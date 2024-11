Rodnost izredno nizka, mladi pa raje mastrubirajo

Japonsko združenje za spolno vzgojo, ki vsakih šest let izvede nacionalno raziskavo o spolnosti mladih, je objavilo svoje najnovejše ugotovitve, ki razkrivajo znatno zmanjšanje telesne intimnosti med japonsko mladino.

Le približno ena petina srednješolcev se je prvič poljubila, kar je najnižja stopnja, odkar je organizacija leta 1974 začela nacionalno raziskavo. Med srednješolkami jih je le 27,5 odstotka poročalo, da so doživele svoj prvi poljub, kar odraža znaten upad od 2017. in nadaljuje padajoči trend od sredine 2000.

Le 12 % jih je imelo spolne odnose

Poleg tega je raziskava pokazala zmanjšanje spolnih odnosov med srednješolci. Razmerje japonskih srednješolcev, ki pravijo, da so imeli spolne odnose, je od leta 2017 padlo na 12 odstotkov. Za japonske srednješolke se je razmerje zmanjšalo za 14,8 odstotka. Medtem so se med mladino povečale samotarske spolne navade, kot je masturbacija, pri čemer več študentov poroča, da so to počeli.

Eden od krivcev bi bila lahko pandemija. Foto: Monzenmachi/Getty Images

Raziskava je bila izvedena med avgustom 2023 in marcem 2024. Sodelovalo je 4621 dijakov, 4321 dijakov in 3614 študentov.

Najmanj rojstev po letu 1969

Jusuke Hajaši, profesor sociologije na univerzi Musashi, povezuje upad poljubljanja s pandemijo, ko so se šole na Japonskem zaprle in so ljudem odsvetovali tesne stike, večja priljubljenost masturbacije pa je po njegovem morda posledica povečane izpostavljenosti podobam spolnosti v stripih in drugih medijih, ne pa kot nadomestilo za medosebno spolno vedenje.

To kaže, da se ljudje odmikajo od resničnega, telesnega izražanja spolnosti.

Ta razvoj je skrb vzbujajoč na Japonskem, ki doživlja demografsko krizo, saj bi opustitev fizične intimnosti lahko vplivala na že tako nizko rodnost v državi. Japonska se že vrsto let spopada z nizko rodnostjo in predhodni vladni podatki so pokazali, da je število rojstev v prvi polovici leta 2023 padlo na najnižjo raven po letu 1969.

Na Japonskem je bilo med januarjem in junijem 350.074 rojstev, kar je 5,7-odstotno zmanjšanje od istega obdobja lani, je razvidno iz preliminarnega poročila ministrstva za zdravje. Nadaljuje se torej zmanjševanje števila rojstev v zadnjih nekaj letih. Skupno število rojstev na Japonskem leta 2023 naj bi bilo najnižje od začetka beleženja leta 1899.