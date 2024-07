Kako povečati penis in druga največkrat neizrečena intimna vprašanja (z odgovori)

Res je, da so pogovori o seksu pogostejši kot nekoč in niso več vir tolikšne zadrege, kot v preteklosti, še vedno pa obstajajo vprašanja, ki si jih večina ne upa zastaviti.

Nekaj takšnih, z odgovori, izpostavlja portal huffpost.com.

Masturbiram preveč?

Strokovnjak s področja človeške spolnosti Francisco Ramirez pogosto dobiva vprašanja v smislu, ali so z masturbacijo povezane navade nekoga normalne.

Zlasti z vidika, ali nekdo to tehniko zadovoljevanja uporablja prepogosto. Na takšne dileme odgovarja takole:

»Vsaka pogostost masturbacije: naj bo ta na dnevnem redu redko, pogosto ali je skoraj ni, je prava.

Samozadovoljevanje je bilo dolga leta smatrano kot sramotno dejanje, z njim je povezanih veliko mitov, ki ne držijo in nič ni narobe, če masturbirate večkrat na dan ali če sploh ne.«

Vendar ob tem dodaja:

»Težava nastopi, kadar ta oblika spolnosti začne ovirati vsakodnevno življenje, romantično zvezo in delo. V tem primeru bi morala oseba poiskati pomoč in odkriti resničen izvor težav, masturbacija pa sama po sebi v nobeni količini ni škodljiva.«

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Lahko vibrator zmanjša občutljivost intimnih organov med seksom?

Običajno vprašanje, ki ga je pogosto deležna spolna terapevtka Eva Blum, nanj odgovarja, da vibrator in druge spolne igračke ne povzročajo izgube občutljivosti med seksom.

»Vsaka morebitna otopelost klitorisa po uporabi vibratorja je zgolj začasna. Po orgazmu z roko ali spolno igračko je morda res nekoliko težje doseči vrhunec na drugačne načine, vendar se občutljivost povrne.«

A pozor: »Če nastopi trajna neobčutljivost spolnih organov, za to najbrž ni kriv vaš vibrator, temveč je izvor težave drugje in dobro je najti vzrok zanjo.

To so lahko stres, mentalne bolezni, druga bolezenska stanja,« pravi ginekologinja Sherry Ross.

FOTO: Ipggutenbergukltd/Gettyimages

Je zaradi spolnih fantazij nekaj narobe z mano?

»Ljudje so glede spolnih fantazij velikokrat v dilemi in se sprašujejo, ali so te sploh normalne ali niso. Nekateri jih res uresničujejo tudi v resničnem življenju, za druge ostajajo to, kar so: samo fantazije,« je povedal klinični seksolog Lawrence Siegel.

»Samo zato, ker nekdo uživa v določeni obliki erotičnega sanjarjenja, to ne pomeni, da ga hoče tudi uresničiti.

Fantazije, ne glede na to, kako bizarne so, ne predstavljajo nujno želje po udejanjanju teh. To je največkrat nekaj, kar je samo vaše in samo v glavi,« pravi seksolog in dodaja, da zaradi njih ne bi smeli biti zaskrbljeni, če pa vas vendarle vznemirjajo, priporoča pogovor s spolnim terapevtom.

Uživam v analnem seksu, sem zato gej?

Vprašanje, ki ga je s strani heteroseksualnih moških pogosto deležna seksologinja Susan Milstein in nanj odgovarja takole:

»Uživanje v določeni seksualni aktivnosti ne govori ničesar o spolni orientaciji.

Gre za obliko spolnega akta, ki je še vedno povezan z miti, eden od njih je, da je prisoten predvsem med geji, a to še zdaleč ne drži.«

FOTO: Gettyimages

Kako povečati penis?

V svetu, kjer veliko vlogo igra pornografija, se zdi, da je ekstremno velik penis norma in ideal, strokovnjaki opažajo, da so moški pripravljeni storiti marsikaj, da bi se njihov povečal.

A nobeden od načinov - ne tabletke, ne masaže, ne kreme in ne črpalke - ni učinkovit.

Nasvet Siegla je zato preprost:

»Ne počnite ničesar od tega. Nobenih znanstvenih dokazov ni, da bi katera od oglaševanih zadev delovala.

Zaskrbljenost glede velikosti je v večini primerov odveč, treba je dojeti, da velikost ni tako pomembna, kot si mnogi mislijo.

Velika verjetnost je, da vaša draga več pozornosti namenja tehniki, kot dolžini vašega organa.«