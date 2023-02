5 znakov, da je čas za zamenjavo službe

Če ste v dilemi, ali ostati na sedanjem delovnem mestu ali ga zapustiti, pred dokončno odločitvijo dobro premislite.

Obstajajo znaki, ki lahko nakazujejo, da je čas za nov poklicni angažma, in pet jih bomo našteli v naslednjih vrsticah. Slaba vest za tiste amaterske športnike in rekreativce, ki službo menjajo zato, da imajo več časa za trening. Da, obstajajo tudi taki in ni jih malo.

1. Šef in sodelavci vas ne cenijo dovolj

Eden najbolj očitnih znakov, da je morda čas, da zapustite službo, je, če se ne počutite spoštovani ali cenjeni s strani šefa ali sodelavcev. Če nenehno spregledajo napredovanja ali če se vam zdi, da so vaše ideje in prispevki k podjetju podcenjeni, je morda čas, da začnete iskati delovno mesto drugje. Spoštovanje in hvaležnost sta bistvena dejavnika na vsakem delovnem mestu; če ne čutite ne enega ne drugega, je verjetno čas za spremembo okolja.

2. Preveč vas nadzorujejo

Če se v službi počutite nezadovoljne, je lahko eden od razlogov ta, da drugi nenehno spremljajo vse, kar počnete. Ko vas nadrejeni nenehno spremljajo, je težje doseči želeno učinkovitost in zadovoljstvo pri delu. Poleg tega mikroupravljanje lahko povzroči občutke nemoči in frustracije.

Če to doživljate, je morda čas, da se o tem pogovorite s svojim nadrejenim. Dajte mu vedeti, da svojega dela ne morete dobro opravljati, ker vas moti, da drugi spremljajo vsak vaš korak. Prosite za več neodvisnosti in avtonomije in če vaš nadrejeni vaš predlog zavrne, vam svetujemo, da srečo in poklicno izpolnitev poiščete drugje.

3. Nenehno ste pod stresom

Preveč stresa je še en znak, da je morda čas, da pustite službo. Seveda bodo vedno prišli dnevi (ali celo tedni), ko bo delo bolj stresno kot običajno. Če pa ste ob misli, da bi šli v službo, pogosto nezadovoljni in se počutite nelagodno, je morda čas, da začnete iskati nekaj novega. Stres in nesreča lahko negativno vplivata na vaše fizično in psihično zdravje, zato ju ne jemljite zlahka, temveč pravočasno vnesite spremembe v svoje življenje.

4. Ne vidite prostora za strokovni razvoj in izboljšanje položaja

Morda je čas, da zamenjate službo, če menite, da na trenutnem delovnem mestu ne morete več napredovati, tako glede poklicnega statusa v hierarhiji podjetja kot glede razvoja vaših sposobnosti. Zelo pomembno je, da čutite, da obstajajo možnosti za profesionalni razvoj, saj vas to motivira, da poskušate postati boljši.

5. Ne mislite, da ste plačani, kolikor ste vredni

Nazadnje, zanesljiv znak, da je čas, da zapustite trenutno službo, je nezadovoljstvo s svojo plačo. Če ste zaprosili za povišanje ali napredovanje, pa vam ni bilo odobreno in menite, da bi drugje lahko bolje zaslužili, ni tehtnega razloga, da bi ostali zvesti delodajalcu, ki očitno ne ceni dovolj vašega dela.