Nasveti, ki bi jih sveži zaljubljenci morali poslušati

Novo razmerje je posebno. Med njim so v trebuhu še kako občutni metuljčki, vse je lepo in krasno in zaljubljencema se zdi, da imata svet na dlani, njuna skupna prihodnost pa, da je zapisana v zvezdah.

Nasvetov po njunem mnenju ne potrebujeta, kajti nič ne more skaliti njune sreče. Vendar temu ni ravno tako. Kljub sveži zvezi je dobro poslušati izkušene in njihove napotke.

Katere nasvete bi moral upoštevati vsak sveže zaljubljeni par, odkriva zadovoljna.hr.

Preteklost naj ostane v preteklosti

Ena največjih napak je preslikavanje strahov in negotovosti iz prejšnjih zvez na trenutno razmerje. Sprva morda to res ni opazno, a sčasoma stopi v ospredje nekaj, kar lahko poruši odnos.

Da se to ne bi zgodilo, je treba upoštevati nasvet, ki govori, naj preteklost ostane v preteklosti.

Prav je, da se na napakah učimo in da jih ne ponavljamo, a vse, kar se je slabega zgodilo v nekdanjih zvezah, res ne gre pričakovati tudi v novem razmerju.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

Ne primerjajte se

Ljudje smo takšni, da se pač primerjamo z drugimi in načeloma s tistimi, ki jim na videz gre boljše, kar ni najboljša popotnica za zvezo.

Vsak odnos je zgodba zase in vsak odnos se razvija po svoje, primerjanje z drugimi vanj vnese le nevoščljivost, nelagodje in velikokrat tudi razočaranje.

Bodite ranljivi in pokažite čustva

Ne glede na to kakšna ta so, vedno pokažite čustva in jih izražajte na pravilen način.

Iskrenost, tudi z vidika občutkov, je od prvega trenutka eden najpomembnejših vidikov razmerja.

FOTO: Gettyimages

Ljubosumje morda, vendar …

Nihče ne mara, da ga kdo nadzoruje, zaslišuje, ali ga v zvezi duši.

Zaupanje je tisto, na čemer se gradi zveza, pretirano ljubosumje ga na drugi strani uniči.

Nikoli ne zanemarite prijateljev in družine

Ne glede na to, kako zaljubljeni ste, nikoli zaradi ljubezni ne zanemarite družine in prijateljev.

Res je, da boste imeli zanje manj časa, vendar naj v vašem življenju vedno ohranijo pomembno mesto.