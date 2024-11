Sedem dejstev o ženski masturbaciji

Najpogosteje si pomagajo z vizualiziranjem nekdanjih seksualnih izkušenj ali z namišljenimi scenariji. Tu je še nekaj zanimivih dejstev o ženski masturbaciji.

Same so hitrejše

V povprečju ženske orgazem med seksom v dvoje dosežejo v 15. do dvajsetih minutah.

»Kadar se igrajo same, so hitrejše,« je povedala seksologinja Sadie Allison in navedla rezultate raziskav, ki pravijo, da ženske med masturbacijo vrhunec doživijo v dveh do treh minutah.

To počnejo redkeje

Glede na rezultate različnih študij približno 25 odstotkov moških masturbira trikrat na teden, več kot 55 odstotkov vsaj enkrat tedensko.

Istočasno le deset odstotkov žensk to počne trikrat na teden, medtem ko približno 38 odstotkov enkrat na mesec.

Poleg tega moški s samozadovoljevanjem začno v puberteti, večina žensk pa, ko že dopolnijo 20 let, piše Men's Health.

FOTO: Ildar Abulkhanov/Gettyimages

Drugačna priprava

»Za moške okolje in vzdušje ne igrata tolikšnega pomena kot za ženske. Prvi se bolj zanašajo na nagon, medtem ko je za druge prava atmosfera še kako pomembna,« pojasnjuje Allisonova.

Naj gre za erotično spodnje perilo, čutno prhanje, kopel ali celo nekaj prižganih sveč. Samo, da bi bilo čim bolj prijetno.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Nežnejši dotik

Moški imajo običajno čvrstejši prijem, medtem ko so ženske kretnje nežnejše, subtilnejše in počasnejše. Glede na to, da je na klitorisu dvakrat več živčnih končičev kot na glavici penisa, je ta razlika, jasno, biološka.

Sčasoma lahko tudi njihovi pritiski postanejo intenzivnejši, a le po dovolj dolgi pripravi nanje.

Raziskujejo celo telo

Med masturbacijo se ženske praviloma igrajo s celim telesom: dojkami, trebuhom, notranjim delom stegen in drugimi erogenimi conami.

Moški so osredotočeni izključno na genitalije.

FOTO: Gettyimages

Orgazem ni edini cilj

Najbrž največja razlika med samozadovoljevanjem moških in žensk: moški imajo jasen cilj, do katerega želijo priti, one lahko uživajo, četudi orgazma ni.

Podobno kot pri seksu v dvoje.

Orgazmi se lahko vrstijo in vrstijo

Moški po ejakulaciji potrebujejo počitek. Vrhunec prinese mnogo zadovoljstva, sprostitve, a zanj je potrebne tudi veliko energije.

Pri ženskah te utrujenosti ni in samozadovoljevanje lahko vodi v niz orgazmov, ki so za nameček še daljši od moških vrhuncev.