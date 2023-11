Če se vam pojavljajo krči in bolečine v nogah gre lahko za zelo resno bolezen

Ni vse posledica športnega napora, lahko gre za bolezen PAD. Zato temu ne posvečamo posebne pozornosti.



No, žal ni tako preprosto - to so lahko zgodnji znak bolezni, ki se imenuje periferna arterijska bolezen (PAD), in gre za resno zadevo, zaradi katere je treba k zdravniku, tudi če se sicer dovolj gibljemo.

Kaj je in kaj povzroča nastanek periferne arterijske bolezni? Pri slovenskem Združenju zdravnikov družinske medicine so zapisali, da je vzrok za zoženje žil in posledične motnje prekrvavitve v veliki večini ateroskleroza.

To je proces nastajanja maščobnih oblog na žilni steni, ki jih sčasoma preraste vezivno tkivo. V te obloge se postopno odlaga tudi kalcij. Vse to lahko postopno pripelje do pomembnih zožitev žilne svetline in motenj prekrvavitve.

Kajenje je slabo. Spet!

Nastajanje oblog na arterijah spodnjih udov najbolj pospešuje kajenje. Tudi sladkorna bolezen in napredovalo ledvično popuščanje pospešita nastanek te bolezni.

Poleg teh pa so pomembni tudi vsi drugi klasični dejavniki tveganja za aterosklerozo: dedna nagnjenost, moški spol, višja starost, povišan holesterol in maščobe v krvi, zvišan krvni tlak in povišan homocistin v krvi.

Homocistein je žveplo vsebujoča aminokislina, ki v telo prihaja z beljakovinsko bogato hrano. Tudi debelost in telesna nedejavnost pospešujeta nastanek bolezni.

Članek o tej nevarni bolezni je bil objavljen na spletni strani MedicineNet, kjer so ga povzeli po ameriškem zdravniškem združenju Penn State Healt iz Pennsylvanije.



Tam so zapisali, da se bolezen PAD se pojavi, ko se v arterijah okončin razvijejo obloge in omejujejo pretok krvi v noge in včasih roke. Stanje je pogostejše pri starejših ljudeh in prizadene do 10 - odstotkov tistih v 60-ih in 70-ih letih starosti. V najhujših primerih lahko bolezen PAD povzroči amputacijo, pravi dr., vaskularni kirurg pri Penn State Health.

PAD v svojih najzgodnejših fazah ne povzroča simptomov. Prvi in ​​najpogostejši simptom, ki ga ljudje opazijo, je ponavljajoča se bolečina, krči ali občutek teže v eni ali obeh nogah med hojo ali vadbo.

Ti simptomi se pojavijo zato, ker mišice ne morejo dobiti dovolj kisika in hranil, da bi normalno delovale. Ko pa bolezen PAD napreduje, simptomi običajno postanejo hujši in lahko vključujejo rane ali razjede na stopalih, ki se ne zacelijo, ali stalno bolečino ali odrevenelost. Vsak od teh simptomov je lahko predhodnik za nastanek gangrene.

Težave z žilami se hitro stopnjujejo, če ni hitre diagnoze in zdravniškega posredovanja, zlasti pri bolnikih, ki imajo rane na nogah, ki se ne zacelijo. Zgodnje odkrivanje bolezni je torej bistveno za pot, ki vodi do ozdravitve.

Če opazite kakršne koli znake bolezni PAD, ali, če se vam zdi, da vas je morda prizadela, se pogovorite s svojim zdravnikom. Zdravljenje lahko vključuje spremembe prehrane, vadbo, zdravila ali postopke za odpiranje zamašenih arterij.

Genetika ima, kot povsod, svojo vlogo tudi pri bolezni pri PAD, vendar so ostali štirje od petih največjih dejavnikov tveganja kajenje, visok krvni tlak, visok holesterol v krvi in ​​visok krvni sladkor ali sladkorna bolezen.

Kajenje je daleč vodilno, opozarjajo zdravniki, in bolezen PAD je veliko bolj razširjena pri kadilcih kot nekadilcih.

Za ljudi z boleznijo PAD zdravniki svetujejo takole: Opustite kajenje, začnite kakovostno in strukturirano telesno vadbo in sodelujte s svojim zdravnikom za obvladovanje dejavnikov tveganja.

Tudi, če na koncu potrebujete kirurški poseg, so dolgoročni rezultati močno odvisni od tega, kako dobro so nadzorovani drugi dejavniki tveganja.

Boj za kakovost življenja

Če končamo zapisanim pri slovenskem Združenju zdravnikov družinske medicine in stvari strnemo.

Kako si lahko pri periferni arterijski bolezni pomagate sami? Če kadite, je nujna takojšnja opustitev kajenja. Zdrava uravnotežena prehrana in, če je treba, tudi dieta pri povišanih maščobah v krvi. Redna telesna dejavnost, v fazi intermitentne klavdikacije pa intervalni mišični trening.

Kako periferna arterijska bolezen vpliva na vaše življenje? Bolezen vpliva na kakovost življenja v fazi občasnega šepanja, ki lahko pomembno ovira zlasti aktivne ljudi. Močno zmanjšana kakovost življenja pa je pri kritični ishemiji z razjedo. Ishemija je stanje, ko pride do nenadnega zmanjšanja pretoka krvi skozi okončino. Ogroženo je preživetje okončine.

Kako lahko nastanek periferne arterijske bolezni preprečimo? Z zdravim načinom življenja, zdravo uravnoteženo prehrano in redno telesno dejavnostjo lahko bolezen preprečimo ali pa vsaj upočasnimo njen potek pri posameznikih, ki so bolj ogroženi.