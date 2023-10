Astmatiki, pazite se, seks lahko sproži astmatični napad

Podobno kot intenzivna telesna vadba lahko tudi močan seks sproži napad astme pri ljudeh s kronično pljučno boleznijo, je pokazala nova raziskava, pišejo pri MedicineNet; avtorica zapisa je Denise Mann (Reporter HealthDay).

»Na voljo je še premalo literature o posledicah spolnih odnosov, ki se kažejo kot astma, oziroma astma, povzročena s takim naporom,« je povedala avtorica študije dr. Ariel Leung, vodja interne medicine v medicinskem centru Saint Agnes v Fresnu v Kaliforniji.

To je lahko tudi zato, ker spolnost ni vedno običajna tema za pogovor z zdravnikom.

Pred seksom - inhalator

»Ko je astma, povzročena s spolnim odnosom, pravilno prepoznana in zdravljena, so alergologi v položaju, v katerem lahko izboljšajo kakovost življenja svojih pacientov in celo njihove zakonske zveze,« je dejala dr. Leungova.

Ko gre za tveganje za napad astme, je živahen seks podoben hoji, ko preskakujemo po dve stopnici, je opozorila. Isti ukrepi, ki preprečujejo astmo med telesno vadbo, lahko pomagajo preprečiti tudi napad astme, ki ga povzroči spolni odnos.

»Priporočamo, da pacienti vzamejo inhalator s kratko delujočim beta agonistom 30 minut pred spolnim odnosom, in tako preprečijo napad astme,« je dejala zdravnica Leungova. »Nekateri bolniki bi morda mislili, da to odvzema romantiko, vendar nič ni bolj romantično kot skrb zase in ne, da vaš partner opazi napad astme.«

Piskajoče dihanje, kašelj, težko dihanje in tiščanje v prsih, ki so značilni za napad astme, so posledica vnetja, ki oži dihalne poti. Ni ga mogoče pozdraviti, lahko pa ga obvladamo.

Poleg jemanja zdravil v skladu z navodili lahko zdrav način življenja, ki vključuje redno vadbo in dobro prehranjevanje, prav tako pomaga preprečiti simptome astme, je povedala. »Če simptomi astme vztrajajo kljub trenutnemu zdravljenju, je zelo priporočljivo, da obiščete svojega alergologa.«

Ne pogovor o seksu, pač pa pred seksom

»Literatura o seksu kot sprožilcu astme je redka,« je dejal dr. Jonathan Romeo, alergolog iz Raleigha, in dodal, da ta povezava ni presenetljiva. »Vsak fizični napor lahko povzroči napad astme.«

Če imate astmo, se s partnerjem pogovorite o možnih sprožilcih, vključno s spolnostjo, je svetoval.

»Če se napadi še vedno pojavljajo kljub uporabi vaših tradicionalnih preventivnih in nadzornih terapij, se pogovorite s svojim alergologom o tem, kaj še lahko storite,« je dejal Romeo. »To je občutljiva tema, vendar lahko odkrit pogovor z vašim alergologom pomaga.«