Astma je zahrbtna gostja, z njo se ne heca

Bolniki z astmo nimajo vedno značilnih simptomov astme, kot so kratka sapa, tiščanje v prsih in piskanje v pljučih (simptomi zoženja dihalnih poti).

Namesto tega imajo lahko bolniki simptome, za katere se zdi, da niso povezani z astmo.

Ti nenavadni simptomi astme vključujejo:

-hitro dihanje,

-vzdihovanje,

-utrujenost in nezmožnost pravilne vadbe,

-težave s spanjem,

-tesnoba in težave s koncentracijo,

-kronični kašelj brez piskanje,

-dolgotrajen kašelj po bolezni zgornjih dihal,

-ponavljajoča se diagnoza pljučnice pri hoji.

Pnevmonija na sprehodu je nemedicinski izraz za blago obliko pljučnice. Medicinsko pravilnejši izraz je atipična pljučnica, ki jo lahko povzročijo nekatere plesni, virusi ali bakterije.

-zvoki, ki izhajajo iz prsnega koša, običajno med izdihom.

Simptomi astme niso dosledni in se pri posamezniku pogosto razlikujejo, kar lahko športnika zelo zmede.

Pri nekaterih bolnikih na simptome vplivajo dnevni dejavniki; nekateri bolniki doživljajo astmo predvsem ponoči (nočna astma) in ne podnevi.

Poleg tega lahko epizode astme sprožijo številni različni dejavniki, kot so alergeni, prah, dim, parfumi, hladen zrak, telesna vadba, okužbe, zdravila in refluks kisline.

Nazadnje, druge bolezni, kot so srčno popuščanje, bronhitis in disfunkcija glasilk, lahko povzročijo simptome, ki posnemajo simptome astme. Zato je natančno diagnosticiranje in zdravljenje astme lahko izziv.

Za celovit pregled simptomov, vzrokov in zdravljenja astme ter za boljše razumevanje normalne anatomije dihalnih poti (sapnika, bronhijev, bronhiolov in pljuč) se poučite pri zdravniku.

Ali je lahko kašelj brez piskanja posledica astme?

Kronični kašelj je pogosto opredeljen kot kašelj, ki traja dlje kot tri tedne.

Kronični kašelj ima lahko več vzrokov, kot so postnazalno kapljanje (izločanje sluzi, ki izvira iz zadnjega dela nosnih poti), pljučnica, bronhitis, kajenje cigaret, refluks kisline, bolezni srca, tumorji v pljučih (benigni ali maligni), aspiracija tujka in zdravila, kot so zaviralci ACE, ki se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka. Astma lahko povzroči tudi kronični kašelj.

Kronični kašelj je lahko edini simptom astme. Kašelj se lahko najprej pojavi po prehladu ali okužbi zgornjih dihal. Kašelj se lahko začne tudi kot žgečkanje v grlu.

Pri nekaterih bolnikih z astmo lahko smeh ali vadba povzroči kašelj. Drugi bolniki po navadi kašljajo ponoči, medtem ko drugi kašljajo kadarkoli v dnevu brez provokacije. Zelo pomembno je, da vsakdo z nediagnosticiranim kroničnim kašljem prejme radiografijo prsnega koša, da izključi resnejšo bolezen.

Kašelj zaradi astme se morda ne bo odzval na zaviralce kašlja, antibiotike ali kapljice za kašelj, ampak le na zdravila za astmo. Zato je pomembno natančno diagnosticiranje astme (z uporabo testov pljučne funkcije). Tako mora zdravnik, po možnosti specialist za pljuča ali alergolog, oceniti vsak kašelj, ki sam ne izgine v treh do šestih tednih.

Kaj je nočna astma?

Več kot 90-odstotkov bolnikov z astmo doživlja nočno piskanje in kašljanje. Simptomi astme so najpogostejši med polnočjo in 8. uro zjutraj in so pomembni vzroki nespečnosti in pomanjkanja spanja pri bolnikih z astmo.

Motnje spanja pri bolnikih z astmo običajno pomenijo, da ni ustreznega nadzora nad astmo in bi morali obiskati zdravnika, da ponovno oceni zdravljenje, ki se uporablja za astmo.

Delovanje pljuč pri bolniku z astmo se lahko zmanjša do 50-odstotkov med epizodo nočne astme. Razlogi niso jasni, vendar možne razlage vključujejo:

-izpostavljenost alergenom ponoči, kot so pršice ali živalski prhljaj;

-zmanjšanje ravni kortizona in adrenalina, ki se običajno pojavi ponoči, kar ima za posledico povečano reaktivnost dihalnih poti;

-refluks želodčne kisline v požiralnik;

-hlajenje dihalnih poti, ki povzročajo krče glavnih dihalnih poti;

-aspiracija v dihalne poti;

-sinusitis in postnazalno kapljanje izločanje sluzi, ki izvira iz zadnjega dela nosnih poti)

-apneja v spanju.

Nočno astmo je mogoče testirati z meritvami pretoka zraka iz pljuč med iztekom roka uporabnosti zvečer in ponovno po prebujanju zjutraj. To naredimo z majhnim prenosnim števcem, ki meri pretok zraka. (Specialist za astmo lahko pokaže pravilno tehniko za te meritve.) Več kot 20-odstotno zmanjšanje merjenja največjega pretoka od večera do jutra kaže na nočno astmo.

Katera druga stanja imajo simptome, podobne astmi?

Vse, kar hripa, ni astma. Druga zdravstvena stanja lahko posnemajo astmo in otežijo pravilno diagnozo astme.

