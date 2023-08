Česa ne smemo jesti pred vadbo

Ali je dovoljeno jesti nezdravo hrano pred vadbo? Na splošno se vam ne bo zgodilo nič usodnega, če boste pred vadbo jedli nezdravo hrano.

Vendar pa bodo vidne posledice, če vam bo to prešlo v navado. Če to ne bo postala navada, ampak le občasna stvar, ne boste videli nobenih sprememb, vsekakor pa jih boste občutili.

Vsekakor se na vadbo se odpravite energijsko dobro okrepljeni. Vemo, da lahko uživanje ogljikovih hidratov pred vadbo izboljša zmogljivost vadbe in omogoči, da vadite dlje časa ali z večjo intenzivnostjo.

Če ne jeste, se lahko med vadbo počutite počasni ali omotični.

Kepa v želodcu

Hrana z veliko maščobami ali vlakninami je težko prebavljiva in običajno dolgo ostane v želodcu. To pomeni, da se kri, ki je namenjena dovajanju kisika mišicam, namesto tega preusmeri v želodec.

Če se to zgodi med vadbo, boste verjetno občutili krče, bolečine v želodcu in slabost. Praviloma se izogibajte živilom, kot so krofi, ocvrt krompirček, krompirjev čips, sladkarije ali rdeče meso.

Čeprav fižol, suho sadje, zelena solata in mlečni izdelki prehransko ustrezajo, jih - in drugo hrano, ki bi lahko povzročala pline -, pred vadbo izpustite, če ste nagnjeni k napihnjenosti.

Pred vadbo izpustite vsa težko prebavljiva živila (živila z veliko vlakninami ali maščobami) ali živila z nizko hranilno vrednostjo, kot so ocvrta živila in sladkarije.

Izogibanje pastem

Pomembno je, da vsak dan načrtujete časovno razporeditev vadbe in obrokov, da se izognete prevelikemu ali premajhnemu vnosu hrane pred vadbo in da si pripravite prigrizke, ki vam bodo zagotovili potrebno količino goriva. Pogoste pasti so:

- uživanje težkega ali mastnega obroka blizu treninga

- uporaba sladkih prigrizkov

- izpuščanje goriva pred vadbo

V iskanju pravega zase

Koristno je, če pred vadbo vzpostavite rutino prehranjevanja, za katero veste, da vam ustreza. Morda bo potrebno nekaj eksperimentiranja, da boste ugotovili, katera hrana pred vadbo je najbolj učinkovita za vzdrževanje kakovostne vadbe, pa tudi hitrejše regeneracije po njej.

Čeprav lahko sladka hrana, kot so sladki piškoti, poskrbi za kratek naval energije, ne zagotavlja hranil, ki jih telo potrebuje. Izberite prigrizke, ki so v skladu s splošnim načrtom zdravega prehranjevanja. Namesto tega se na primer odločite za sveže sadje in kruh z maslom iz oreščkov. Koristno je, če imate pri sebi nekaj prigrizkov pred vadbo, tako da jih boste imeli pred vadbo na voljo tudi, če se vaš urnik spremeni.

Tudi če imate ustaljeno rutino prehranjevanja, načrtujte, da jo boste po potrebi prilagodili. Če na primer veste, da se boste odpravili na obilno kosilo in običajno vadite sredi dneva, poskusite vadbo načrtovati zjutraj ali počakajte vsaj štiri ure, da boste imeli nekaj časa za prebavo.

Načrtovanje hrane pred vadbo vam bo pomagalo, da se boste počutili polni energije in ne izčrpani, kar vam lahko pomaga pri doseganju fitnes ciljev.