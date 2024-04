Tragedija na območju Špikovega grabna: gornika snežni plaz odnesel v smrt (FOTO)

Regijski center za obveščanje Kranj in gorenjski policisti so bili nekaj čez 11. uro obveščeni o gorski nesreči na območju Špikovega grabna v občini Kranjska Gora. Po podatkih s katerimi razpolagajo sta dva gornika smučala z vrha Male Ponce proti Špikovemu grabnu. Na mestu, kjer smučanje ni bilo več mogoče, sta morala opraviti spust po vrvi preko skalnega skoka. Pri spustu preko skalnega skoka v Špikov graben je enega izmed gornikov zajel snežni plaz. 44-letni gornik, ki še ni bil vpet v sidrišče je ostal na mestu, kjer se je pripravljal za spust, drugega 30-letnega, ki je bil že vpet v sidrišče in pripravljen za spust, pa je snežni plaz zajel in odnesel čez skalni skok skupaj s sidriščem. Po padcu je gornik obstal zakopan pod snegom.

30-letni gornik je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl

Posadka Letalske policijske enote je z namensko helikoptersko žolno v izjemno kratkem času natančno locirala mesto, kjer je bil zasut ponesrečeni. Na kraj so takoj odložili gorskega reševalca in zdravnika ter nato prepeljali še dodatne gorske reševalce, ki so ponesrečenega locirali in odkopali izpod snega. 30-letni gornik je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. 44- letni gornik ni bil telesno poškodovan. S helikopterjem Letalske policijske enote sta bila oba prepeljana v dolino.

FOTO: Pu Kranj.

PU Kranj. FOTO: Pu Kranj.

Na kraju so v reševanju sodelovali gorski reševalci društev Kranjska Gora, Rateče in Bohinj, dežurna posadka helikopterja Letalske policijske enote ter policist gorske enote. Reševanje je potekalo v zahtevnih razmerah, saj je obstajala velika verjetnost vnovičnega plazu. Oba gornika sta bila primerno opremljena (obutev, oblačila, čelada, cepin, plezalni pas, lavinski trojček in nahrbtnik z zračno blazino).

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so navedli na PU Kranj.