Srčna astma

Srčna astma se po navadi pojavi pri starejših ljudeh, ki imajo piskanje v pljučih in zasoplost, ki so posledica srčnega popuščanja. Ko je srce prešibko, da bi učinkovito črpalo kri, se bo tekočina kopičila v pljučih.

Tekočina v pljučih povzroča zasoplost in piskanje. Rentgensko slikanje prsnega koša je lahko koristno pri diagnosticiranju srčnega popuščanja, tako da pokaže povečano srce (običajno znak srčnega popuščanja) skupaj s tekočino v pljučnih tkivih. Testiranje pljučne funkcije lahko včasih pomaga razlikovati med temi težavami.

Pri srčnem popuščanju se spirometrija lahko enakomerno zmanjša, tako imenovana omejitev. Pri astmi je na splošno pretok zraka oviran in prostornina izdihanega zraka v prvi sekundi preskusa se zmanjša v primerjavi s skupnim prisilnim izdihanim volumnom.

Zdravljenje srčnega popuščanja vključuje uporabo diuretikov (tablet za odvajanje vode) za odstranjevanje odvečne tekočine v pljučih in zdravil, ki pomagajo srčni mišici učinkoviteje črpati.

Ko je srčno popuščanje ustrezno nadzorovano, bo piskanje prenehalo. Nekateri ljudje lahko hkrati trpijo zaradi astme in srčnega popuščanja. Ti bolniki potrebujejo zdravljenje za obe bolezni.

Druga bronhialna stanja

Akutni bronhitis

Akutni bronhitis je okužba, običajno virusna ali bakterijska, bronhijev, večjih dihalnih poti ali dihalnih cevi. Simptomi akutnega bronhitisa vključujejo zvišano telesno temperaturo, kašelj, rumeni ali zeleni izpljunek in včasih piskanje.

Ta kombinacija kašlja in piskanja se včasih imenuje astmatični bronhitis ali postvirusna bronhialna hiper reaktivnost dihalnih poti. Akutni bronhitis se običajno zdravi z antibiotiki in/ali protivnetnimi zdravili, kot so kortikosteroidi. Kašelj in piskanje običajno izgineta v nekaj tednih.

Kronični bronhitis

Ta je običajno opredeljen kot dnevni kašelj s proizvodnjo izpljunka tri mesece dve leti zapored. Najpogostejši vzrok kroničnega bronhitisa je kajenje cigaret. Pri kroničnem bronhitisu je dolgotrajno vnetje in otekanje notranje obloge dihalnih poti, kar povzroča zoženje dihalnih poti. Vnetje spodbuja tudi proizvodnjo sluznice v dihalnih poteh, ki postane izpljunek, ki nastane s kašljanjem.

Emfizem

Emfizem je bolezen, pri kateri pride do trajnega uničenja sten zračnih vrečk (alveol) in majhnih dihalnih poti (bronhiole). Uničenje alveolarnih sten zmanjša elastičnost pljuč.

Izguba elastičnosti vodi do propada bronhiolov, kar ovira pretok zraka iz alveol. Zrak postane ujet v alveolah. Zraka, ujetega v alveolah, ni mogoče zamenjati za sobni zrak, kar zmanjšuje sposobnost pljuč, da se znebijo ogljikovega dioksida in sprejmejo kisik.

Emfizem je najpogosteje posledica dolgoletnega kajenja cigaret. Tudi genetska bolezen, pomanjkanje antitripsina alfa-1, povzroča tudi emfizem.

Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) je kategorija pljučnih bolezni, ki vključujejo kronični bronhitis, emfizem, bronhiektazijo in kronično astmo (astmo, pri kateri se pljučna funkcija po napadu ne vrne v normalno stanje).

Te bolezni se običajno pojavljajo v različnih kombinacijah, zato je potrebna splošna kategorija. Glavni simptom emfizema je zasoplost. Bolniki z emfizemom lahko hripajo tudi, če trpijo tudi za kroničnim bronhitisom in/ali astmo.

Bronhiektaza. Je kronično stanje, pri katerem so bronhialne cevi (večje dihalne poti) poškodovane zaradi ponavljajočih se bronhialnih okužb. Glavni simptom bronhiektazije je trdovraten kašelj z debelo in običajno zeleno sluzjo.

Cistična fibroza je dedno stanje, pri katerem lahko prizadeti bolniki proizvajajo debelo sluz, ki zamaši bronhialne cevi. Zamašitev bronhialnih cevi povzroča ponavljajoče se napade bronhitisa in pljučnice, kar vodi do razvoja bronhiektaze.

Lokalizirana bronhialna obstrukcija. Piskanje in kašelj sta lahko simptoma lokalizirane obstrukcije dihalnih poti (bronhialnih cevi ali sapnika).

Piskanje predstavlja zvok zraka, ki hiti okoli blokade, kašelj pa je prizadevanje telesa, da očisti blokado. Najpogostejši vzroki lokalizirane obstrukcije dihalnih poti so tujki, kot so nenamerno vdihani arašidi, bronhialni tumorji in zoženje sapnika, ki se pojavi po traheostomiji. Piskanje in kašljanje zaradi lokalizirane obstrukcije se ne bosta odzvala na zdravila za astmo.

Jesen in zima sta čas gibanja športnikov na prostem, pa tudi čas dihalnih obolenj. S pljuči in dihali se ne gre igrati, pljuča imamo v oskrbi do zadnjega diha ...

Kot pravijo: Dokler imamo dih v pljučih, se naša zgodba še vedno piše. Kar je svetloba za oči, kar je zrak za pljuča, kar je ljubezen za srce, je svoboda za človekovo dušo. Srce vsakega človeka nekega dne zadoni svoj zadnji utrip. Takrat njegova pljuča zadnjikrat zadihajo.