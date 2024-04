Med Rudijem in Marjetko bo napeto: čustva bodo privrela na dan, solz ne bo manjkalo

Planet TV na svoji spletni strani razkriva, kaj bomo videli v nadaljevanju resničnostnega šova Poroka na prvi pogled. Kot kaže, bo med Rudijem in Marjetko napeto, kar pa tik pred ceremonijo zaobljub, na kateri bosta morala povedati, ali bosta še naprej v eksperimentu, ni najbolje.

Sodeč po napovedniku za nocojšnjo epizodo, se bo med Rudijem in Marjetko zaiskrilo. Prepirala se bosta pred drugimi udeleženci šova, napetost med njima pa se ne bo umirila niti kasneje.

»Pred tem prepirom sem še vedno bil mnenja, da bi lahko to bilo tudi to. Predstavljal sem si jo res, da bi lahko bila mati mojih otrok, ampak še vedno noče iz svojih okvirjev. Enostavno ne daje tistega varnega zaupanja, da bi res lahko bili družina. Dvigujem roke. Ni me strah, da bom ostal sam. Strah bi me bilo, če ne bi bil tisto, kar sem. Ni pa edini človek na svetu, svet je ogromen«, je dogajanje v zvezi z njim in Marjetko pokomentiral Rudi.

Marjetka pa je pred kamero s solznimi očmi dejala, da se želi ustaliti in nadaljevala, da »eni pač ne razumejo tega«. »Zato pa v realnem svetu raje zbežim od nekoga in imam mir, kot pa da se z nekom ponovno prepiram, prepričujem,« je še povedala.