vitaminov, vendar morate vedeti, da večina teh sokov vsebuje velike količine sladkorja – približno 10,3 grama. Čeprav so torej sadni sokovi dober vir elektrolitov, niso najprimernejša pijača za nadomeščanje s potenjem izgubljenega natrija.

Športne pijače

Športne pijače so zelo priljubljene, a imajo tako dobre kot slabe strani. Športni napitki so najlažja možnost, da telo zlahka nadomesti elektrolite, izgubljene med težkimi napori. Če jih uživate, ne pozabite, da vsebujejo več elektrolitov, kot jih potrebuje povprečen človek. Pogosto so polni sladkorja (360 mililitrov lahko vsebuje do 21 g sladkorja). Torej so priporočljivi za športnike, ne pa za zmerne rekreativce. Vendar ne pozabite, da je domača različica napitka, bogatega z elektroliti, včasih veliko boljša izbira. Sadno-zelenjavni smutiji so enostavni za pripravo in polni elektrolitov. Priporočljive so banane, špinača, ohrovt. Dober vir elektrolitov lahko naredite tudi iz enega litra vode, 6 žličk sladkorja in pol žličke soli.

Neravnovesje elektrolitov

Ko postanejo ravni elektrolitov v telesu previsoke ali prenizke, lahko pride do elektrolitskega neravnovesja. Do tega neravnovesja pride, če na primer čez dan izgubimo več tekočine, kot je vnesemo. Paziti je treba, da ne pride do dehidracije, po drugi strani pa tudi prevelike količine vode niso priporočljive. Na elektrolitsko neravnovesje vplivajo intenzivno znojenje, nezadosten vnos hrane in tekočine, uporaba odvajal ali diuretikov, bruhanje, driska, težave s srcem in ledvicami.

Dokazano je, da so nekatera zdravstvena stanja povezana z elektrolitskim neravnovesjem. Analiza iz leta 2020 na primer kaže na povezavo med resnostjo covida 19 in bistveno nižjimi ravnmi natrija, kalija in kalcija.