Z masturbacijo nad stres (FOTO)

Dandanes je stres praktično naš vsakodnevni spremljevalec, zato je dobro poznati tehnike, ki ga ublažijo in pripomorejo k njegovemu premagovanju.

Obstaja cela vrsta tradicionalnih metod, ki služijo temu namenu: od meditacije, vadbe, globokega dihanja, masaže in še bi lahko naštevali, učinkovito v ta namen je tudi samozadovoljevanje oziroma masturbacija, piše portal Verywell Mind.

Pomirja in gradi samozavest

Študije, ki se ukvarjajo z učinki samozadovoljevanja na zdravje in počutje, so večkrat izpostavile pozitiven učinek tega dejanja na mentalno zdravje.

Med masturbacijo se v možganih sproščajo različni hormoni, ki pomagajo pri blaženju stresa. Eden od njih je oksitocin, hormon ljubezni. Ta med drugim blaži občutke osamljenosti.

Tu je še serotonin, ki se prav tako sprošča med tem početjem in izboljšuje razpoloženje ter krepi občutek zadovoljstva. Strokovnjaki so odkrili, da masturbacija izboljšuje kvaliteto spanca ter tudi tako vpliva na mentalno zdravje: osebe, ki na takšen način doživijo orgazem, zaspijo hitreje in spijo trdneje od oseb, se ga ne poslužujejo.

Dober spanec je, kar je splošno znano, ključen za duševno in telesno zdravje ter za močno odpornost.

Ob tem samozadovoljevanje lahko pomaga pri krepitvi samozavesti. Občutek nadzora nad svojim telesom, ki ga prinaša, viša samopodobo, je dokazala ena od na to temo opravljenih raziskav.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Blaži menstrualne težave

Druga študija je pokazala, da ženske, ki se redno samozadovoljujejo, lažje doživljajo orgazme v dvoje, saj jim to omogoča spoznavanje telesa v seksualnem kontekstu in prepoznavanje tehnik, ki jih pripeljejo do spolnega vrhunca.

In ne samo to: masturbacija pomaga pri blaženju menstrualnih tegob, predvsem menstrualnih krčev, za kar je med drugim zaslužno sproščanje endorfinov, ki omilijo bolečine.

Izboljšuje kognitivne funkcije

Samozadovoljevanje je lahko koristno tudi za ohranjanje zdravih kognitivnih funkcij, zlasti pri starejših odraslih osebah.

V eno do raziskav je bilo vključenih 6800 odraslih moških in žensk, starih od 50 do 89 let. Ti so izpolnjevali vprašalnike o pogostosti spolnih aktivnosti, pri tem so reševali naloge, s katerimi so preverjali svoj spomin.

Izkazalo se je, da je ta pri osebah, ki so spolno aktivne, boljši. Res pa je, da pri tem ni bila izpostavljena zgolj masturbacija in bodo za natančne vplive te na spomin in druge kognitivne funkcije, potrebne nadaljnje raziskave.

Ima tudi stranske učinke

Kljub številnim pozitivnim učinkom masturbacije na zdravje in počutje ima ta lahko tudi negativne posledice.

Ena od njih so občutki sramu in krivde, kar je pogojeno s kulturnimi normami, zaradi katerih je ta oblika spolnosti velikokrat še vedno tabu. Posledično lahko samozadovoljevanje vzbuja občutke tesnobe.

Včasih je tudi vir zadrege. FOTO: Gettyimages

Težava lahko nastane tudi, kadar pride do kompulzivnega samozadovoljevanja, s čimer negativno vpliva na številne vidike življenja.

Metoda je torej lahko eden od načinov premagovanja stresa, ne sme pa biti edina tehnika sprostitve.