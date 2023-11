Koristi grozdja za zdravje. Ni vse v vinu, še kaj se najde

O tej čudežni preprosti hrani je na spletni strani MedicineNet pisala strokovnjakinja za prehrano in publicistka Kathleen Zelman.

Kaj je tako dobrega v grozdju? Grozdje je priljubljen prigrizek na piknikih in med vsakdanjimi obroki, vendar ga ne jemljite kot nekaj samoumevnega. V nekaterih kulturah ga že tisočletja uporabljajo kot zdravilo. Vsak od teh majhnih sadežev vsebuje več kot 1600 spojin - in mnoge od njih lahko pomagajo ohranjati zdravje.

Pomoč za srce

Grozdje je dober vir kalija, minerala, ki pomaga uravnavati tekočine v telesu. Kalij lahko pomaga pri zniževanju visokega krvnega tlaka ter zmanjšuje tveganje za bolezni srca in možgansko kap. Večina ljudi ne dobi dovolj tega hranila, zato lahko z uživanjem grozdja zapolnite to vrzel.

Zdrava koža in lasje

Grozdna semena so bogata z vitaminom E, ki pomaga vaši koži, da ostane gladka in navlažena. Druge spojine v grozdju lahko pomagajo preprečevati akne in povečajo pretok krvi v lasišču, kar zagotavlja bolj zdrave lase.

Izguba telesne mase

Ne bi si mislili, da vam lahko tako sladko sadje pomaga pri izgubi nekaj neželenih kilogramov, vendar grozdje lahko stori prav to. Zdi se, da naravna spojina, ki jo vsebuje, otežuje shranjevanje maščob v celicah. Prav tako lahko pomaga maščobnim celicam v telesu hitreje razpadati. Pazite le, da ga ne pojeste preveč. Ena porcija je približno 16 grozdnih jagod.

Zaščita oči

Naravne kemikalije v grozdju blažijo vnetja v telesu in pomagajo zaščititi celice pred poškodbami. To je dobra novica za oči. Študije kažejo, da lahko prehrana, ki vključuje grozdje, prepreči ali odloži pogoste očesne bolezni, kot sta siva mrena in glavkom.

Krepitev imunskega sistema

Spojina v grozdju, imenovana resveratrol, lahko pomaga okrepiti imunski sistem - obrambo telesa pred mikrobi. Da bi ugotovili, kako natančno pomaga, je treba opraviti še več raziskav, vendar boste resveratrol morda našli v izdelkih, ki bodo pomagali pri celjenju ran ali preprečevali bakterijske okužbe.

Resveratrol v grozdju upočasnjuje razgradnjo celic, ki se naravno dogaja s staranjem. To lahko prepreči nastajanje škodljivih oblog v možganih in upočasni njihovo delovanje.

Blažitev zaprtja

Visoka vsebnost vode v grozdju lahko pripomore k lažjemu delovanju prebavnega sistema. Grozdje vsebuje tudi veliko netopnih vlaknin, ki lahko povzročijo mehkejše blato.

Boljši spanec

Grozdne kožice vsebujejo veliko melatonina, kemične snovi, ki lahko izboljša spanec. Študije kažejo, da melatonin lajša nespečnost ter lahko pomaga uravnavati razpoloženje.

Ohranjajte nizke ravni sladkorja v krvi

Grozdje ima nizek glikemični indeks, kar pomeni, da ne dvigne krvnega sladkorja prehitro. Zaradi tega je dobra izbira, če imate sladkorno bolezen. Polifenoli v črnem grozdju - spojine, ki mu dajejo barvo - lahko pomagajo tudi pri preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2.

Zaščita pred rakom

Raziskave kažejo, da lahko antioksidanti v grozdju preprečijo ali upočasnijo rast rakavih celic. Pred nekaterimi vrstami raka nas lahko zaščitijo, kot so rak ustne votline, pljuč, grla, trebušne slinavke, prostate in debelega črevesa.

Sveže sadje v primerjavi s sokom

Nekatera prehranska dopolnila imajo enake hranilne snovi kot grozdje, vendar se zdi, da ima uživanje svežega sadja največ koristi za zdravje. Čeprav je tudi grozdni sok koristen, ga ne pijte prepogosto. Sok vsebuje veliko sladkorja, poleg tega pa boste pogrešali prehranske vlaknine, ki jih ima celotno grozdje.

Izberite pravo barvo

Količina antioksidantov v grozdju je odvisna od sorte, kraja pridelave ter načina obiranja in predelave. Jasno pa je, da temno rdeče in vijolično grozdje vsebujeta več antioksidantov kot bele ali zelene vrste.

Kaj pa vino?

Tudi rdeče vino je lahko koristno za zdravje. Vendar z njim ne pretiravajte. Moški naj ne bi popili več kot dveh meric alkohola na dan. Ženske naj se držijo ene. Če ne pijete alkohola, ne začnite zdaj ... Namesto tega lahko preprosto uživate sveže grozdje.