Pozabite na kemikalije, nad škodljivce je treba s cvetjem (FOTO)

Tam, kjer raste zelenjava, so praviloma tudi neljubi gostje, kot so uši, polži, hrošči, strune in drugi škodljivci.

Vse prepogosto je prva misel, ko se pojavijo, uporaba kemikalij, ki jih pomorijo, a s pretirano uporabo teh ne škodimo le vrtnim škodljivcem, temveč tudi okolju in zdravju. Zato je bolje izbrati naravno zaščito, ena od njih so cvetlice, ki na gredicah ob zelenjavi neljube goste odvrnejo od namere, da bi obiskali vrt. Predstavljamo nekaj takšnih, ki bodo dostojno opravljale nalogo, hkrati pa še polepšale gredice.

Naravni insekticid

Ognjič je sicer enoletnica, a ko ga enkrat posadimo, ga bomo imeli vsako leto dovolj, saj se zaseje sam. Na razvejanih steblih cvetijo oranžni cvetovi, uporabni tudi v zdravilstvu in kozmetiki. Na vrtu najučinkoviteje varuje pred belo mušico oziroma rastlinjakovim ščitkarjem (najpogosteje napada jajčevce, lubenice, melone, papriko in paradižnik), listnimi ušmi, hroščki, ki napadajo kumare in bučke, ter bolhači.

Krizanteme varujejo druge rastline pred mravljami, belimi mušicami, pršicami, različnimi hroščki in listnimi ušmi.

Cvetovi krizantem vsebujejo piretrum, snov, ki ohromi žuželke in je pogosto sestavina umetnih insekticidov. Trajnice je najbolje posaditi na rob vrta, saj se z leti razrastejo. Krizanteme druge rastline varujejo pred mravljami, belimi mušicami, pršicami, različnimi hroščki in listnimi ušmi, za dolgotrajnejšo zaščito izberite sorte, ki zacvetijo čim bolj zgodaj.

Tagetesi ali žametnice so lepa popestritev vsakega vrta. So nezahtevne enoletnice različnih vrst, ki se razlikujejo po višini stebla in barvi ter velikosti cvetov. V dobrih razmerah se zasejejo sami, lahko pa jeseni poberete semena in jih spomladi posejete. Vrt učinkovito varujejo pred polži, kapusovimi molji, ušmi, osami in različnimi hrošči.

Privabljajo čebele, odganjajo uši

Kapucinka je še ena lepa zdravilna rastlina, ki deluje kot insekticid. Njeni žareči cvetovi ter listi so užitni, hkrati odganjajo uši in druge škodljivce, kot so različni hroščki in bele mušice. Še ena njena pozitivna plat je, da s pisano barvo privabi čebele in tako zagotavlja boljše opraševanje posevkov.

Dobrodošla trajnica Tudi sivka odganja nekatere vrtne škodljivce, med drugim uši, komarje, molje, saj ima močan in nam prijeten vonj. Obstaja več vrst sivke, od angleške, ki ima močnejši vonj, do francoske, vse sorte so tudi zaradi učinka na škodljivce dobrodošla okrasna trajnica.

Ožepek z modrimi ali vijoličnimi cvetovi poleti na vrt privabi opraševalce, kot so čmrlji in čebele. Je trajnica, ki vsebuje veliko eteričnih olj in ima močno aromo, ta odvrača mnogo škodljivcev. Posebno dobrodošel je na gredicah, na katerih raste zelje, saj odganja zeljnega molja in kapusovega belina. Iz enakega razloga je dobrodošel ob cvetači, brokoliju in brstičnem ohrovtu.

Ognjič je široko uporabna enoletna rastlina, ki se na gredice zaseje sama. FOTO: Lumikk555/Getty Images

Užitna kapucinka odganja škodljivce, s svojimi barvami na vrt privabi opraševalce. FOTO: Amit Kumar/Getty Images

Boraga, boreč ali zvezdna roža je enoletnica, a se zaseje sama. Ima zanimive modre cvetke, kot pove njeno ime, zvezdaste oblike, obožujejo jo čmrlji, čebele in drugi opraševalci, tako cvetovi kot listi so užitni. Najbolje jo je posaditi med paradižnike, saj odganja gosenice, ki se hranijo z mesom teh plodov, pa tudi listne uši, ki ga rade napadejo. Odganja tudi zeljno muho, kapusove beline in je dobrodošla tudi med jagodami.

Nad nadležne polže

Mačja meta je dišeča izjemna rastlina z učinkom pesticida. Je trajnica, ki se močno razraste, zato jo je dobro pri sajenju omejiti. Najboljša je za obrobe vrtov, odganja številne škodljivce, kot so koloradski hrošč, japonski hrošč, listne uši, bolhači.

Petunije so priljubljene okrasne rastline, enoletnice, praviloma gojene v lončkih, lahko pa jih posadimo tudi na vrtove. So različnih vrst in oblik, cvetijo vse od pomladi do pozne jeseni, najbolj jih bodo veseli paradižniki, krompir in tudi fižol, saj odganjajo uši, gosenice, ki se hranijo s paradižniki, koloradskega hrošča in kobilice.

Mehiški ožep, trajnica, ima sivki podobne cvetove, je lep okras, še bolje je, če ga posadimo ob rob zelenjavnega vrta. FOTO: Wirestock Getty Images

Ožepek je trajnica, ki vsebuje veliko eteričnih olj in ima močno aromo, ta odvrača mnoge škodljivce. FOTO: Svehlik/Getty Images

Boraga, boreč ali zvezdna roža je dobrodošla med sadikami paradižnika. FOTO: Tom Meaker Getty Images

Letos so na gredicah zlasti nadležni polži. Da bi jih odvrnili od obiska vrta, okoli njega posadimo kapucinke, tagetese, modri glavinec, timijan, žajbelj, ognjič, grobeljnik, iberis in kozmeje, saj vonja teh polži niso najbolj veseli.